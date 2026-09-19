ท่านอ่อง จักรีวัชร เผยอาการป่วยล่าสุด ทรุดหนักลง แพทย์เตือนเสี่ยงติดเตียง-เสียชีวิต
ส่งกำลังใจ “ท่านอ่อง จักรีวัชร” โพสต์แจ้งอาการป่วยล่าสุด ทรุดหนักลง แพทย์เตือนเสี่ยงติดเตียง-เสียชีวิต ต้องการได้รับการผ่าตัดสมองด่วน
เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 18 กันยายน 2569 ท่านอ่อง จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ พระราชโอรสใน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วัย 43 ปี ได้โพสต์ข้อความแจ้งอัปเดตอาการป่วยล่าสุดผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า
“สุขภาพของผมแย่มากจริงๆ และผมกำลังเสี่ยงติดเตียงหรือเสียชีวิต นี่เป็นความเห็นที่จริงใจของแพทย์ประสาทวิทยา 3-4 ท่านที่ผมรู้จัก ผมกำลังต้องการการผ่าตัดสมองเร่งด่วนครับ ผมอยากแชร์กับทุกท่านคืนนี้ครับ
My health is truly in terrible condition, and I am at risk of becoming bedridden or facing death. This is the honest opinion of 3–4 neurologists if I were to prolong this disease. I am in urgent need of brain surgery. I want to share with everyone more tonight.”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชี้แจง “ท่านอ่อง” ไม่ได้ป่วยมะเร็งสมอง ย้อนโรค NF2 ที่รักษามาตั้งแต่วัย 13
- “ท่านอ่อง” อัปเดตอาการป่วยมะเร็งสมอง ยังพยายามเต็มที่ ตั้งเป้ารักษาอาการดีขึ้น
- ท่านอ่อง ตัดขาดฝั่งวิวัชรวงศ์หลายปีแล้ว ประณามคนอ้างชื่อขอบริจาค ยืนยันไม่เคยได้เงิน
อ้างอิงจาก : FB Chakriwat Vivacharawongse