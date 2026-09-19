เดือดจัด! นาย เดอะคอมมีเดียน ซัดมือมืดลอบเผาโรงลิเกกลางดึก โชคดีคนตื่นมาเห็น

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ก.ย. 2569 11:17 น.| อัปเดต: 19 ก.ย. 2569 11:17 น.
เดือดจัด! นาย เดอะคอมมีเดียน ซัดมือมืดลอบเผาโรงลิเกกลางดึก โชคดีคนตื่นมาเห็น

เดือดจัด! นาย เดอะคอมมีเดียน โพสต์คลิปซัดมือมืด ลอบเผาโรงลิเก รุ่นน้องคนสนิทกลางดึก โชคดีคนตื่นมาเห็น ลั่น “จิตใจคนแม่xสุดจริง”

เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 18 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา นาย เดอะคอมมีเดียน โพสต์คลิปเล่าเหตุการณ์ หลังโรงลิเกถูกไฟเผาวอดจนได้รับความเสียหาย นายเล่าด้วยอารมณ์โมโหฝากไปถึงมือดีที่ลอบมาวางเพลิงในครั้งนี้ ระบุว่า

“ทำเกินไปหรือป่าว ถึงขนาดต้องเผาโรงลิเกกันเลยหรอ น้องเค้าก็ไปทำอาหารกิน ทำไมต้องทำขนาดนี้ ผมว่ามันเกินไป มาเผาตอนตี 4 ตี 5 ถ้าไม่มีลิเกตื่นมาเห็น จะเป็นยังไง อีกแค่ 2-3 วัน ลิเกเค้าก็จะย้ายออกแล้ว แล้วมันก็เป็นพื้นที่วัด ไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวหรือบ้านของคุณ จิตใจคนแม่งสุดจริง

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เหตุการณ์นี้ผมว่ามันเกินไปนิดนึง คือถ้าไม่ชอบหรือไม่อยากดูผมว่าไม่ควรไปทำแบบนี้ (พร้อมเปิดคลิปขณะเกิดเหตุไฟไหม้ และสภาพความเสียหายให้ดู) นี่คือคลิปเหตุการณ์ไฟไหม้ คือคนไม่พอใจที่น้องเขาไปเล่นลิเกอยู่ในพื้นที่วัดด้วยนะครับ มีคนไปถามแล้วไม่โอเค อีก 3 วันเขาจะย้ายอยู่แล้ว ไปเผาโรงลิเกเขาทำไม แล้วไปเผาตอนตี 4 ตี 5 มันมีคนนอนอยู่ในนั้น

ผมถามว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมากกว่าเนี้ยคุณจะทำยังไง ไม่ชอบกันคุณก็ไม่ต้องไปดู แล้วอีกอย่างมันไม่ใช่พื้นที่บ้านคุณ มันเป็นพื้นที่ของวัด วัดเขาอนุญาตแล้ว เสียงถ้ามันดังไปหรืออะไรไปก็ไปบอกเขา เครื่องเสียงมันมีที่ปรับให้เบาได้ดังได้ มันไม่มีอะไรหนักหนาสากรรจ์หรอก

แต่ผมว่าอันเนี้ยแม่งหนักไป ถึงขนาดเผาโรงลิเก มันโชคดีที่มีลิเกในคณะตื่นมาฉี่ถึงเห็นไฟมันลุกแล้ว ถ้าไม่มีคนเห็นมันจะเกิดอะไรขึ้น ผมว่าคุณแม่งไม่แฟร์เลย เหมือนถ้ามีคนไม่ชอบคุณไปเผาบ้านคุณ คุณโอเคป่าว อันเนี้ยเกินไป ผมไม่โอเค แล้วเป็นลิเกรุ่นน้องผมด้วย ผมสนิทกับมันด้วย คณะเอรักแท้

สงสารมันอ่ะ แล้วมันเป็นลิเกปิดวิก ไม่ใช่ลิเกหา เขาไปทำงานอาชีพสุจริต เขาไม่ได้ไปปล้นไปฆ่าใคร มึงไม่สนับสนุนเขา มึงก็อย่าไปทำร้ายเขา แม่งเกินไป อันนี้แม่งหนักไป เป็นไปได้ผมอยากให้เป็นเรื่องเลย”

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เดือดจัด! นาย เดอะคอมมีเดียน ซัดมือมืดลอบเผาโรงลิเกกลางดึก โชคดีคนตื่นมาเห็น-6
ภาพจาก : FB คุณหนู รักแท้

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อ้างอิงจาก : FB นาย เดอะคอมมีเดียน

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ก.ย. 2569 11:17 น.| อัปเดต: 19 ก.ย. 2569 11:17 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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