ดูบอลสด ไบรท์ตัน พบ อาร์เซนอล พรีเมียร์ลีก 19 ก.ย. 69
ดูบอลสด ไบรท์ตัน พบ อาร์เซนอล ถ่ายทอดสด MONOMAX SPORTS 2 และ MONOMAX วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย วิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด ไบรท์ตัน
ไบรท์ตันมี 7 คะแนนจาก 4 นัด อยู่อันดับ 5 ของตาราง และเป็นทีมที่ยิงประตูมากที่สุดในลีกด้วยจำนวน 13 ประตู
นัดล่าสุดบุกถล่มโคเวนทรี ซิตี้ 5-0 เมื่อวันที่ 13 กันยายน ก่อนหน้านั้นเสมอลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1 ในบ้าน และพ่ายเชลซี 3-4 ในเกมที่ยิงกันรวม 7 ประตู
เกมเปิดฤดูกาลไบรท์ตันชนะแอสตัน วิลล่า 4-0 ในบ้าน สะท้อนว่าเกมรุกของทีมอยู่ในฟอร์มที่ดี แต่แนวรับยังเสียประตูสูงกว่าทีมหัวตารางอื่น
ฟอร์มล่าสุด อาร์เซนอล
อาร์เซนอลเก็บ 12 คะแนนเต็มจาก 4 นัด รั้งจ่าฝูงด้วยผลต่างประตูได้เสีย +7 และยังไม่เสียแต้มให้ใคร
นัดล่าสุดบุกชนะซันเดอร์แลนด์ 2-0 เมื่อวันที่ 12 กันยายน ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะเชลซี 2-1 และบุกชนะแอสตัน วิลล่า 1-0
เกมเปิดฤดูกาลชนะโคเวนทรี ซิตี้ 3-0 ในบ้าน ทำให้ปืนใหญ่ยังไม่แพ้ใครและเสียประตูเพียง 1 ลูกในสี่นัดแรก
สถิติการพบกัน 5 ครั้งหลังสุด
- 4 มีนาคม 2569 : ไบรท์ตัน 0-1 อาร์เซนอล
- 27 ธันวาคม 2568 : อาร์เซนอล 2-1 ไบรท์ตัน
- 4 มกราคม 2568 : ไบรท์ตัน 1-1 อาร์เซนอล
- 31 สิงหาคม 2567 : อาร์เซนอล 1-1 ไบรท์ตัน
- 6 เมษายน 2567 : ไบรท์ตัน 0-3 อาร์เซนอล
ห้านัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก อาร์เซนอลชนะ 3 เสมอ 2 และไบรท์ตันยังไม่ชนะเลย
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
ไบรท์ตัน
4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู บาร์ต แฟร์บรูกเกน
- กองหลัง แฟร์ดี คาดิโอกลู, ลูอิส ดังค์, ลูก้า วุสโควิช, โอลิวิเยร์ บอสกาญี
- กองกลาง พาสกาล กรอสส์, ยาซิน อายารี, ดีเอโก้ โกเมซ, มาลิค ยัลคูเย, แม็กซิม เดอ คุยเปอร์
- กองหน้า ชาราลัมโปส คอสตูลาส
อาร์เซนอล
4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู ดาบิด รายา
- กองหลัง เบน ไวท์, เอซรี คอนซา, กาเบรียล มากัลไญส์, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่
- กองกลาง เดแคลน ไรซ์, มาร์ติน โอเดการ์ด, บูกาโย ซาก้า, คริสตอส ทซอลิส, ไมลส์ ลูอิส-สเกลลี
- กองหน้า ไค ฮาแวร์ตซ์
ทายผลบอล
อาร์เซนอลมาด้วยฟอร์มชนะรวดและแนวรับที่เสียประตูเพียงลูกเดียวในสี่นัด ขณะที่ไบรท์ตันเป็นทีมที่ยิงมากที่สุดในลีกและเพิ่งถล่มคู่แข่ง 5-0 เกมนี้จึงเป็นการวัดกันระหว่างเกมรุกที่ร้อนแรงกับเกมรับที่นิ่งที่สุด
สถิติการเจอกันห้านัดหลังสุดเป็นของอาร์เซนอลชัดเจน แต่ไบรท์ตันเล่นในบ้านและมีผู้เล่นเกมรุกที่กระจายการทำประตูได้หลายคน โอกาสที่เกมจะมีประตูทั้งสองฝั่งจึงสูง
ทายผล ไบรท์ตัน 1-2 อาร์เซนอล
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