ดูบอลสด ฟูแล่ม พบ แมนฯ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 5 อาทิตย์ 20 กันยายน 2569 22.30 น.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ก.ย. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 20 ก.ย. 2569 14:30 น.

ดูบอลสด ฟูแล่ม พบ แมนฯ ยูไนเต็ด ถ่ายทอดสด MONOMAX ระบบ 4K วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 22.30 น. ตามเวลาประเทศไทย วิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง

ฟูแล่ม เปิดคราเวน คอตเทจ รับมือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2026/27 นัดที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 16.30 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับ 22.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX ระบบ 4K

ฟอร์มล่าสุด ฟูแล่ม

ฟูแล่มมีเพียง 1 คะแนนจาก 4 นัด อยู่อันดับ 18 ของตาราง และเป็นหนึ่งในทีมที่ออกสตาร์ตแย่ที่สุดของฤดูกาล

โฆษณา

นัดล่าสุดบุกไปเสมอลิเวอร์พูล 0-0 ที่แอนฟิลด์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน ซึ่งเป็นแต้มแรกของทีม

ก่อนหน้านั้นแพ้สามนัดรวด เปิดบ้านแพ้คริสตัล พาเลซ 2-3 บุกแพ้ซันเดอร์แลนด์ 0-1 และเปิดบ้านแพ้เชลซี 2-3 ในนัดเปิดฤดูกาล

ฟอร์มล่าสุด แมนฯ ยูไนเต็ด

แมนฯ ยูไนเต็ด มี 4 คะแนนจาก 4 นัด อยู่อันดับ 13 ของตาราง ผลต่างประตูได้เสียเป็นศูนย์

นัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0-1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน ทั้งที่คู่แข่งเหลือผู้เล่น 10 คนตั้งแต่ครึ่งแรก

ก่อนหน้านั้นบุกไปเสมอเอฟเวอร์ตัน 2-2 เปิดบ้านชนะอิปสวิช ทาวน์ 5-2 และเปิดฤดูกาลด้วยการบุกแพ้ฮัลล์ ซิตี้ 0-2

สถิติการพบกัน

ผลการพบกันห้านัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุด

  • 1 กุมภาพันธ์ 2569 : แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3-2 ฟูแล่ม
  • 24 สิงหาคม 2568 : ฟูแล่ม 1-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
  • 26 มกราคม 2568 : ฟูแล่ม 0-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
  • 16 สิงหาคม 2567 : แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-0 ฟูแล่ม
  • 24 กุมภาพันธ์ 2567 : แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-2 ฟูแล่ม

ห้านัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก แมนฯ ยูไนเต็ด ชนะ 3 เสมอ 1 และฟูแล่มชนะ 1

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดของทั้งสองทีม

ฟูแล่ม

4-2-3-1

  • ผู้รักษาประตู แบร์นด์ เลโน
  • กองหลัง ทิโมธี กัสตาญ, คัลวิน บาสซี่, ดาวิด อัฟเฟนกรูเบอร์, แอนโทนี่ โรบินสัน
  • กองกลาง ซานเดอร์ แบร์เก, เชีย ชาลส์, อเล็กซ์ อิโวบี, จอช คิง, ออสการ์ บ็อบบ์
  • กองหน้า กอนซาโล การ์เซีย

แมนฯ ยูไนเต็ด

โฆษณา

4-2-3-1

  • ผู้รักษาประตู เซนเนอ ลัมเมนส์
  • กองหลัง ดิโอโก้ ดาโลต์, แฮร์รี่ แม็กไกวร์, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, แพทริค ดอร์กู
  • กองกลาง ค็อบบี้ เมนู, ยูรี่ ตีเลอมันส์, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, ไบรอัน เอ็มเบอโม่, มาร์คัส แรชฟอร์ด
  • กองหน้า มาเตอุส คุนญา

ทายผลบอล

ทั้งสองทีมออกสตาร์ตได้ไม่ดี ฟูแล่มเพิ่งเก็บแต้มแรกจากการไปเสมอลิเวอร์พูลแบบไม่เสียประตู ส่วนแมนฯ ยูไนเต็ด ยิงไม่ได้ในสองนัดหลังสุดที่เจอทีมแนวรับแน่น

สถิติการเจอกันห้านัดหลังสุดเป็นของปีศาจแดง แต่เกมที่คราเวน คอตเทจ มักสูสีและมีประตูไม่มาก หากฟูแล่มรักษาระเบียบเกมรับแบบเดียวกับที่แอนฟิลด์ได้ โอกาสแบ่งแต้มก็มีสูง

