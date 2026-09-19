เอือมระอา! ครูสมัยเรียนประถม ทักแชตยืมเงิน แต่ไม่คืน พบศิษย์เก่าโดนอื้อ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ก.ย. 2569 16:56 น.| อัปเดต: 19 ก.ย. 2569 16:56 น.
เอือมระอา! ครูสมัยเรียนประถม ทักแชตยืมเงิน แต่ไม่คืน พบศิษย์เก่าโดนอื้อ

เอือมระอา! ครูสมัยเรียนประถม ทักแชตยืมเงินลูกศิษย์ ถึงเวลากลับไม่คืน แถมขอเพิ่มอีก พบเหยื่อเป็นศิษย์เก่าโดนแบบเดียวกันเพียบ วอนหน่วยงานตรวจสอบด่วน

เพจ โหนกระแส ได้รับการร้องเรียนจากอดีตลูกศิษย์โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคอีสาน หลังมีผู้เสียหายหลายรายออกมาร้องเรียนว่าถูกครูประจำชั้นสมัยเรียนประถม ทักแชตมาเพื่อขอยืมเงิน แม้บางคนจะจบการศึกษาไปนานหลายปีและย้ายไปทำงานต่างจังหวัดแล้วก็ตาม แต่ก็ยังถูกติดต่อเข้ามาขอยืมเงินอยู่เรื่อย ๆ

การยืมเงินแต่ละครั้งจะมีตั้งแต่หลักร้อนไปจนถึงหลักพัน โดยมีการส่งข้อความทำนองขอความช่วยเหลือ พร้อมอ้างความจำเป็นและรับปากว่าจะนำเงินเดือนที่กำลังจะออกมาชำระคืนพร้อมยินดีจ่ายดอกเบี้ยให้ แต่เมื่อถึงกำหนดนัดหมายกลับบ่ายเบี่ยงอ้างเหตุผลสารพัด และในศิษย์เก่าบางรายไม่ได้รับเงินคืน แถมยังถูกขอเพิ่มอีกด้วย

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อดีตลูกศิษย์ที่ตกเป็นเหยื่อต้องการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เนื่องจากกังวลว่ามีการนำสถานะความเป็นครูมาสร้างความน่าเชื่อถือหรือใช้กดดันเพื่อให้ศิษย์ยอมให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

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อ้างอิงจาก : honekrasae

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ก.ย. 2569 16:56 น.| อัปเดต: 19 ก.ย. 2569 16:56 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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