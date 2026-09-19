ร่วมยินดี! ฮลุน โซโล่ คว้ารางวัล Best Travel Influencer Award 2026

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ก.ย. 2569 15:05 น.| อัปเดต: 19 ก.ย. 2569 15:21 น.
ยกย่อง! ฮลุน โซโล่ คว้ารางวัล Best Travel Influencer Award 2026

ยินดี! ฮลุน โซโล่ คว้ารางวัล Best Travel Influencer Award 2026 ด้าน มอส โพสต์ชื่นชมน้อง “ภูมิใจเสมอและตลอดไป”

ยังเป็นความสูญเสียที่สะเทือนหัวใจของคนไทย และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สำหรับการจากไปอย่างกะทันหันของ ฮลุน โซโล่ หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง ที่เสียชีวิตลงระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์ที่ประเทศจอร์เจีย ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด (18 ก.ย. 69) ในงาน Thailand Influencer Awards 2026 เวทีที่มอบรางวัลให้กับอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์ที่สร้างสรรค์คอนเทนต์ได้อย่างยอดเยี่ยม จัดโดย Tellscore ณ ICONSIAM โดย ฮลุน โซโล่ มีรายชื่อเข้าชิงรางวัล Best Travel Influencer Award ก่อนที่เขาจะได้รับการประกาศชื่อคว้ารางวัล Best Travel Influencer Award 2026 มาครอบครอง

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“ฮลุน โซโล่ ครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวผู้พิสูจน์ว่า “การออกเดินทางไม่ใช่เรื่องของฐานะ แต่คือการลงมือทำ” จากเด็กกำพร้าจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ทำงานหาเงินส่งตัวเองเรียนจนจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเคยทำงานโรงงานเพื่อเก็บเงิน ก่อนตัดสินใจนำเงินเก็บทั้งหมดออกเดินทางแบบแบ็กแพ็ก

ปัจจุบันเดินทางไปแล้วกว่า 50 ประเทศ โดยวางแผนงบประมาณอย่างมีวินัย เน้นการท่องเที่ยวแบบประหยัดและเข้าถึงได้ คอนเทนต์ของเขาไม่ได้พาไปชมเพียงสถานที่ท่องเที่ยว แต่ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมเชื่อว่าการออกไปเปิดโลกสามารถเริ่มต้นได้ แม้มีงบประมาณจำกัด

หมายเหตุจากคณะผู้จัดงาน:

รายชื่อผู้เข้าชิงและผลการตัดสินทั้งหมด ได้รับการพิจารณาและรับรองผลโดยคณะกรรมการตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ก่อนเกิดเหตุการณ์ล่าสุด

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ทั้งนี้ Tellscore และคณะผู้จัดงาน Thailand Influencer Awards ขอร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ คุณบวรทัต เป็งสุข (ฮลุน โซโล่) และขอขอบคุณทุกผลงานการ เดินทาง ที่เคยสร้างความสุข รอยยิ้ม และแรงบันดาลใจให้กับผู้ติดตามและวงการครีเอเตอร์ไทย”

ยกย่อง! ฮลุน โซโล่ คว้ารางวัล Best Travel Influencer Award 2026-1
ภาพจาก : thailandinfluencerawards

หลังจากประกาศผลรางวัลระบุชื่อ ฮลุน โซโล่ ได้รับรางวัล Best Travel Influencer Award 2026 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่นาน มอส ลูกพี่ลูกน้องของ ฮลุน โซโล่ ก็ได้แชร์ประกาศดังกล่าวลงในสตอรี่เฟซบุ๊กของตัวเอง พร้อมระบุข้อความว่า “ภูมิใจมาตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ตลอดไป ภูมิใจมาก เก่งมาก”

ยกย่อง! ฮลุน โซโล่ คว้ารางวัล Best Travel Influencer Award 2026-2
ภาพจาก : FB Klose Mos
ฮลุน โซโล่
ภาพจาก Facebook : ฮลุน โซโล่
ฮลุน โซโล่-3
ภาพจาก Facebook : ฮลุน โซโล่
IG/ hlunsolo
ฮลุน โซโล่ และย่า
ภาพจาก Facebook : ฮลุน โซโล่

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อ้างอิงจาก : thailandinfluencerawards

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ก.ย. 2569 15:05 น.| อัปเดต: 19 ก.ย. 2569 15:21 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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