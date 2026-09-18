ณวัฒน์ ยัน ทารีน่า และอีก 5 ประเทศ ได้ไปต่อ MU2026 ซัด ราอูล ไร้วุฒิภาวะ ควรใส่ชุดราตรี
ณวัฒน์ ยัน “ทารีน่า” ตัวแทนประเทศไทย และอีก 5 ประเทศ ได้ไปต่อ MU2026 แน่นอน ซัด ราอูล ไร้วุฒิภาวะ ควรไปใส่ชุดราตรี
จากกรณีที่องค์กรมิสยูนิเวิร์ส ออกประกาศยกเลิกสิทธิ์การเข้าร่วมการประกวด Miss Universe ครั้งที่ 75 (MU2026)ของตัวแทน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, ลาว, มาเลเซีย และสิงคโปร์ ด้วยสาเหตุที่อ้างว่า บริษัท Miss Universe Eastern Pte. Ltd. ซึ่งมี ณวัฒน์ อิสรไกรศีล นั่ง CEO ไม่มีอำนาจออกใบอนุญาตหรือมอบสิทธิ์ดำเนินงานแบรนด์มิสยูนิเวิร์สในประเทศใด และไม่ได้รับการรับรองข้อตกลงแฟรนไชส์โดย JKN Universe LLC
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ล่าสุดช่วงเที่ยงวันนี้ (18 ก.ย. 69) ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ได้ออกมาให้สัมภาษณ์โต้กลับประเด็นดังกล่าว พร้อมงัดหลักฐานเอกสารเพื่อแสดงจุดยืน และชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่อาจนิ่งเฉยได้
บอสณวัฒน์ เผยว่า “เรื่องที่มีการโพสต์ว่าตัวแทนจาก 6 ประเทศไม่มีสิทธิ์ในการไปร่วมประกวดนั้น เป็นการกระทำที่ตนมองว่าไร้วุฒิภาวะ ไร้ซึ่งกฎหมาย และไร้ซึ่งความเป็นมืออาชีพ แต่ตนก็ไม่ได้รู้สึกผิดหวัง เพราะคนที่ดำเนินการอยู่เป็นกลุ่มคนที่ถูกกล่าวหาหลายคดี และมีความไม่ชอบมาพากลอย่างเห็นได้ชัด
สำหรับ คุณราอูล นั้น ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธ ค้ายา ค้าน้ำมันเถื่อน อาชญากรข้ามชาติ และล่าสุดคือการฟอกเงิน อย่างไรก็ตาม คน ๆ นี้ยังอยู่เบื้องหลังในการจัดการเกือบทุกเรื่องที่กำลังวุ่นวายอยู่ในขณะนี้
คำถามคือเราจะเดินตามคำสั่งเขาจริงหรือ เราจะให้เขาเป็นผู้นำยูนิเวิร์สจริง ๆ หรือ และเรายังให้สิทธิ์นี้ต่อเขาจริงหรือ เขาโพสต์ได้ไหม ก็เขาเป็นคนแบบนี้ เป็นคนที่ไม่สนใจใคร คน ๆ นี้เป็นสแกมเมอร์ ซึ่งตนไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือประหลาดใจที่มีการโพสต์ดังกล่าวออกมา”
นอกจากนี้ในประเด็นที่ตัวแทนสาวไทย ทารีน่า โบเทส พร้อมด้วยอีก 5 ประเทศจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวด Miss Universe 2026 ตามที่ MUO ออกแถลงการณ์ ทางด้าน บอสณวัฒน์ เผยว่า “ตัวแทนสาวงามจากทั้ง 6 ประเทศ จะได้เดินทางไปแข่งขันที่เมืองซานฮวน ประเทศเปอร์โตริโก อย่างแน่นอน
แถลงการณ์ของ MUO ถือเป็นการกระทำที่ไร้ความเห็นชอบร่วมกัน เนื่องจากโครงสร้างการถือหุ้นของ JKN Universe LLC แบ่งออกเป็น 50:50 ระหว่าง MU East และ MU West การตัดสินใจเรื่องสำคัญระดับนี้ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ แต่บุคคลดังกล่าวกลับใช้ชื่อบริษัทกลาง (JKN Universe LLC) โพสต์สั่งการเพื่อรวบอำนาจด้วยความรู้สึกส่วนตัว ทั้งที่บริษัทไม่ได้เป็นของเขาเพียงผู้เดียว
ถ้า 6 ประเทศนี้ไม่ไป 95 ประเทศก็ไม่ต้องไปสักประเทศนึงเลย เป็นการกระทำที่ไร้วุฒิภาวะ ไร้ซึ่งกฎหมาย และไร้ความเป็นมืออาชีพ เจ้าของอีก 50% รวมไปถึงบอร์ดบริหารอีกครึ่งหนึ่ง ได้โพสต์ยืนยันทางเพจ Miss Universe ทันทีแล้วว่า เขาไม่ได้ออกคำสั่งนี้ และเรื่องนี้ไม่เคยถูกเอามาผ่านบอร์ด! การกระทำโดยพลการแบบนี้ ทำให้เกิดการผิดข้อตกลงทางกฎหมาย”
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