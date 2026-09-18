คกก.โรคติดต่อฯ มีมติเห็นชอบ กำหนดเพิ่ม 4 โรค เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 16:50 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 16:50 น.
คกก.โรคติดต่อฯ มีมติเห็นชอบ กำหนดเพิ่ม 4 โรค เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง

คกก.โรคติดต่อฯ มีมติเห็นชอบ กำหนดเพิ่ม 4 โรค เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง พร้อมเตือนสถานการณ์โควิด ไข้เลือดออก และฝีดาษวานร

นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2569 โดยมี นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยการประชุมครั้งนี้มีประเด็นพิจารณาที่สำคัญ คือ

1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติ เพื่อรับรองฐานะทางกฎหมายของแผนงานเสริมความมั่นคงที่เป็นระบบเดียวกันแบบบูรณาการ ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลวัคซีนของสถานพยาบาลรัฐทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิกเอกชน

โฆษณา

โดยขอความร่วมมือสถานพยาบาลทุกแห่งโดยเฉพาะภาคเอกชนรายงานข้อมูลการให้วัคซีนในระบบรายงานข้อมูลวัคซีน และยังได้พิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการประสานงานระหว่างหน่วยงาน

2. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โดยกำหนดโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติม 4 โรค ได้แก่ โรคลีเจียนแนร์ ไข้ร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำชนิดรุนแรง (SFTS) โรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจจากเชื้อ RSV และโรคงูสวัด

ด้านนายแพทย์มณเฑียร กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์โรคที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ พบโรคโควิด 19 และ RSV มากในเด็กเล็กอายุ 0-4 ปี และโรคไข้หวัดใหญ่ในเด็กอายุ 5-9 ปี ขอให้หมั่นสังเกตอาการ ดูแลสุขอนามัย หากป่วยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือพบแพทย์ สำหรับโรคโปลิโอ แม้จะไม่มีผู้ป่วยในประเทศไทย แต่ยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด เดือนสิงหาคม 2569 พบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน จึงขอให้ผู้ที่มีบุตรหลานอายุต่ำกว่า 1 ปี เข้ารับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของวัคซีนโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดน ส่วนโรคไข้เลือดออก ปีนี้พบผู้ป่วยสะสมแล้ว 25,948 ราย เสียชีวิต 39 ราย ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ คือ มีโรคประจำตัวและไปโรงพยาบาลช้า

โฆษณา

ดังนั้น หากมีไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส ต่อเนื่องเกิน 2 วัน ร่วมกับปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา หน้าแดง กระหายน้ำ มีจุดเลือดออกใต้ผิวหนังบริเวณแขน ขาและลำตัว ให้รีบไปโรงพยาบาล ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง และโรคฝีดาษวานร ปีนี้พบผู้ป่วยแล้ว 338 ราย เสียชีวิต 2 ราย ขอให้ป้องกันโดยลดพฤติกรรมเสี่ยงและสังเกตอาการตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากมีอาการสงสัยหรือมีประวัติเสี่ยง ควรเข้ารับการตรวจโดยเร็ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ เรื่อง การยกเลิกสาธารณรัฐยูกันดาจากการเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ตามที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้สาธารณรัฐยูกันดาเป็นประเทศปลอดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2569 เนื่องจากไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เป็นระยะเวลา 42 วัน นับจากการพบผู้ป่วยรายสุดท้าย และการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2569 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกสาธารณรัฐยูกันดาเป็นประเทศเขตติดโรคฯ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 16:50 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 16:50 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ณวัฒน์ ยัน ทารีน่า และอีก 5 ประเทศ ได้ไปต่อ MU2026 ซัด ราอูล ไร้วุฒิภาวะ ควรใส่ชุดราตรี

ณวัฒน์ ยัน ทารีน่า และอีก 5 ประเทศ ได้ไปต่อ MU2026 ซัด ราอูล ไร้วุฒิภาวะ ควรใส่ชุดราตรี

เผยแพร่: 18 กันยายน 2569
สามเณร 7 ขวบ จมน้ำดับปริศนาคาบึงวัดลำปาง พิรุธไม่แจ้งตำรวจ-เปิดบัญชีส่วนตัวรับเงินทำบุญ

สามเณร 7 ขวบ จมน้ำดับปริศนาคาบึงวัดลำปาง พิรุธไม่แจ้งตำรวจ-เปิดบัญชีส่วนตัวรับเงินทำบุญ

