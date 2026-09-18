สามเณร 7 ขวบ จมน้ำดับปริศนาคาบึงวัดลำปาง พิรุธไม่แจ้งตำรวจ-เปิดบัญชีส่วนตัวรับเงินทำบุญ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 15:42 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 15:47 น.
สามเณร 7 ขวบ จมน้ำดับปริศนาคาบึงวัดลำปาง พิรุธไม่แจ้งตำรวจ-เปิดบัญชีส่วนตัวรับเงินทำบุญ

สั่งอายัดร่างสามเณร 7 ขวบมรณภาพปริศนาในวัดที่เกาะคา จ.ลำปาง หลังพระร้องเรียนพบเงื่อนงำ ไม่แจ้งตำรวจ ไม่ส่งชันสูตร แถมใช้บัญชีส่วนตัวรับเงินทำบุญ

เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ เผยแพร่เรื่องราวชวนสงสัยกรณีสามเณรวัย 7 ขวบ มรณภาพจากการจมน้ำภายในวัดแห่งหนึ่ง ในพื้นที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเคลือบแคลงใจแก่ผู้พบเห็น หลังพบกระบวนการจัดการศพเต็มไปด้วยพิรุธ

จุดเริ่มต้นมาจากการที่พระสงฆ์รูปหนึ่งในพื้นที่ออกมาส่งเสียงร้องเรียน เนื่องจากเห็นโพสต์แจ้งข่าวการมรณภาพของสามเณรบนเฟซบุ๊กของวัดและพระลูกวัด เมื่อญาติโยมเข้าไปสอบถามสาเหตุการเสียชีวิต ได้รับคำตอบว่าสามเณรจมน้ำมรณภาพ
ความผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อมีการซักถามเพิ่มเติมว่าได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบหรือส่งร่างไปชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนทางกฎหมายหรือไม่ พระในวัดกลับแจ้งว่าไม่ได้แจ้งความกับตำรวจ ไม่ได้ส่งร่างไปชันสูตร มีเพียงการแจ้งเรื่องต่อผู้นำท้องถิ่นเท่านั้น พร้อมให้เหตุผลอ้างว่า หากส่งร่างไปชันสูตรจะทำให้พ่อกับแม่ของสามเณรต้องเดินทางมาที่วัดอีก

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พระผู้ร้องเรียนจึงตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใส ทั้งประเด็นการไม่ส่งชันสูตรการเสียชีวิตผิดธรรมชาติ การไม่ยอมติดต่อแจ้งเรื่องให้พ่อแม่เด็กรับทราบโดยตรง พฤติกรรมของพระรูปดังกล่าวที่เปิดรับเงินทำบุญงานศพด้วยการให้ญาติโยมโอนเข้าบัญชีชื่อบุคคลธรรมดาแทนที่จะเป็นบัญชีธนาคารของวัด ทั้งที่เตรียมจัดพิธีฌาปนกิจในวันจันทร์ที่จะถึงนี้

พฤติการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดกระแสเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งอายัดร่างของสามเณรเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อย

ต่อมา เจ๊ม้อย V+ แจ้งความคืบหน้าว่า พระลูกวัดผู้รับผิดชอบชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ถึงสาเหตุที่ไม่แจ้งตำรวจ เนื่องจากเห็นว่าสามเณรมีสถานะเป็นบุคคลต่างด้าว จึงเข้าใจว่าไม่ต้องแจ้งหน่วยงานใด

ภายหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ พระรูปดังกล่าวประกาศปิดรับบริจาคทันที อ้างเหตุผลเรื่องมีผู้ไม่หวังดีนำเรื่องราวไปแอบอ้างเปิดรับเงินต่อ พร้อมโพสต์ข้อความอาลัยระบุว่า สามเณรจอมพล สามหลวง อายุ 7 ขวบ มรณภาพเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2569 ต้องออกเดินทางไกลเพียงลำพัง ขอให้ผลบุญนำทางสู่สุคติภพ

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พระชี้แจงถึงข้อกล่าวหาเรื่องการเปิดรับเงินบริจาค ยืนยันว่าไม่มีเจตนานำความตายของเด็กมาหาเงิน หากวัดมีทุนทรัพย์เพียงพอคงจัดการพิธีเองไปแล้ว การเปิดรับทำบุญขึ้นอยู่กับจิตศรัทธาของญาติโยม เงินทุกบาทตั้งใจนำมาจัดพิธีศพส่งสามเณรเป็นครั้งสุดท้ายอย่างสมเกียรติที่สุด พร้อมตัดพ้อว่าเกิดมาตัวเปล่าพกไปเพียงความดี การทำความดีในบางครั้งกลับไม่ได้รับผลดีตอบแทน วอนสังคมอย่าใช้ความคิดชั่ววูบมาตัดสินการกระทำของผู้อื่น

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 15:42 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 15:47 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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