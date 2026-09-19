หนุ่ม กรรชัย งง สาวปริศนาโผล่ร่วมวงสัมภาษณ์ เล่านาทีโยงกันมั่ว สุดท้ายไม่มีใครรู้จัก
เนียนเกิน! หนุ่ม กรรชัย ยังงง สาวปริศนาโผล่ร่วมวงสัมภาษณ์ โพสต์ชี้แจงเป็นการด่วน เล่านาทีโยงกันไปมา สุดท้ายไม่มีใครรู้จัก
ทำเอางงไปตาม ๆ กัน เมื่อผู้ประกาศข่าวและพิธีกรชื่อดัง หนุ่ม กรรชัย ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงเป็นการด่วนผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังมีชาวเน็ตจับสังเกตภาพถ่ายขณะพี่หนุ่ม และทีมทนายกุ้ง ทนายตุ๋ย ทนายแก้ว ถ่ายภาพร่วมกันหน้าศาลอาญา หลังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเสร็จ เกี่ยวกับคดีฟ้องหมิ่นประมาท ปู มัณฑนา เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 69 ที่ผ่านมา
กลับปรากฎภาพของบุคคลปริศนารายหนึ่งยืนร่วมเฟรมถ่ายรูปในวงสื่ออย่างเนียน ๆ โดยที่ทุกคนคิดว่าเป็นทีมทนายความของ หนุ่ม กรรชัย แต่ทว่าล่าสุด พี่หนุ่ม โร่ชี้แจงอย่างด่วนระบุว่า
“มีหลายคนถามผมว่า บุคคลที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมท่านนี้คือใคร ขออนุญาตแจ้งนะครับว่า ผมไม่รู้จักเลยครับ วันนั้นไม่ทราบว่ามากับใคร แต่แกเข้ามามายืนอยู่ในวงการสัมภาษณ์ด้วย ผมก็คิดว่า รู้จักกับทนายแก้ว ทนายแก้วคิดว่ารู้จักกับทนายตุ๋ย ทนายตุ๋ยคิดว่ารู้จักกับทนายกุ้ง ทนายกุ้งคิดว่ารู้จักกับ ทนายไพศาล สรุปไม่ทราบจริง ๆ ครับว่าใคร เลยแจ้งเพื่อทราบนะครับ ว่าบุคคลท่านนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องใด ๆ กับผม ขอบคุณมากครับ”
ขณะที่ทางเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้โพสต์แจ้งข้อมูลทันทีหลังจาก หนุ่ม กรรชัย ชี้แจงยืนยันว่า ‘ไม่รู้จักสาวปริศนา’ คนดังกล่าว โดยข้อมูลที่ซ้อเปาไปสืบทราบมาพบว่า มีภาพถ่ายคู่กับคนดังอีกเพียบ รวมถึง เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ ด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เจรจาล้มเหลว! หนุ่ม กรรชัย ปิดประตูตาย ลุยฟ้อง ปู มัณฑนา ต่อ หลังคู่กรณีปฏิเสธโอกาส
- จบไม่ลง! หนุ่ม กรรชัย เผยหลังไกล่เกลี่ยล่ม งงหนัก อีกฝ่ายสร้างหลักฐานปลอมสู้คดี
- หนุ่ม กรรชัย สั่งเลิกเบลอหน้าหลวงพ่อโชติ ไม่ได้ประจาน แต่ต้องรับความจริงให้ได้
อ้างอิงจาก : FB หนุ่ม กรรชัย, ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