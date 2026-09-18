กุ้งพลอย โพสต์คลิปพร้อมหน้า หนุ่ม ศรราม-น้องวีจิ เผยโมเมนต์ร่วมเฟรมครอบครัวอบอุ่น
น่ารักมาก! กุ้งพลอย โพสต์คลิปพร้อมหน้าอดีตสามี หนุ่ม ศรราม และลูกสาว น้องวีจิ เผยโมเมนต์ร่วมเฟรมครอบครัวอบอุ่น
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพแห่งความประทับใจที่แฟน ๆ หลายคนจับตามองเป็นพิเศษ หลังจากที่อินสตาแกรมของ กุ้งพลอย กนิษฐรินทร์ เผยแพร่คลิปที่ได้กลับมาร่วมเฟรมกันอีกครั้งแบบพร้อมหน้าทั้ง หนุ่ม ศรราม อดีตสามี และลูกสาว “น้องวีจิ” ด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม พร้อมระบุแคปชั่นที่ น้องวีจิ ลูกสาวพูดแทนความรู้สึกในวันนั้น ว่า “ดีที่สุด สุขที่สุด (วีจิกล่าว)” ท่ามกลางคอมเมนต์ของแฟนคลับที่ร่วมแสดงความยินดี และดีใจที่ได้เห็นภาพแสนอบอุ่นนี้อีกครั้ง
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อ้างอิงจาก : IG tik_bigbrother.fc
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