พระเอกลิเก คณะคุณหนูรักแท้ ตัดพ้อ หลังมือมึดลอบเผาโรงลิเก เสียหายกว่า 4 แสน
พระเอกลิเก คณะคุณหนูรักแท้ โพสต์ตัดพ้อ หลังมือมึดลอบเผาโรงลิเกกลางดึก เสียหายกว่า 4 แสน ยอมรับเสียขวัญแต่ไม่เสียกำลังใจ เดินหน้าทำการแสดงต่อ 2 วันที่เหลือให้จบ
จากกรณีที่ นาย เดอะคอมเมเดียน ออกมาโพสต์คลิปต่อว่ากลุ่มคนปริศนาที่ลักลอบเผาโรงลิเกคณะดังกลางดึก ซึ่งเป็นช่วงที่ทีมงานทุกคนกำลังนอนหลับพักผ่อน แต่โชคดีมีทีมงานคนหนึ่งตื่นขึ้นมาพอดีจึงได้เห็นเพลิงกำลังลุกไหม้ และเรียกทุกคนให้ตื่นเพื่อดับไฟให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
เดือดจัด! นาย เดอะคอมมีเดียน ซัดมือมืดลอบเผาโรงลิเกกลางดึก โชคดีคนตื่นมาเห็นโฆษณา
ล่าสุดทางด้าน พระเอกลิเก ของคณะคุณหนูรักแท้ ได้ออกมาโพสต์ข้อความตัดพ้อต่อเหตุการณ์โรงลิเกถูกคนลอบเผากลางดึกที่เกิดขึ้น ระบุว่า
“อาชีพของผมร้องรำอยู่บนเวที โรงลิเกคือบ้านของผม ผมมาเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว เมตตาพวกผมหน่อยเถอะครับ อีกแค่ 2 วันผมก็จะไปจากที่นี่แล้ว ไม่เห็นต้องทำกับผมขนาดนี้เลย ถ้าน้อง ๆ ไม่ตื่นมาเห็นก่อน คงไหม้ทั้งโรงลิเกและรถอีกหลายคัน
ชุดลิเกผมกับลูก ไหม้ 10 ตัว, ชุดสูท กล่องแต่งหน้า ไหม้หมดเลย ถ้าผมทำอะไรผิดไป ให้ใครไม่พอใจ #ผมขอโทษนะครับ
*ไฟฟ้าไม่ได้ลัดวงจร ปลั๊กไม่ได้ไหม้ มีเสียงรถเข้ามา มีเสียงขวดระเบิด แต่ผมก็ไม่รู้ว่าใครทำ รู้แค่ว่าคุณใจร้ายมาก ผมเสียใจ
ผมขอบคุณทุก ๆ กำลังใจจากทุกคน ทั้งในวงการและนอกวงการมาก ๆ นะครับ ถึงผมจะเสียขวัญ เสียทรัพย์สิน แต่ผมจะไม่เสียกำลังใจ #ผมต้องสู้และก้าวผ่านมันไปให้ได้ คืนนี้คงร้องเพลงอย่างเดียวนะครับ เข้ามาให้กำลังใจพวกผมหน่อยนะครับ”
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อ้างอิงจาก : FB คุณหนู รักแท้