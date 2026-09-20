ดูบอลสด ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ คริสตัล พาเลซ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 5 อาทิตย์ 20 กันยายน 2569 20.00 น.
ดูบอลสด ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ คริสตัล พาเลซ ถ่ายทอดสด MONOMAX วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย วิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ลีดส์ ยูไนเต็ด เปิดเอลแลนด์ โร้ด รับมือ คริสตัล พาเลซ ในพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2026/27 นัดที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX
ฟอร์มล่าสุด ลีดส์ ยูไนเต็ด
ลีดส์เก็บ 8 คะแนนจาก 4 นัด ขึ้นมาอยู่อันดับ 3 ของตาราง และยังไม่แพ้ใครในลีกฤดูกาลนี้
นัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 4-1 เมื่อวันที่ 14 กันยายน ซึ่งเป็นชัยชนะที่ยิงมากที่สุดของทีมจนถึงตอนนี้
ก่อนหน้านั้นบุกไปเสมอไบรท์ตัน 1-1 เปิดบ้านเสมอเบรนท์ฟอร์ด 1-1 และเปิดฤดูกาลด้วยการบุกชนะนอตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-0
ฟอร์มล่าสุด คริสตัล พาเลซ
คริสตัล พาเลซ มี 3 คะแนนจาก 4 นัด อยู่อันดับ 16 ของตาราง และเสียประตูไปแล้ว 11 ลูก มากเป็นอันดับต้นของลีก
นัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้อิปสวิช ทาวน์ 2-3 เมื่อวันที่ 12 กันยายน ทั้งที่ทำประตูได้ถึงสองลูก
ชัยชนะครั้งเดียวของทีมคือบุกชนะฟูแล่ม 3-2 ส่วนสองนัดแรกบุกแพ้เอฟเวอร์ตัน 0-2 และเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-4
สถิติการพบกัน
ผลการพบกันห้านัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุด
- 15 มีนาคม 2569 : คริสตัล พาเลซ 0-0 ลีดส์ ยูไนเต็ด
- 20 ธันวาคม 2568 : ลีดส์ ยูไนเต็ด 4-1 คริสตัล พาเลซ
- 9 เมษายน 2566 : ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-5 คริสตัล พาเลซ
- 9 ตุลาคม 2565 : คริสตัล พาเลซ 2-1 ลีดส์ ยูไนเต็ด
- 25 เมษายน 2565 : คริสตัล พาเลซ 0-0 ลีดส์ ยูไนเต็ด
ห้านัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก คริสตัล พาเลซ ชนะ 2 ลีดส์ ชนะ 1 และเสมอกัน 2 นัด
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดของทั้งสองทีม
ลีดส์ ยูไนเต็ด
3-5-2
- ผู้รักษาประตู เจมส์ ทราฟฟอร์ด
- กองหลัง นิโก้ เอลเวดี, ทาริก มูฮาเรโมวิช, เจมส์ จัสติน
- กองกลาง เจย์เดน โบเกิล, แอนตัน สตาช, อีธาน อัมปาดู, อาโอะ ทานากะ, กาเบรียล กุดมุนด์ซอน
- กองหน้า โดมินิก คัลเวิร์ต-เลวิน, โนอาห์ โอกาฟอร์
คริสตัล พาเลซ
3-4-2-1
- ผู้รักษาประตู วอลเตอร์ เบนิเตซ
- กองหลัง คริส ริชาร์ดส์, อักแซล ดิซาซี, ออเนสต์ อาฮานอร์
- กองกลาง ควินเทน ทิมเบอร์, อดัม วอร์ตัน, อานัน คาไลลี, ไทริค มิตเชลล์, เยเรมี ปิโน, ไดจิ คามาดะ
- กองหน้า ยอร์เกน สแตรนด์ ลาร์เซน
ทายผลบอล
ลีดส์เป็นหนึ่งในสามทีมที่ยังไม่แพ้ในลีก และเพิ่งยิงนิวคาสเซิลไป 4 ลูกในบ้าน ขณะที่คริสตัล พาเลซ เสียประตูมากถึง 11 ลูกใน 4 นัด ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ชัดที่สุดของทีม
อย่างไรก็ตาม สถิติการเจอกันห้านัดหลังสุดกลับเป็นของพาเลซมากกว่า และสองนัดในนั้นจบด้วยการไม่มีประตู เกมนี้จึงขึ้นอยู่กับว่าพาเลซจะกลับมาตั้งรับได้แบบเดิมหรือไม่
ทายผล ลีดส์ ยูไนเต็ด 2-1 คริสตัล พาเลซ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดูบอลสด ไบรท์ตัน พบ อาร์เซนอล พรีเมียร์ลีก 19 ก.ย. 69
- ดูบอลสด แมนฯ ซิตี้ พบ ซันเดอร์แลนด์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 5 อาทิตย์ 20 กันยายน 2569 20.00 น.
- ดูบอลสด ฟูแล่ม พบ แมนฯ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 5 อาทิตย์ 20 กันยายน 2569 22.30 น.
- ดูบอลสด บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก นัดที่ 5 อาทิตย์ 20 กันยายน 2569 20.00 น.
- ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2026-27