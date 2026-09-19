ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย
ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย วันที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 08.00 น. ไทย กับ อินโดนีเซีย
สำหรับการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 แฟนกีฬาลูกยางเตรียมรับชมการแข่งขัน ประจำวันที่ 20 กันยายน 2569 โดยตารางการแข่งขันในวันนี้จะเป็นการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย มีด้วยกัน 4 คู่ ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน คาซัคสถาน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไชนิสไทเป
ไฮไลต์สำคัญที่แฟนกีฬาชาวไทยตั้งตารอคอย คือการลงสนามของทัพนักตบลูกยางสาว ทีมชาติไทย เตรียมลงประชันฝีมือในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย โดยได้เจอกับ ทีมชาติอินโดนีเซีย ในเวลา 08.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย
- เวลา 11.00 น. เวียดนาม พบกับ จีน
- เวลา 14.00 น. คาซัคสถาน พบกับ เกาหลีใต้
- เวลา 17.20 น. ญี่ปุ่น พบกับ ไชนิส ไทเป
แฟนกีฬาสามารถติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งเปิดถ่ายทอดสดสูงสุด 17 ช่องตลอดการแข่งขัน ดูเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY
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