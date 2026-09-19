นาที พาวเวอร์แบงค์ ไฟลุก หลังขึ้นบินได้ 5 ชม. นักบินตัดสินใจวนกลับสนามบินต้นทางด่วน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ก.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 19 ก.ย. 2569 22:01 น.
นาที พาวเวอร์แบงก์ ไฟลุก หลังขึ้นบินได้ 5 ชม. นักบินตัดสินใจวนกลับสนามบินต้นทางด่วน

พาวเวอร์แบงก์เกิดเพลิงไหม้บนเครื่องบิน KLM เที่ยวบินอัมสเตอร์ดัมมุ่งหน้ากูราเซา นักบินตัดสินใจวนกลับสนามบินต้นทาง โชคดีไร้คนเจ็บ

เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญขึ้นบนเที่ยวบินของสายการบิน KLM เที่ยวบิน KL735 เครื่องบิน Boeing 777-300ER ทะเบียน PH-BVP ขณะบินอยู่เหนือมหาสมุทรแอตแลนติก จู่ ๆ พาวเวอร์แบงค์ของผู้โดยสารเกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้น หลังขึ้นบินได้ 5 ชั่วโมง ก่อนที่ลูกเรือจะช่วยกันควบคุมและดับไฟได้ทันท่วงที

ขณะที่กัปตันตัดสินใจวนเที่ยวบินกลับสู่สนามบินสคิปโฮลในอัมสเตอร์ดัม ซึ่งเป็นสนามบินต้นทางได้อย่างปลอดภัยในทันที โชคดีที่ไม่มีผู้โดยสารและลูกเรือได้รับบาดเจ็บ

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ทางด้าน โฆษกของสายการบิน KLM เปิดเผยกับสำนักข่าว RTL Nieuws ว่า “ลูกเรือสามารถสังเกตเห็นเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วและช่วยกันดับไฟเอาไว้ได้ทันเวลา ส่งผลให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

หลังจากใช้เวลาอยู่บนอากาศรวมเบ็ดเสร็จประมาณ 11 ชั่วโมง ผู้โดยสารทั้งหมดได้เดินทางกลับมาลงจอดที่สนามบินสคิปโฮลอย่างปลอดภัยเมื่อเวลา 20.40 น. โดยทางสายการบินได้เตรียมจัดเที่ยวบินใหม่ให้ผู้โดยสาร แต่เนื่องจากกูราเซาเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม ผู้โดยสารทั้งหมดจึงไม่สามารถขึ้นบินในเที่ยวบินถัดไปที่มีกำหนดออกเดินทางในวันศุกร์ได้ทันที”

อย่างไรก็ตาม KLM ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนเจ้าของพาวเวอร์แบงก์อย่างเป็นทางการ แต่มีรายงานจากสื่อบางแห่งว่า “พาวเวอร์แบงค์กำลังถูกชาร์จอยู่ในชั้นธุรกิจก่อนเกิดไฟประทุ”

ทั้งนี้ สายการบิน KLM อนุญาตให้ผู้โดยสารพกพาวเวอร์แบงค์ได้สูงสุดไม่เกิน 2 อัน โดยจะต้องเก็บไว้ในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องและมองเห็นได้ชัดเจน รวมถึงไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารใช้งานหรือชาร์จแบตเตอรี่บนเครื่องบิน

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อ้างอิงจาก : nltimes, World Forum ข่าวสารต่างประเทศ

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ก.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 19 ก.ย. 2569 22:01 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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