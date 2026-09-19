อาลัย น้องปลายข้าว นศท.หญิง ปี 1 เสียชีวิตกะทันหัน หลังประสบอุบัติเหตุ
สุดเศร้า “น้องปลายข้าว” นศท.หญิง ปี 1 เสียชีวิตกะทันหัน หลังประสบอุบัติเหตุรถจยย.เสียหลักชนเสาไฟฟ้า ศูนย์ฝึกที่ 5 รร.ทุ่งมนวิทยาคาร มทบ 25 ร่วมโพสต์อาลัย
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา ทางเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ฝึกที่5 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร มทบ25 โพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของ นศท.หญิง ฐิติกานต์ วรรณทอง หรือ น้องปลายข้าว นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร หลังประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตกะทันหัน
“นฝ.นศท.มทบ25 ศูนย์ฝึกที่5 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเป็นอย่างยิ่งในการจากไปของ “นศท.หญิง ฐิติกานต์ วรรณทอง” (น้องปลายข้าว) ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
ซึ่งในห้วงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านมา น้องได้เป็นนักเรียนบังคับบัญชาการ (ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหมวด ร้อย1 หมวด4) น้องได้ทำหน้าที่ในการเป็นหัวหน้าตลอดห้วงการฝึกได้อย่างดีมาก มีความเสียสละในการเป็นผู้นำที่มีความอดทนและกล้าหาญมาก
และในคืนที่ผ่านมาน้องก็ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์เสียชีวิต ทำให้เกิดการสูญเสียอย่างไม่มีวันหวนกลับ จึงขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยอย่างสุดซึ้ง นศท.หญิง ฐิติกานต์ วรรณทอง (น้องปลายข้าว)”
สำหรับอุบัติเหตุเกิดขึ้นในคืนวันที่ 15 กันยายน 2569 น้องปลายข้าว ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า ก่อนที่ร่างจะกระเด็นลงไปในคูน้ำข้างทาง บริเวณบ้านระวีนาครอง ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
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อ้างอิงจาก : FB ศูนย์ฝึกที่5 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร มทบ25