ดูบอลสด แมนฯ ซิตี้ พบ ซันเดอร์แลนด์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 5 อาทิตย์ 20 กันยายน 2569 20.00 น.
ดูบอลสด แมนฯ ซิตี้ พบ ซันเดอร์แลนด์ ถ่ายทอดสด MONOMAX วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย วิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เปิดเอติฮัด สเตเดียม รับมือ ซันเดอร์แลนด์ ในพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2026/27 นัดที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX
ฟอร์มล่าสุด แมนฯ ซิตี้
แมนฯ ซิตี้ เก็บ 12 คะแนนเต็มจาก 4 นัด อยู่อันดับ 2 ตามหลังอาร์เซนอลด้วยผลต่างประตูได้เสียเท่านั้น
นัดล่าสุดบุกชนะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-0 ในแมนเชสเตอร์ดาร์บี เมื่อวันที่ 13 กันยายน จากประตูของเออร์ลิง ฮาลันด์ ทั้งที่เหลือผู้เล่น 10 คนตั้งแต่ครึ่งแรก
ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะโคเวนทรี ซิตี้ 1-0 บุกชนะคริสตัล พาเลซ 4-1 และเปิดบ้านชนะบอร์นมัธ 2-1 ในนัดแรกของฤดูกาล
ฟอร์มล่าสุด ซันเดอร์แลนด์
ซันเดอร์แลนด์มี 4 คะแนนจาก 4 นัด อยู่อันดับ 14 ของตาราง ยิงได้น้อยและเสียประตูมากกว่าที่ยิงได้
นัดล่าสุดเปิดบ้านพ่ายอาร์เซนอล 0-2 เมื่อวันที่ 12 กันยายน ก่อนหน้านั้นบุกไปเสมอเบรนท์ฟอร์ด 1-1
ผลงานที่ดีที่สุดคือเปิดบ้านชนะฟูแล่ม 1-0 ส่วนนัดเปิดฤดูกาลบุกแพ้อิปสวิช ทาวน์ 1-2
สถิติการพบกัน
ผลการพบกันห้านัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุด
- 1 มกราคม 2569 : ซันเดอร์แลนด์ 0-0 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
- 6 ธันวาคม 2568 : แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-0 ซันเดอร์แลนด์
- 5 มีนาคม 2560 : ซันเดอร์แลนด์ 0-2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
- 13 สิงหาคม 2559 : แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2-1 ซันเดอร์แลนด์
- 2 กุมภาพันธ์ 2559 : ซันเดอร์แลนด์ 0-1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
ห้านัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก แมนฯ ซิตี้ ชนะ 4 เสมอ 1 และซันเดอร์แลนด์ยังไม่เคยชนะ
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดของทั้งสองทีม
แมนฯ ซิตี้
4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู จานลุยจิ ดอนนารุมมา
- กองหลัง มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, มาร์ค กูเอฮี, ยอชโก้ กวาร์ดิโอล
- กองกลาง เอลเลียต แอนเดอร์สัน, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, ฟิล โฟเดน, รายาน เชร์กี, อองตวน เซเมนโย
- กองหน้า เออร์ลิง ฮาลันด์
ซันเดอร์แลนด์
4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู โรบิน รูฟส์
- กองหลัง โธมัส เมอนิเยร์, แดน บัลลาร์ด, เควิน ดันโซ, เรย์นิลโด้ มันดาวา
- กองกลาง กรานิต ชาก้า, โนอาห์ ซาดิกี, เอ็นโซ่ เลอ เฟ, นิลสัน อังกูโล, นอร์ดี มูเกียเล
- กองหน้า ไบรอัน โบรบบี้
ทายผลบอล
แมนฯ ซิตี้ เล่นในบ้านและยังไม่เสียแต้มในลีกฤดูกาลนี้ ขณะที่ซันเดอร์แลนด์เพิ่งเจอทีมหัวตารางมาสองนัดติดและทำประตูไม่ได้ในนัดล่าสุด
จุดที่น่าสนใจคือซันเดอร์แลนด์เคยบุกมาเสมอเอติฮัดแบบไร้สกอร์เมื่อต้นปี 2569 หากตั้งรับได้เหนียวแน่นอีกครั้งก็อาจยื้อเกมได้ แต่สถิติและฟอร์มโดยรวมยังห่างกันชัดเจน
ทายผล แมนฯ ซิตี้ 3-0 ซันเดอร์แลนด์
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