นาที พาวเวอร์แบงค์ ไฟลุก หลังขึ้นบินได้ 5 ชม. นักบินตัดสินใจวนกลับสนามบินต้นทางด่วน
พาวเวอร์แบงก์เกิดเพลิงไหม้บนเครื่องบิน KLM เที่ยวบินอัมสเตอร์ดัมมุ่งหน้ากูราเซา นักบินตัดสินใจวนกลับสนามบินต้นทาง โชคดีไร้คนเจ็บ
เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญขึ้นบนเที่ยวบินของสายการบิน KLM เที่ยวบิน KL735 เครื่องบิน Boeing 777-300ER ทะเบียน PH-BVP ขณะบินอยู่เหนือมหาสมุทรแอตแลนติก จู่ ๆ พาวเวอร์แบงค์ของผู้โดยสารเกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้น หลังขึ้นบินได้ 5 ชั่วโมง ก่อนที่ลูกเรือจะช่วยกันควบคุมและดับไฟได้ทันท่วงที
ขณะที่กัปตันตัดสินใจวนเที่ยวบินกลับสู่สนามบินสคิปโฮลในอัมสเตอร์ดัม ซึ่งเป็นสนามบินต้นทางได้อย่างปลอดภัยในทันที โชคดีที่ไม่มีผู้โดยสารและลูกเรือได้รับบาดเจ็บ
ทางด้าน โฆษกของสายการบิน KLM เปิดเผยกับสำนักข่าว RTL Nieuws ว่า “ลูกเรือสามารถสังเกตเห็นเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วและช่วยกันดับไฟเอาไว้ได้ทันเวลา ส่งผลให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
หลังจากใช้เวลาอยู่บนอากาศรวมเบ็ดเสร็จประมาณ 11 ชั่วโมง ผู้โดยสารทั้งหมดได้เดินทางกลับมาลงจอดที่สนามบินสคิปโฮลอย่างปลอดภัยเมื่อเวลา 20.40 น. โดยทางสายการบินได้เตรียมจัดเที่ยวบินใหม่ให้ผู้โดยสาร แต่เนื่องจากกูราเซาเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม ผู้โดยสารทั้งหมดจึงไม่สามารถขึ้นบินในเที่ยวบินถัดไปที่มีกำหนดออกเดินทางในวันศุกร์ได้ทันที”
อย่างไรก็ตาม KLM ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนเจ้าของพาวเวอร์แบงก์อย่างเป็นทางการ แต่มีรายงานจากสื่อบางแห่งว่า “พาวเวอร์แบงค์กำลังถูกชาร์จอยู่ในชั้นธุรกิจก่อนเกิดไฟประทุ”
ทั้งนี้ สายการบิน KLM อนุญาตให้ผู้โดยสารพกพาวเวอร์แบงค์ได้สูงสุดไม่เกิน 2 อัน โดยจะต้องเก็บไว้ในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องและมองเห็นได้ชัดเจน รวมถึงไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารใช้งานหรือชาร์จแบตเตอรี่บนเครื่องบิน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- CAAT ออกกฎห้ามพกพาวเวอร์แบงค์เกิน 2 ก้อน ห้ามชาร์จระหว่างบิน ป้องกันอันตราย
- ระทึก! นทท. แตกตื่น พาวเวอร์แบงก์ระเบิดคากระเป๋า ไฟไหม้ควันโขมงดิสนีย์แลนด์
- ระทึกทั้งลำ! พาวเวอร์แบงก์ ระเบิด-ไฟลุกท่วมช่องเก็บของ แอร์ไชน่าลงจอดฉุกเฉิน
อ้างอิงจาก : nltimes, World Forum ข่าวสารต่างประเทศ