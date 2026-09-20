ดูบอลสด ฟูแล่ม พบ แมนฯ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 5 อาทิตย์ 20 กันยายน 2569 22.30 น.
ดูบอลสด ฟูแล่ม พบ แมนฯ ยูไนเต็ด ถ่ายทอดสด MONOMAX ระบบ 4K วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 22.30 น. ตามเวลาประเทศไทย วิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟูแล่ม เปิดคราเวน คอตเทจ รับมือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2026/27 นัดที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 16.30 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับ 22.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX ระบบ 4K
ฟอร์มล่าสุด ฟูแล่ม
ฟูแล่มมีเพียง 1 คะแนนจาก 4 นัด อยู่อันดับ 18 ของตาราง และเป็นหนึ่งในทีมที่ออกสตาร์ตแย่ที่สุดของฤดูกาล
นัดล่าสุดบุกไปเสมอลิเวอร์พูล 0-0 ที่แอนฟิลด์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน ซึ่งเป็นแต้มแรกของทีม
ก่อนหน้านั้นแพ้สามนัดรวด เปิดบ้านแพ้คริสตัล พาเลซ 2-3 บุกแพ้ซันเดอร์แลนด์ 0-1 และเปิดบ้านแพ้เชลซี 2-3 ในนัดเปิดฤดูกาล
ฟอร์มล่าสุด แมนฯ ยูไนเต็ด
แมนฯ ยูไนเต็ด มี 4 คะแนนจาก 4 นัด อยู่อันดับ 13 ของตาราง ผลต่างประตูได้เสียเป็นศูนย์
นัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0-1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน ทั้งที่คู่แข่งเหลือผู้เล่น 10 คนตั้งแต่ครึ่งแรก
ก่อนหน้านั้นบุกไปเสมอเอฟเวอร์ตัน 2-2 เปิดบ้านชนะอิปสวิช ทาวน์ 5-2 และเปิดฤดูกาลด้วยการบุกแพ้ฮัลล์ ซิตี้ 0-2
สถิติการพบกัน
ผลการพบกันห้านัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุด
- 1 กุมภาพันธ์ 2569 : แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3-2 ฟูแล่ม
- 24 สิงหาคม 2568 : ฟูแล่ม 1-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
- 26 มกราคม 2568 : ฟูแล่ม 0-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
- 16 สิงหาคม 2567 : แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-0 ฟูแล่ม
- 24 กุมภาพันธ์ 2567 : แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-2 ฟูแล่ม
ห้านัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก แมนฯ ยูไนเต็ด ชนะ 3 เสมอ 1 และฟูแล่มชนะ 1
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดของทั้งสองทีม
ฟูแล่ม
4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู แบร์นด์ เลโน
- กองหลัง ทิโมธี กัสตาญ, คัลวิน บาสซี่, ดาวิด อัฟเฟนกรูเบอร์, แอนโทนี่ โรบินสัน
- กองกลาง ซานเดอร์ แบร์เก, เชีย ชาลส์, อเล็กซ์ อิโวบี, จอช คิง, ออสการ์ บ็อบบ์
- กองหน้า กอนซาโล การ์เซีย
แมนฯ ยูไนเต็ด
4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู เซนเนอ ลัมเมนส์
- กองหลัง ดิโอโก้ ดาโลต์, แฮร์รี่ แม็กไกวร์, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, แพทริค ดอร์กู
- กองกลาง ค็อบบี้ เมนู, ยูรี่ ตีเลอมันส์, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, ไบรอัน เอ็มเบอโม่, มาร์คัส แรชฟอร์ด
- กองหน้า มาเตอุส คุนญา
ทายผลบอล
ทั้งสองทีมออกสตาร์ตได้ไม่ดี ฟูแล่มเพิ่งเก็บแต้มแรกจากการไปเสมอลิเวอร์พูลแบบไม่เสียประตู ส่วนแมนฯ ยูไนเต็ด ยิงไม่ได้ในสองนัดหลังสุดที่เจอทีมแนวรับแน่น
สถิติการเจอกันห้านัดหลังสุดเป็นของปีศาจแดง แต่เกมที่คราเวน คอตเทจ มักสูสีและมีประตูไม่มาก หากฟูแล่มรักษาระเบียบเกมรับแบบเดียวกับที่แอนฟิลด์ได้ โอกาสแบ่งแต้มก็มีสูง
ทายผล ฟูแล่ม 1-1 แมนฯ ยูไนเต็ด
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