ดูบอลสด บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก นัดที่ 5 อาทิตย์ 20 กันยายน 2569 20.00 น.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ก.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 20 ก.ย. 2569 12:00 น.

ดูบอลสด บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล ถ่ายทอดสด MONOMAX SPORTS 2 และ MONOMAX วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย วิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง

บอร์นมัธ เปิดไวทัลลิตี้ สเตเดียม รับมือ ลิเวอร์พูล ในพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2026/27 นัดที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX SPORTS 2 และ MONOMAX

ฟอร์มล่าสุด บอร์นมัธ

บอร์นมัธมี 3 คะแนนจาก 4 นัด อยู่อันดับ 15 ของตาราง โดยทั้งสามแต้มมาจากการเสมอสามนัดติดต่อกัน

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นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอเบรนท์ฟอร์ด 2-2 เมื่อวันที่ 12 กันยายน ก่อนหน้านั้นบุกไปเสมอนิวคาสเซิล 2-2 และเปิดบ้านเสมอเอฟเวอร์ตัน 1-1

นัดเปิดฤดูกาลบุกแพ้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-2 ซึ่งเป็นความพ่ายแพ้ครั้งเดียวของทีมในลีกจนถึงตอนนี้

ฟอร์มล่าสุด ลิเวอร์พูล

ลิเวอร์พูลมี 6 คะแนนจาก 4 นัด อยู่อันดับ 8 ของตาราง โดยเสมอถึง 3 นัดจาก 4 นัดแรก

นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอฟูแล่ม 0-0 เมื่อวันที่ 12 กันยายน ซึ่งเป็นนัดที่ทีมยิงไม่ได้เป็นครั้งแรกของฤดูกาล

ก่อนหน้านั้นบุกชนะอิปสวิช ทาวน์ 2-0 เปิดบ้านเสมอนอตติงแฮม ฟอเรสต์ 2-2 และบุกไปเสมอนิวคาสเซิล 2-2 ในนัดเปิดฤดูกาล

สถิติการพบกัน

ผลการพบกันห้านัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุด

  • 24 มกราคม 2569 : บอร์นมัธ 3-2 ลิเวอร์พูล
  • 15 สิงหาคม 2568 : ลิเวอร์พูล 4-2 บอร์นมัธ
  • 1 กุมภาพันธ์ 2568 : บอร์นมัธ 0-2 ลิเวอร์พูล
  • 21 กันยายน 2567 : ลิเวอร์พูล 3-0 บอร์นมัธ
  • 21 มกราคม 2567 : บอร์นมัธ 0-4 ลิเวอร์พูล

ห้านัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก ลิเวอร์พูลชนะ 4 และบอร์นมัธชนะ 1 ซึ่งเป็นนัดล่าสุดที่เจอกัน

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดของทั้งสองทีม

บอร์นมัธ

4-2-3-1

  • ผู้รักษาประตู ยอร์เย่ เปโตรวิช
  • กองหลัง อดัม สมิธ, เจมส์ ฮิลล์, อันโตนิโอ ซิลวา, อาเดรียง ทรุฟแฟร์
  • กองกลาง ไทเลอร์ อดัมส์, อเล็กซ์ สก็อตต์, มาร์คัส ทาเวอร์เนียร์, รายาน, จัสติน คลุยแวร์ต
  • กองหน้า เอวานิลสัน

ลิเวอร์พูล

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4-2-3-1

  • ผู้รักษาประตู อลิสซง เบ็คเกอร์
  • กองหลัง เจเรมี ฌักเก้, เฟอร์กิล ฟาน ไดจ์ค, โรนัลด์ อาราอูโฆ, คอสตาส ซิมิคาส
  • กองกลาง ไรอัน กราเวนแบร์ช, บิกตอร์ มูโญซ, โดมินิค โซโบสไล, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, แบรดลีย์ บาร์โกลา
  • กองหน้า อเล็กซานเดอร์ อีซัค

ทายผลบอล

ลิเวอร์พูลยังหาความคมในเกมรุกไม่เจอ เสมอ 3 จาก 4 นัด และเพิ่งจบเกมแบบไม่มีประตูเป็นครั้งแรกของฤดูกาล ส่วนบอร์นมัธเสมอรวดสามนัดและยิงได้ทุกนัดที่เล่นในบ้าน

บอร์นมัธเคยเอาชนะลิเวอร์พูล 3-2 ในการเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม 2569 ซึ่งเป็นสัญญาณว่าเกมนี้ไม่ใช่งานง่ายสำหรับทีมเยือน แม้สถิติภาพรวมจะเป็นของหงส์แดง

ทายผล บอร์นมัธ 1-2 ลิเวอร์พูล

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ก.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 20 ก.ย. 2569 12:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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