นราธิวาสเดือด! ลอบบึ้มถังแก๊ส 50 กก. ถล่มรถ อส.สุคิริน ดับ 2 เจ็บ 16 นาย
คนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่อง ซุ่มยิงขบวนรถ อส. ทำเจ้าหน้าที่เสียชีวิต 2 นาย บาดเจ็บอีก 16 นาย เชื่อเป็นการสร้างสถานการณ์ตอบโต้คดีวิสามัญก่อนหน้านี้
เมื่อเวลา 14.52 น. วันที่ 18 กันยายน 2569 พันตำรวจเอก ประพจน์ ล้อมเขตร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุคิริน จังหวัดนราธิวาส รับแจ้งเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและใช้อาวุธปืนยิงซ้ำใส่ขบวนรถเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน (อส.) บนถนนในหมู่บ้านบลูกายาอิง หมู่ที่ 2 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายราย รถยนต์ได้รับความเสียหายหนัก จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยนายอำเภอสุคิรินและกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจจำนวนหนึ่ง
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว ทะเบียน 54-8721 กรุงเทพมหานคร พลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้า มีร่างผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บติดอยู่ใต้ท้องรถ เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสุคิริน ห่างออกไปราว 20 เมตร พบหลุมระเบิดกว้าง 3 เมตร ลึก 2 เมตร พร้อมเศษซากระเบิดแสวงเครื่องบรรจุถังแก๊สหุงต้มหนัก 50 กิโลกรัมกระจายเกลื่อน เหตุการณ์นี้ทำให้ อส. เสียชีวิตทันที 2 นาย บาดเจ็บสาหัส 6 ราย และอีก 10 รายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและอาการปลอดภัย
รายชื่อ อส. ผู้บาดเจ็บ และ เสียชีวิต
1. อส.อิริน แก้วระวัง (เสียชีวิต)
2. อส.ณัฐนันท์ แก้วสุโพธิ์ (เสียชีวิต)
3. อส.สุไลมาน นาควาริน (สาหัส)
4. อส. มะกอเซ็ง กาจิ (สาหัส)
5. อส.ซุบฮานห์ เจ๊ะดือลาะ (สาหัส)
6. อส.อัมรินทร์ ขุนทอง (สาหัส)
7. อส.ดุลฟาตะ สาหะ (สาหัส)
8. อส.อัมนาน ซูดิง (สาหัส)
9. อส.รูดี สาวา
10. อส.ซัมซู ดือราแม
11. อส. อดิสร แดงศรี
12. อส.ไพศาล สีทอง
13. อส.อนันต์ ปุย
14. อส.ณัฐพงศ์ ว่องไว
15. อส.ชินวัตร รัตนพงษ์
16. อส.มโนรมย์ ปุยรุก
17. อส. อัลฮัม นาเงาะ
18. อส.ซุฮัน ดือเระ
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า อส. ทั้ง 18 นายโดยสารรถยนต์ 6 ล้อ กลับจากการแข่งขันเรือพายในงานของดีเมืองนรา ที่อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อมุ่งหน้ากลับที่ตั้งอำเภอสุคิริน เมื่อถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มที่แฝงตัวในป่าริมทางได้จุดชนวนระเบิดใต้ผิวถนนจนรถพลิกคว่ำ จากนั้นระดมยิงซ้ำใส่เจ้าหน้าที่ ทำให้ อส. ต้องใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้ ก่อนคนร้ายจะอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไป เชื่อว่าเป็นฝีมือกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงตอบโต้ปมวิสามัญมือประกอบระเบิด 2 ศพบนเทือกเขาตะเวเมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา
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อ้างอิงจาก : FB สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว