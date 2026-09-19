ดูบอลสด ไบรท์ตัน พบ อาร์เซนอล พรีเมียร์ลีก 19 ก.ย. 69

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ก.ย. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 19 ก.ย. 2569 13:00 น.
ดูบอลสด ไบรท์ตัน พบ อาร์เซนอล พรีเมียร์ลีก 19 ก.ย. 69

ดูบอลสด ไบรท์ตัน พบ อาร์เซนอล ถ่ายทอดสด MONOMAX SPORTS 2 และ MONOMAX วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย วิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง

ฟอร์มล่าสุด ไบรท์ตัน

ไบรท์ตันมี 7 คะแนนจาก 4 นัด อยู่อันดับ 5 ของตาราง และเป็นทีมที่ยิงประตูมากที่สุดในลีกด้วยจำนวน 13 ประตู

นัดล่าสุดบุกถล่มโคเวนทรี ซิตี้ 5-0 เมื่อวันที่ 13 กันยายน ก่อนหน้านั้นเสมอลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1 ในบ้าน และพ่ายเชลซี 3-4 ในเกมที่ยิงกันรวม 7 ประตู

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เกมเปิดฤดูกาลไบรท์ตันชนะแอสตัน วิลล่า 4-0 ในบ้าน สะท้อนว่าเกมรุกของทีมอยู่ในฟอร์มที่ดี แต่แนวรับยังเสียประตูสูงกว่าทีมหัวตารางอื่น

ฟอร์มล่าสุด อาร์เซนอล

อาร์เซนอลเก็บ 12 คะแนนเต็มจาก 4 นัด รั้งจ่าฝูงด้วยผลต่างประตูได้เสีย +7 และยังไม่เสียแต้มให้ใคร

นัดล่าสุดบุกชนะซันเดอร์แลนด์ 2-0 เมื่อวันที่ 12 กันยายน ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะเชลซี 2-1 และบุกชนะแอสตัน วิลล่า 1-0

เกมเปิดฤดูกาลชนะโคเวนทรี ซิตี้ 3-0 ในบ้าน ทำให้ปืนใหญ่ยังไม่แพ้ใครและเสียประตูเพียง 1 ลูกในสี่นัดแรก

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สถิติการพบกัน 5 ครั้งหลังสุด

  • 4 มีนาคม 2569 : ไบรท์ตัน 0-1 อาร์เซนอล
  • 27 ธันวาคม 2568 : อาร์เซนอล 2-1 ไบรท์ตัน
  • 4 มกราคม 2568 : ไบรท์ตัน 1-1 อาร์เซนอล
  • 31 สิงหาคม 2567 : อาร์เซนอล 1-1 ไบรท์ตัน
  • 6 เมษายน 2567 : ไบรท์ตัน 0-3 อาร์เซนอล

ห้านัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก อาร์เซนอลชนะ 3 เสมอ 2 และไบรท์ตันยังไม่ชนะเลย

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

ไบรท์ตัน

4-2-3-1

  • ผู้รักษาประตู บาร์ต แฟร์บรูกเกน
  • กองหลัง แฟร์ดี คาดิโอกลู, ลูอิส ดังค์, ลูก้า วุสโควิช, โอลิวิเยร์ บอสกาญี
  • กองกลาง พาสกาล กรอสส์, ยาซิน อายารี, ดีเอโก้ โกเมซ, มาลิค ยัลคูเย, แม็กซิม เดอ คุยเปอร์
  • กองหน้า ชาราลัมโปส คอสตูลาส

อาร์เซนอล

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4-2-3-1

  • ผู้รักษาประตู ดาบิด รายา
  • กองหลัง เบน ไวท์, เอซรี คอนซา, กาเบรียล มากัลไญส์, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่
  • กองกลาง เดแคลน ไรซ์, มาร์ติน โอเดการ์ด, บูกาโย ซาก้า, คริสตอส ทซอลิส, ไมลส์ ลูอิส-สเกลลี
  • กองหน้า ไค ฮาแวร์ตซ์

ทายผลบอล

อาร์เซนอลมาด้วยฟอร์มชนะรวดและแนวรับที่เสียประตูเพียงลูกเดียวในสี่นัด ขณะที่ไบรท์ตันเป็นทีมที่ยิงมากที่สุดในลีกและเพิ่งถล่มคู่แข่ง 5-0 เกมนี้จึงเป็นการวัดกันระหว่างเกมรุกที่ร้อนแรงกับเกมรับที่นิ่งที่สุด

สถิติการเจอกันห้านัดหลังสุดเป็นของอาร์เซนอลชัดเจน แต่ไบรท์ตันเล่นในบ้านและมีผู้เล่นเกมรุกที่กระจายการทำประตูได้หลายคน โอกาสที่เกมจะมีประตูทั้งสองฝั่งจึงสูง

ทายผล ไบรท์ตัน 1-2 อาร์เซนอล

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ก.ย. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 19 ก.ย. 2569 13:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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