ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ก.ย. 2569 13:50 น.| อัปเดต: 19 ก.ย. 2569 13:51 น.
ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ไทย พบกับ อินโดนีเซีย วันที่ 20 ก.ย. 69 เวลา 8 โมง

ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย วันที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 08.00 น. ไทย กับ อินโดนีเซีย

สำหรับการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 แฟนกีฬาลูกยางเตรียมรับชมการแข่งขัน ประจำวันที่ 20 กันยายน 2569 โดยตารางการแข่งขันในวันนี้จะเป็นการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย มีด้วยกัน 4 คู่ ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน คาซัคสถาน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไชนิสไทเป

ไฮไลต์สำคัญที่แฟนกีฬาชาวไทยตั้งตารอคอย คือการลงสนามของทัพนักตบลูกยางสาว ทีมชาติไทย เตรียมลงประชันฝีมือในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย โดยได้เจอกับ ทีมชาติอินโดนีเซีย ในเวลา 08.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

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ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

  • เวลา 11.00 น. เวียดนาม พบกับ จีน
  • เวลา 14.00 น. คาซัคสถาน พบกับ เกาหลีใต้
  • เวลา 17.20 น. ญี่ปุ่น พบกับ ไชนิส ไทเป

ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย-1

แฟนกีฬาสามารถติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งเปิดถ่ายทอดสดสูงสุด 17 ช่องตลอดการแข่งขัน ดูเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ก.ย. 2569 13:50 น.| อัปเดต: 19 ก.ย. 2569 13:51 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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