เผยแพร่: 18 กันยายน 2569
กุ้งพลอย โพสต์คลิปพร้อมหน้า หนุ่ม ศรราม-น้องวีจิ เผยโมเมนต์ร่วมเฟรมครอบครัวอบอุ่น

กุ้งพลอย โพสต์คลิปพร้อมหน้า หนุ่ม ศรราม-น้องวีจิ เผยโมเมนต์ร่วมเฟรมครอบครัวอบอุ่น

เผยแพร่: 18 กันยายน 2569
ณวัฒน์ ดราม่าอิงฟ้า-ปอป้อ ชี้เป็นเรื่องส่วนตัว

ณวัฒน์ ตอบดราม่า อิงฟ้า-ปอป้อ เคารพการตัดสินใจ เตือนสติแฟนคลับให้ใจเย็น

เผยแพร่: 18 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ณวัฒน์ ยัน ทารีน่า และอีก 5 ประเทศ ได้ไปต่อ MU2026 ซัด ราอูล ไร้วุฒิภาวะ ควรใส่ชุดราตรี บันเทิง

ณวัฒน์ ยัน ทารีน่า และอีก 5 ประเทศ ได้ไปต่อ MU2026 ซัด ราอูล ไร้วุฒิภาวะ ควรใส่ชุดราตรี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คกก.โรคติดต่อฯ มีมติเห็นชอบ กำหนดเพิ่ม 4 โรค เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง ข่าว

คกก.โรคติดต่อฯ มีมติเห็นชอบ กำหนดเพิ่ม 4 โรค เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายตั้ม ตั้งคำถามถึง กัน จอมพลัง ปมโวยนักข่าวและตำรวจลงพื้นที่ก่อน ข่าว

ทนายตั้ม งงมาก “กัน จอมพลัง” โวยตำรวจ-สื่อ ลงพื้นที่ก่อน ทั้งที่เป็นหน้าที่เขา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์เตือนใจ! ด.ญ. 6 ขวบ &#039;เส้นเลือดในสมองตีบ&#039; กะทันหัน แพทย์คาดเจอโรคหายาก ข่าว

อุทาหรณ์เตือนใจ! ด.ญ. 6 ขวบ ‘เส้นเลือดในสมองตีบ’ กะทันหัน แพทย์คาดเจอโรคหายาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนอัลฟ่ามันเริ่ด! เมื่อให้นักเรียน แต่งกาพย์ยานี 11 ส่งครู เห็นแล้วถึงกับต้องหลุดขำ ข่าว

เจนอัลฟ่ามันเริ่ด! เมื่อให้นักเรียน แต่งกาพย์ยานี 11 ส่งครู เห็นแล้วถึงกับต้องหลุดขำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.สธ. ยืนยัน! &quot;ลิซ่า&quot; ดื่มเบียร์ในรายการดัง ไม่ผิดกฎหมาย ชี้เหตุเกิดที่ต่างประเทศ ข่าว

รมว.สธ. ยืนยัน! “ลิซ่า” ดื่มเบียร์ในรายการดัง ไม่ผิดกฎหมาย ชี้เหตุเกิดที่ต่างประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สามเณร 7 ขวบ จมน้ำดับปริศนาคาบึงวัดลำปาง พิรุธไม่แจ้งตำรวจ-เปิดบัญชีส่วนตัวรับเงินทำบุญ ข่าว

สามเณร 7 ขวบ จมน้ำดับปริศนาคาบึงวัดลำปาง พิรุธไม่แจ้งตำรวจ-เปิดบัญชีส่วนตัวรับเงินทำบุญ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กุ้งพลอย โพสต์คลิปพร้อมหน้า หนุ่ม ศรราม-น้องวีจิ เผยโมเมนต์ร่วมเฟรมครอบครัวอบอุ่น บันเทิง

กุ้งพลอย โพสต์คลิปพร้อมหน้า หนุ่ม ศรราม-น้องวีจิ เผยโมเมนต์ร่วมเฟรมครอบครัวอบอุ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ ดราม่าอิงฟ้า-ปอป้อ ชี้เป็นเรื่องส่วนตัว ข่าวดารา

ณวัฒน์ ตอบดราม่า อิงฟ้า-ปอป้อ เคารพการตัดสินใจ เตือนสติแฟนคลับให้ใจเย็น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบหมอฟันเก๊ จบ ม.6 เปิดบ้านเป็นคลินิกทำฟัน รับเรียนจากยูทูป ลูกค้าต่อเดือนเพียบ ข่าว

