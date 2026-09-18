ทนายตั้ม งงมาก “กัน จอมพลัง” โวยตำรวจ-สื่อ ลงพื้นที่ก่อน ทั้งที่เป็นหน้าที่เขา
ทนายตั้ม โพสต์ถาม “กัน จอมพลัง” ปมคลิปโวยวายตำรวจ นักข่าว-สื่อมวลชนถึงพื้นที่เกิดเหตุก่อน ชี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
จากกรณีเพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 โพสต์คลิปวิดีโอขณะ กัน จอมพลัง มีอารมณ์โมโหอย่างหนัก หลังเดินทางไปพื้นที่ที่ได้รับแจ้งเหตุ แต่ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจและนักข่าวเดินทางมาถึงพื้นที่ก่อนตนเอง ฝั่งคู่กรณีอย่าง ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด ที่ก่อนหน้านี้นำเอกสารมายื่นคำร้องให้ตรวจสอบเงินบริจาคและการใช้จ่ายในมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ ออกมาให้ความเห็นประเด็นที่เกิดขึ้น
ทนายตั้ม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ ระบุว่า “xูก็งงนะ ทำไมตำรวจลงก่อนไม่ได้ สื่อลงก่อนไม่ได้ มันหน้าที่เขา บางทีอย่าว่าตำรวจไม่ทำงานเลยครับ เพราะบางทีตำรวจก็ต้องรอคนทำดีออกหน้าก่อน”
“โอ้ยยย ไอ่นี่!! นักข่าวก็ไม่เว้น เขาทำหน้าที่ของเขาดีดี ยังโดนคนใจบางต่อว่าเจ้าหน้าที่ ผู้สื่อข่าว ใครเคยโดนคนใจบางเหวี่ยงวีน กระซิบทนายตั้มบ้าพลังได้เลยจร้าาาา พร้อมใส่ใจมากก”
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