ทายผล ฟูแล่ม 1-1 แมนฯ ยูไนเต็ด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ก.ย. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 20 ก.ย. 2569 14:30 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

MRT สายสีม่วงเปิดถึงเตาปูน BEM

ด่วน! รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง เปิดให้บริการตามปกติถึงสถานีเตาปูน หลังไฟไหม้ราง

เผยแพร่: 20 กันยายน 2569
วางแผนการเดินทางหลัง MRT สายสีน้ำเงินและสีม่วงขัดข้อง ปิดบางสถานีกระทบเดินทางล่าช้า หากเปิดไม่ทันจันทร์

วางแผนเดินทาง MRT เตาปูนแก้ไขไม่ทันวันจันทร์ เลี่ยงจุดขัดข้อง เผื่อเวลาช่วงเร่งด่วน

เผยแพร่: 20 กันยายน 2569
รฟม. เร่งแก้ไขเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ทำรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสีม่วงหยุดวิ่ง

ป่วนหนัก! MRT สายสีน้ำเงิน ไฟฟ้าลัดวงจร-ไฟไหม้รางรถไฟ เร่งแก้ไข จัดรถรับส่งฟรี

เผยแพร่: 20 กันยายน 2569
คาดสาเหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้า MRT เตาปูน ฝนตกทำความชื้นสูงจนไฟฟ้าลัดวงจร

คาดสาเหตุ ไฟลุกรางรถไฟฟ้าเตาปูน เช็กสถานีปิดชั่วคราว เตือนล่าช้า 60 นาที

เผยแพร่: 20 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
MRT สายสีม่วงเปิดถึงเตาปูน BEM ข่าว

ด่วน! รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง เปิดให้บริการตามปกติถึงสถานีเตาปูน หลังไฟไหม้ราง

35 นาที ที่แล้ว
วางแผนการเดินทางหลัง MRT สายสีน้ำเงินและสีม่วงขัดข้อง ปิดบางสถานีกระทบเดินทางล่าช้า หากเปิดไม่ทันจันทร์ ข่าว

วางแผนเดินทาง MRT เตาปูนแก้ไขไม่ทันวันจันทร์ เลี่ยงจุดขัดข้อง เผื่อเวลาช่วงเร่งด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รฟม. เร่งแก้ไขเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ทำรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสีม่วงหยุดวิ่ง ข่าว

ป่วนหนัก! MRT สายสีน้ำเงิน ไฟฟ้าลัดวงจร-ไฟไหม้รางรถไฟ เร่งแก้ไข จัดรถรับส่งฟรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้รางรถไฟเตาปูน ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้รางรถไฟเตาปูน MRT ปิดให้บริการสถานีบางอ้อ ถึง กำแพงเพชร ล่าช้า 60 นาที

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัวทำบุญครบรอบ 100 วันให้น้องเติมฝัน เหยื่อเมาแล้วขับ ข่าว

อาลัย น้องเติมฝัน เด็ก 2 ขับเหยื่อเมาแล้วขับ คดียังไร้ข้อยุติ คู่กรณีอ้างไม่มีเงินชดใช้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอล

ดูบอลสด บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก นัดที่ 5 อาทิตย์ 20 กันยายน 2569 20.00 น.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอล

ดูบอลสด แมนฯ ซิตี้ พบ ซันเดอร์แลนด์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 5 อาทิตย์ 20 กันยายน 2569 20.00 น.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจไต้หวันจับกุมหนุ่มวัย 43 ปี ก่อเหตุฆ่ารัดคอแฟนสาวชาวไทยวัย 36 ปี ข่าวต่างประเทศ

ชายไต้หวันโหด ฆ่าบีบคอแฟนสาวไทย ยัดศพซ่อนตู้แช่แข็ง อ้างโมโหถูกบอกเลิก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถบดหญ้าพุ่งชนและทับสะโพก แอนดรอส ทาวน์เซนด์ อดีตแข้งทีมชาติอังกฤษของ พีที ประจวบ เอฟซี ข่าวต่างประเทศ

น่ากลัวมาก! รถบดหญ้าทับสะโพก “แอนดรอส ทาวน์เซนด์” อดีตทีมชาติอังกฤษ ขณะมาเล่นในไทย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังเตรียมชง ครม. ขยายสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส 22 ก.ย. 2569 การเงิน

ไทยช่วยไทย พลัส ลุ้น ครม. เคาะต่อ 22 ก.ย.นี้ อย่าเชื่อข่าวปลอมอนุมัติแล้ว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอลหญิงไทย ชนะ อินโดนีเซีย 3-0 เซต ทะลุรอบรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

วอลเลย์บอลหญิงไทย ชนะ อินโดนีเซีย 3-0 ลิ่วรอบ 4 ทีมสุดท้ายเอเชียนเกมส์ 2026

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องพิมพ์ พนักงานร้านสะดวกวัย 24 ปีเสียชีวิต ข่าว

อาลัย น้องพิมพ์ พนักงานสาววัย 24 ดับคาหอพัก สลดผลชันสูตร เร่งล่าตัวคนทำผิด

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ฮ่องกง พบ ไทย ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 20 ก.ย. 69 เวลา 14.00 น.

