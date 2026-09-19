อาลัย น้องปลายข้าว นศท.หญิง ปี 1 เสียชีวิตกะทันหัน หลังประสบอุบัติเหตุ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ก.ย. 2569 09:53 น.| อัปเดต: 19 ก.ย. 2569 09:53 น.
อาลัย น้องปลายข้าว นศท.หญิง ปี 1 เสียชีวิตกะทันหัน จากอุบัติเหตุรถจยย.ชนเสาไฟฟ้า

สุดเศร้า “น้องปลายข้าว” นศท.หญิง ปี 1 เสียชีวิตกะทันหัน หลังประสบอุบัติเหตุรถจยย.เสียหลักชนเสาไฟฟ้า ศูนย์ฝึกที่ 5 รร.ทุ่งมนวิทยาคาร มทบ 25 ร่วมโพสต์อาลัย

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา ทางเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ฝึกที่5 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร มทบ25 โพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของ นศท.หญิง ฐิติกานต์ วรรณทอง หรือ น้องปลายข้าว นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร หลังประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตกะทันหัน

“นฝ.นศท.มทบ25 ศูนย์ฝึกที่5 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเป็นอย่างยิ่งในการจากไปของ “นศท.หญิง ฐิติกานต์ วรรณทอง” (น้องปลายข้าว) ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

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ซึ่งในห้วงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านมา น้องได้เป็นนักเรียนบังคับบัญชาการ (ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหมวด ร้อย1 หมวด4) น้องได้ทำหน้าที่ในการเป็นหัวหน้าตลอดห้วงการฝึกได้อย่างดีมาก มีความเสียสละในการเป็นผู้นำที่มีความอดทนและกล้าหาญมาก

และในคืนที่ผ่านมาน้องก็ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์เสียชีวิต ทำให้เกิดการสูญเสียอย่างไม่มีวันหวนกลับ จึงขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยอย่างสุดซึ้ง นศท.หญิง ฐิติกานต์ วรรณทอง (น้องปลายข้าว)”

อาลัย น้องปลายข้าว นศท.หญิง ปี 1 เสียชีวิตกะทันหัน จากอุบัติเหตุรถจยย.ชนเสาไฟฟ้า-1

สำหรับอุบัติเหตุเกิดขึ้นในคืนวันที่ 15 กันยายน 2569 น้องปลายข้าว ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า ก่อนที่ร่างจะกระเด็นลงไปในคูน้ำข้างทาง บริเวณบ้านระวีนาครอง ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

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อาลัย น้องปลายข้าว นศท.หญิง ปี 1 เสียชีวิตกะทันหัน จากอุบัติเหตุรถจยย.ชนเสาไฟฟ้า-2

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อ้างอิงจาก : FB ศูนย์ฝึกที่5 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร มทบ25

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ก.ย. 2569 09:53 น.| อัปเดต: 19 ก.ย. 2569 09:53 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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