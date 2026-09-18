เจนอัลฟ่ามันเริ่ด! เมื่อให้นักเรียน แต่งกาพย์ยานี 11 ส่งครู เห็นแล้วถึงกับต้องหลุดขำ
เจนอัลฟ่ามันเริ่ด! เมื่อให้นักเรียน แต่งกาพย์ยานี 11 ส่งครู เห็นแล้วถึงกับต้องหลุดขำ ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เพียบ ชมเด็กรุ่นใหม่สร้างสรรค์สุดๆ
กลายเป็นเรื่องราวที่ทำให้ชาวเน็ตหลุดขำไปตามๆ กัน หลังเพจเฟซบุ๊ก หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ โพสต์ภาพผลงานกาพย์ยานี 11 ที่คุณครูสั่งให้นักเรียนแต่งบทกลอนส่ง พร้อมโยงเส้นสัมผัสในแต่ละวรรคให้เห็นชัดเจน โดยเนื้อหาของกลอนแต่ละบทกลับทำให้คุณครูถึงกับตรวจไปขำไปกันเลยทีเดียว
ตัวอย่างบทกลอนที่นักเรียนได้แต่งไว้ ระบุว่า “อาบังขายโรตี รสชาติดีไม่เหมือนใคร วันนี้รสเค็มไป เพราะอาบังไม่ล้างมือ โรตีได้กล้วยหอม แต่ไม่หอมเหมือนกับชื่อ เพราะบังไม่ล้างมือ แต่อือหืออร่อยดี”
นอกจากนี้ยังมีนักเรียนแต่กลอนตามกระแสสังคมในตอนนี้ด้วย โดยระบุว่า “พ่อพระเดินมาหา เพราะสีกาเดินมาอ่อย กินสีกาจนย่อย แสนอร่อยกว่าเอ็มเจ วันนี้มีปัญหา ที่ทำมานั้นไม่เท่ อดเลยกินเอ็มเจ ไปนั่งเท่ในตาราง”
จากโพสต์ดังกล่าวชาวเน็ตได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก อาทิ “ตายตาหลับล่ะ รุ่นต่อไป สร้างสรรค์สุดๆ” , “นี่แน่ะ ยุคนี้มันเริ่ด มันโซจึ้ง เด็กๆ สร้างสรรค์ได้ปังและสนุกมาก 5555555” , “กว่าครูจะตรวจครบทุกคน… ขำกรามค้าง ต้องมีหัวเราะจนตกโต๊ะบ้างแหละ…”
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