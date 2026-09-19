พระเอกลิเก คณะคุณหนูรักแท้ ตัดพ้อ หลังมือมึดลอบเผาโรงลิเก เสียหายกว่า 4 แสน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ก.ย. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 19 ก.ย. 2569 11:56 น.
พระเอกลิเก คณะคุณหนูรักแท้ ตัดพ้อ หลังมือมึดลอบเผาโรงลิเก เสียหายกว่า 4 แสน

พระเอกลิเก คณะคุณหนูรักแท้ โพสต์ตัดพ้อ หลังมือมึดลอบเผาโรงลิเกกลางดึก เสียหายกว่า 4 แสน ยอมรับเสียขวัญแต่ไม่เสียกำลังใจ เดินหน้าทำการแสดงต่อ 2 วันที่เหลือให้จบ

จากกรณีที่ นาย เดอะคอมเมเดียน ออกมาโพสต์คลิปต่อว่ากลุ่มคนปริศนาที่ลักลอบเผาโรงลิเกคณะดังกลางดึก ซึ่งเป็นช่วงที่ทีมงานทุกคนกำลังนอนหลับพักผ่อน แต่โชคดีมีทีมงานคนหนึ่งตื่นขึ้นมาพอดีจึงได้เห็นเพลิงกำลังลุกไหม้ และเรียกทุกคนให้ตื่นเพื่อดับไฟให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด

เดือดจัด! นาย เดอะคอมมีเดียน ซัดมือมืดลอบเผาโรงลิเกกลางดึก โชคดีคนตื่นมาเห็น

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ล่าสุดทางด้าน พระเอกลิเก ของคณะคุณหนูรักแท้ ได้ออกมาโพสต์ข้อความตัดพ้อต่อเหตุการณ์โรงลิเกถูกคนลอบเผากลางดึกที่เกิดขึ้น ระบุว่า

“อาชีพของผมร้องรำอยู่บนเวที โรงลิเกคือบ้านของผม ผมมาเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว เมตตาพวกผมหน่อยเถอะครับ อีกแค่ 2 วันผมก็จะไปจากที่นี่แล้ว ไม่เห็นต้องทำกับผมขนาดนี้เลย ถ้าน้อง ๆ ไม่ตื่นมาเห็นก่อน คงไหม้ทั้งโรงลิเกและรถอีกหลายคัน

ชุดลิเกผมกับลูก ไหม้ 10 ตัว, ชุดสูท กล่องแต่งหน้า ไหม้หมดเลย ถ้าผมทำอะไรผิดไป ให้ใครไม่พอใจ #ผมขอโทษนะครับ

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*ไฟฟ้าไม่ได้ลัดวงจร ปลั๊กไม่ได้ไหม้ มีเสียงรถเข้ามา มีเสียงขวดระเบิด แต่ผมก็ไม่รู้ว่าใครทำ รู้แค่ว่าคุณใจร้ายมาก ผมเสียใจ

ผมขอบคุณทุก ๆ กำลังใจจากทุกคน ทั้งในวงการและนอกวงการมาก ๆ นะครับ ถึงผมจะเสียขวัญ เสียทรัพย์สิน แต่ผมจะไม่เสียกำลังใจ #ผมต้องสู้และก้าวผ่านมันไปให้ได้ คืนนี้คงร้องเพลงอย่างเดียวนะครับ เข้ามาให้กำลังใจพวกผมหน่อยนะครับ”

พระเอกลิเก คณะคุณหนูรักแท้ ตัดพ้อ หลังมือมึดลอบเผาโรงลิเก เสียหายกว่า 4 แสน-1

พระเอกลิเก คณะคุณหนูรักแท้ ตัดพ้อ หลังมือมึดลอบเผาโรงลิเก เสียหายกว่า 4 แสน-2
ภาพจาก : FB คุณหนู รักแท้
พระเอกลิเก คณะคุณหนูรักแท้ ตัดพ้อ หลังมือมึดลอบเผาโรงลิเก เสียหายกว่า 4 แสน-5
ภาพจาก : FB คุณหนู รักแท้
พระเอกลิเก คณะคุณหนูรักแท้ ตัดพ้อ หลังมือมึดลอบเผาโรงลิเก เสียหายกว่า 4 แสน-3
ภาพจาก : FB คุณหนู รักแท้
พระเอกลิเก คณะคุณหนูรักแท้ ตัดพ้อ หลังมือมึดลอบเผาโรงลิเก เสียหายกว่า 4 แสน-4
ภาพจาก : FB คุณหนู รักแท้

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อ้างอิงจาก : FB คุณหนู รักแท้

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ก.ย. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 19 ก.ย. 2569 11:56 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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