รวบหมอฟันเก๊ จบ ม.6 เปิดบ้านเป็นร้านทำฟัน รับเรียนจากยูทูป ลูกค้าต่อเดือนเพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ขอตรวจสอบก่อน กรณีไม่เซ็นปลด “สนุกเกอร์” ในความรู้สึกตนเป็นกีฬา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเส้นทางรัก หมอปลาย พรายกระซิบ-พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ ก่อนประกาศแต่งงานสายฟ้าผ่า บันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก หมอปลาย พรายกระซิบ-พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ ก่อนประกาศแต่งงานสายฟ้าผ่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักตะกร้อทีมชาติไทย รีวิวที่พักบนเรือเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าว

นักกีฬาไทย พาทัวร์ที่พักบนเรือสำราญญี่ปุ่น เตียงแคบ-พื้นที่จำกัด แต่ของครบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจโตเกียวรวบอินฟลูสาว ครอบครองยาเสพติด ไม่สลดโพสท่าให้ถ่ายรูปขณะอยู่บนรถ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ขีดเส้น 7 วัน ขู่ฟ้องผู้ว่าฯ เปอร์โตริโก ปมเงินจัดมิสยูนิเวิร์ส บันเทิง

ณวัฒน์ขีดเส้น 7 วัน ขู่ฟ้องผู้ว่าฯ เปอร์โตริโก ปมเงินจัดมิสยูนิเวิร์ส

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปแชร์ว่อน! กัน จอมพลัง สลิ้งแตก โวยนักข่าว-ตำรวจ ทำไมได้ลงพื้นที่ก่อน ข่าว

คลิปแชร์ว่อน! กัน จอมพลัง สลิ้งแตก โวยนักข่าว-ตำรวจ ทำไมได้ลงพื้นที่ก่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมตัว! ไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2 ต้องลงทะเบียนใหม่ไหม หลังต่ออายุอีก 2 เดือน เศรษฐกิจ

เตรียมตัว! ไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2 ต้องลงทะเบียนใหม่ไหม หลังต่ออายุอีก 2 เดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องเมย์ เหยื่อกำนันเมาแล้วขับเสียชีวิตแล้ว ข่าว

สุดยื้อ น้องเมย์ เหยื่อกำนันเมาแล้วขับ สิ้นใจแล้ว พ่อใจสลาย ลูกฝันเป็นพยาบาล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คปท. จับมือ “สนธิ” นัดบุก กกต. 25 ก.ย. รวมพลังแผ่นดิน เอาประเทศไทยคืนมา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ลูกสาว ต๋อง วงทู ประกาศขอรับบริจาคเลือด หลังคุณพ่อเสียเลือดมากจากการผ่าตัด บันเทิง

ด่วน! ลูกสาว ต๋อง วงทู ประกาศขอรับบริจาคเลือด หลังคุณพ่อเสียเลือดมากจากการผ่าตัด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซาโตะ เจ็บใจ ยังลืมวันแพ้ไทยไม่ได้ เผย &quot;แค่เห็นทีมชาติไทยก็ทำใจมองไม่ได้&quot; วอลเลย์บอล

ซาโตะ เจ็บใจ ยังลืมวันแพ้ไทยไม่ได้ เผย “แค่เห็นทีมชาติไทยก็ทำใจมองไม่ได้”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดมูลค่าสินสอด งานแต่ง หมอปลาย-พัณวา ถือฤกษ์มงคลเข้าประตูวิวาห์ บันเทิง

เปิดมูลค่าสินสอด งานแต่ง หมอปลาย-พัณวา ถือฤกษ์มงคลเข้าประตูวิวาห์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงการลูกยางเศร้า! &quot;อแมนดา แม็ก&quot; นักวอลเลย์ดาวรุ่งวัย 20 ปี จากไปด้วยโรคหายาก ข่าวกีฬา

วงการลูกยางเศร้า! “อแมนดา แม็ก” นักวอลเลย์ดาวรุ่งวัย 20 ปี จากไปด้วยโรคหายาก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เพชร” ตากล้องที่ถูกกล่าวหา เคลื่อนไหวแล้ว ฝากถึงคู่กรณีติดต่อผ่านทนายเท่านั้น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจขอนแก่นแจ้ง 4 ข้อหา “ป้าดา” พิพาทที่ดินวัดอดุลยาราม โดน ม.112 ด้วย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button