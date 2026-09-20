ดูบอลสด แมนฯ ซิตี้ พบ ซันเดอร์แลนด์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 5 อาทิตย์ 20 กันยายน 2569 20.00 น.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ก.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 20 ก.ย. 2569 12:00 น.

ดูบอลสด แมนฯ ซิตี้ พบ ซันเดอร์แลนด์ ถ่ายทอดสด MONOMAX วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย วิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เปิดเอติฮัด สเตเดียม รับมือ ซันเดอร์แลนด์ ในพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2026/27 นัดที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX

ฟอร์มล่าสุด แมนฯ ซิตี้

แมนฯ ซิตี้ เก็บ 12 คะแนนเต็มจาก 4 นัด อยู่อันดับ 2 ตามหลังอาร์เซนอลด้วยผลต่างประตูได้เสียเท่านั้น

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นัดล่าสุดบุกชนะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-0 ในแมนเชสเตอร์ดาร์บี เมื่อวันที่ 13 กันยายน จากประตูของเออร์ลิง ฮาลันด์ ทั้งที่เหลือผู้เล่น 10 คนตั้งแต่ครึ่งแรก

ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะโคเวนทรี ซิตี้ 1-0 บุกชนะคริสตัล พาเลซ 4-1 และเปิดบ้านชนะบอร์นมัธ 2-1 ในนัดแรกของฤดูกาล

ฟอร์มล่าสุด ซันเดอร์แลนด์

ซันเดอร์แลนด์มี 4 คะแนนจาก 4 นัด อยู่อันดับ 14 ของตาราง ยิงได้น้อยและเสียประตูมากกว่าที่ยิงได้

นัดล่าสุดเปิดบ้านพ่ายอาร์เซนอล 0-2 เมื่อวันที่ 12 กันยายน ก่อนหน้านั้นบุกไปเสมอเบรนท์ฟอร์ด 1-1

ผลงานที่ดีที่สุดคือเปิดบ้านชนะฟูแล่ม 1-0 ส่วนนัดเปิดฤดูกาลบุกแพ้อิปสวิช ทาวน์ 1-2

สถิติการพบกัน

ผลการพบกันห้านัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุด

  • 1 มกราคม 2569 : ซันเดอร์แลนด์ 0-0 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
  • 6 ธันวาคม 2568 : แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-0 ซันเดอร์แลนด์
  • 5 มีนาคม 2560 : ซันเดอร์แลนด์ 0-2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
  • 13 สิงหาคม 2559 : แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2-1 ซันเดอร์แลนด์
  • 2 กุมภาพันธ์ 2559 : ซันเดอร์แลนด์ 0-1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้

ห้านัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก แมนฯ ซิตี้ ชนะ 4 เสมอ 1 และซันเดอร์แลนด์ยังไม่เคยชนะ

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดของทั้งสองทีม

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แมนฯ ซิตี้

4-2-3-1

  • ผู้รักษาประตู จานลุยจิ ดอนนารุมมา
  • กองหลัง มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, มาร์ค กูเอฮี, ยอชโก้ กวาร์ดิโอล
  • กองกลาง เอลเลียต แอนเดอร์สัน, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, ฟิล โฟเดน, รายาน เชร์กี, อองตวน เซเมนโย
  • กองหน้า เออร์ลิง ฮาลันด์

ซันเดอร์แลนด์

4-2-3-1

  • ผู้รักษาประตู โรบิน รูฟส์
  • กองหลัง โธมัส เมอนิเยร์, แดน บัลลาร์ด, เควิน ดันโซ, เรย์นิลโด้ มันดาวา
  • กองกลาง กรานิต ชาก้า, โนอาห์ ซาดิกี, เอ็นโซ่ เลอ เฟ, นิลสัน อังกูโล, นอร์ดี มูเกียเล
  • กองหน้า ไบรอัน โบรบบี้

ทายผลบอล

แมนฯ ซิตี้ เล่นในบ้านและยังไม่เสียแต้มในลีกฤดูกาลนี้ ขณะที่ซันเดอร์แลนด์เพิ่งเจอทีมหัวตารางมาสองนัดติดและทำประตูไม่ได้ในนัดล่าสุด

จุดที่น่าสนใจคือซันเดอร์แลนด์เคยบุกมาเสมอเอติฮัดแบบไร้สกอร์เมื่อต้นปี 2569 หากตั้งรับได้เหนียวแน่นอีกครั้งก็อาจยื้อเกมได้ แต่สถิติและฟอร์มโดยรวมยังห่างกันชัดเจน

ทายผล แมนฯ ซิตี้ 3-0 ซันเดอร์แลนด์

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ก.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 20 ก.ย. 2569 12:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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