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย โพสต์ภาพสาวปริศนาเนียนร่วมวงสัมภาษณ์ ล่าสุดโผล่ถ่ายรูปคู่ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ข่าว

สรยุทธ ก็ไม่รอด! หนุ่ม กรรชัย โชว์ภาพสาวปริศนาโผล่แชะรูปคู่ สงสัย “พี่ส่งมาดูแลเหรอ”

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 20 ก.ย 69 ฟุตบอลชายไทย ลุ้นรอบ 8 ทีม

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาที พาวเวอร์แบงก์ ไฟลุก หลังขึ้นบินได้ 5 ชม. นักบินตัดสินใจวนกลับสนามบินต้นทางด่วน ข่าว

นาที พาวเวอร์แบงค์ ไฟลุก หลังขึ้นบินได้ 5 ชม. นักบินตัดสินใจวนกลับสนามบินต้นทางด่วน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอือมระอา! ครูสมัยเรียนประถม ทักแชตยืมเงิน แต่ไม่คืน พบศิษย์เก่าโดนอื้อ ข่าว

เอือมระอา! ครูสมัยเรียนประถม ทักแชตยืมเงิน แต่ไม่คืน พบศิษย์เก่าโดนอื้อ

1 วัน ที่แล้ว
ยกย่อง! ฮลุน โซโล่ คว้ารางวัล Best Travel Influencer Award 2026 บันเทิง

ร่วมยินดี! ฮลุน โซโล่ คว้ารางวัล Best Travel Influencer Award 2026

1 วัน ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย งง สาวปริศนาโผล่ร่วมวงสัมภาษณ์ เล่านาทีโยงกันมั่ว สุดท้ายไม่มีใครรู้จัก บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย งง สาวปริศนาโผล่ร่วมวงสัมภาษณ์ เล่านาทีโยงกันมั่ว สุดท้ายไม่มีใครรู้จัก

1 วัน ที่แล้ว
ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ไทย พบกับ อินโดนีเซีย วันที่ 20 ก.ย. 69 เวลา 8 โมง ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

1 วัน ที่แล้ว
ดูบอลสด ไบรท์ตัน พบ อาร์เซนอล พรีเมียร์ลีก 19 ก.ย. 69 ฟุตบอล

ดูบอลสด ไบรท์ตัน พบ อาร์เซนอล พรีเมียร์ลีก 19 ก.ย. 69

1 วัน ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ 2026 ช่องไหน ดูสด 19 ก.ย. 69 เวลา 16.00 น.

1 วัน ที่แล้ว
พระเอกลิเก คณะคุณหนูรักแท้ ตัดพ้อ หลังมือมึดลอบเผาโรงลิเก เสียหายกว่า 4 แสน บันเทิง

พระเอกลิเก คณะคุณหนูรักแท้ ตัดพ้อ หลังมือมึดลอบเผาโรงลิเก เสียหายกว่า 4 แสน

1 วัน ที่แล้ว
เดือดจัด! นาย เดอะคอมมีเดียน ซัดมือมืดลอบเผาโรงลิเกกลางดึก โชคดีคนตื่นมาเห็น บันเทิง

เดือดจัด! นาย เดอะคอมมีเดียน ซัดมือมืดลอบเผาโรงลิเกกลางดึก โชคดีคนตื่นมาเห็น

1 วัน ที่แล้ว
นราธิวาสเดือด! ลอบบึ้มถังแก๊ส 50 กก. ถล่มรถ อส.สุคิริน ดับ 2 เจ็บ 16 นาย ข่าว

นราธิวาสเดือด! ลอบบึ้มถังแก๊ส 50 กก. ถล่มรถ อส.สุคิริน ดับ 2 เจ็บ 16 นาย

1 วัน ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปดูบอลสด แมนฯ ซิตี้ พบ ซันเดอร์แลนด์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 5 อาทิตย์ 20 กันยายน 2569 20.00 น.