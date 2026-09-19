ท่านอ่อง จักรีวัชร เผยอาการป่วยล่าสุด ทรุดหนักลง แพทย์เตือนเสี่ยงติดเตียง-เสียชีวิต

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ก.ย. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 19 ก.ย. 2569 09:24 น.
ท่านอ่อง จักรีวัชร เผยอาการป่วยล่าสุด ทรุดหนักลง แพทย์เตือนเสี่ยงติดเตียง-เสียชีวิต

ส่งกำลังใจ “ท่านอ่อง จักรีวัชร” โพสต์แจ้งอาการป่วยล่าสุด ทรุดหนักลง แพทย์เตือนเสี่ยงติดเตียง-เสียชีวิต ต้องการได้รับการผ่าตัดสมองด่วน

เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 18 กันยายน 2569 ท่านอ่อง จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ พระราชโอรสใน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วัย 43 ปี ได้โพสต์ข้อความแจ้งอัปเดตอาการป่วยล่าสุดผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า

“สุขภาพของผมแย่มากจริงๆ และผมกำลังเสี่ยงติดเตียงหรือเสียชีวิต นี่เป็นความเห็นที่จริงใจของแพทย์ประสาทวิทยา 3-4 ท่านที่ผมรู้จัก ผมกำลังต้องการการผ่าตัดสมองเร่งด่วนครับ ผมอยากแชร์กับทุกท่านคืนนี้ครับ

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My health is truly in terrible condition, and I am at risk of becoming bedridden or facing death. This is the honest opinion of 3–4 neurologists if I were to prolong this disease. I am in urgent need of brain surgery. I want to share with everyone more tonight.”

ท่านอ่อง จักรีวัชร เผยอาการป่วยล่าสุด ทรุดหนักลง แพทย์เตือนเสี่ยงติดเตียง-เสียชีวิต-1

ท่านอ่อง จักรีวัชร เผยอาการป่วยล่าสุด ทรุดหนักลง แพทย์เตือนเสี่ยงติดเตียง-เสียชีวิต-2
ภาพจาก : FB Chakriwat Vivacharawongse

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อ้างอิงจาก : FB Chakriwat Vivacharawongse

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ก.ย. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 19 ก.ย. 2569 09:24 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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