ณวัฒน์ ตอบดราม่า อิงฟ้า-ปอป้อ เคารพการตัดสินใจ เตือนสติแฟนคลับให้ใจเย็น

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 15:33 น.
ณวัฒน์ ดราม่าอิงฟ้า-ปอป้อ ชี้เป็นเรื่องส่วนตัว

ณวัฒน์ ตอบดราม่า อิงฟ้า-ปอป้อ โตแล้ว-มีวุฒิภาวะสูง เคารพการตัดสินใจ อยากให้แฟนคลับใจเย็น ชี้ถ้ารักแล้วทุกข์ให้ จากกันไปก็ดีเป็นสันติวิธี

ถูกจับตาอย่างหนักสำหรับความสัมพันธ์ระหว่าง อิงฟ้า วราหะ และ ปอป้อ ทรัพย์สิรี นักกีฬาแบดมินตันหญิงทีมชาติไทย หลังปอป้อโพสต์อินสตาแกรมสตอรี่แท็กหาอิงฟ้าเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2569 ประกอบกับก่อนหน้านี้ บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล เคยเปิดเผยว่ายินดีและไม่ติดใจหากทั้งคู่จะคบหาหรือเปิดตัวกัน

ต่อมาวันที่ 14 กันยายน 2569 ปอป้อ ทรัพย์สิรี ออกมาอธิบายเพิ่มเติม ยอมรับว่าเป็นคนโพสต์และแท็กหาอิงฟ้าเองด้วยความไม่รอบคอบ พร้อมกล่าวขอโทษที่ทำให้หลายคนไม่สบายใจ ตนรู้จักอิงฟ้าในฐานะเพื่อนพี่น้องมาเกือบ 2 ปี ชื่นชอบเพราะอีกฝ่ายเป็นคนเก่ง เมื่อทราบว่าอิงฟ้าโสดจึงอยากพัฒนาความสัมพันธ์และแสดงออกชัดเจนขึ้น แต่ปัจจุบันยังคงสถานะพี่น้องในกลุ่มเพื่อน ต้องใช้เวลาเรียนรู้กันต่อไป ยืนยันว่ายังมีความรู้สึกดี ๆ ให้เหมือนเดิม

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ปอป้อยืนยันสถานะปัจจุบันของตนเองว่าโสดสนิท ไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับบุคคลอื่นตามที่มีคนนำภาพไปเชื่อมโยง พร้อมทิ้งท้ายด้วยการขอโทษอิงฟ้าและแฟนคลับ โดยยินดีรับผิดชอบต่อความผิดพลาดและน้อมรับทุกความรู้สึกของทุกคน

อิงฟ้าและบอส ณวัฒน์
ภาพจาก Instagram : popor_sapsiree

ล่าสุด ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกระแสดราม่า ตนไม่อยากแสดงความเห็นมากนักเพื่อป้องกันผลกระทบตามมา แต่มองว่าทั้งอิงฟ้าและปอป้อต่างมีวุฒิภาวะสูง เป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้ว คนหนึ่งเป็นศิลปินชื่อดัง อีกคนเป็นนักกีฬาโอลิมปิกที่มีวินัย ตนเคารพในความคิดของทุกคน

“จริง ๆ ผมไม่อยากออกความเห็นเลย ไม่ว่าจะออกความเห็นไปทางไหนก็ถูกผลกระทบ เอาเป็นว่าเรื่องอิงฟ้ากับปอป้อ ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนบรรลุนิติภาวะกันแล้ว ไม่มีใครอายุน้อย 30 กว่าด้วยกันแล้ว คนหนึ่งก็เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง มีวุฒิภาวะสูงมาก ส่วนปอป้อก็เป็นนักกีฬาโอลิมปิกทีมชาติไทยที่มีวินัยและความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะสูง ผมเคารพในความคิดของทุกคน

รวมทั้งเข้าใจแฟนคลับชาล็อตด้วย เพราะผมก็รักชาล็อตเหมือนลูกเหมือนหลาน เราดูแลเรื่องงานและให้คำแนะนำทุกเรื่อง เรื่องนี้ชาล็อตหรือใครจะมาปรึกษาผมก็ยินดี ไม่ว่าจะเป็นอิงฟ้าหรือชาล็อต ณ ตอนนี้ชาล็อตไม่ได้ส่งข้อความอะไรมาให้ผมโดยตรง

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ผมเข้าใจแฟนคลับที่อาจจะรุนแรงนิดหนึ่ง ผมก็ผ่านมรสุมมานับครั้งไม่ถ้วน ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ใจเย็น ๆ ลงนิดหนึ่ง แต่ถ้าเย็นไม่ได้ก็เอาให้ระเบิดไปเลยก็ได้ มันจะได้สบายอกสบายใจกัน เพราะไม่รู้จะห้ามยังไง

ถ้าคุณรักใครสักคนจริง ๆ คุณควรทำความเข้าใจกับคนคนนั้นอย่างถ่องแท้ บางทีความรักไม่ได้หมายความว่าเราเป็นเจ้าของ ความรักไม่ได้หมายความว่าอยากให้เขาเป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็น ความรักต้องเข้าใจและถูกดูแลในทุกรูปแบบ ขอให้กำลังใจทั้งอิงฟ้าและชาล็อต

ตอนนี้ผมไม่ได้สนใจว่าจะเป็นปอป้อหรือใคร ผมเปิดโล่งให้กับทุกคน หมายถึงเปิดโล่งให้กับทั้งอิงฟ้าและชาล็อต ชาล็อตผมก็เปิด ผมไม่เคยห้ามเลย ถือว่าโตกันแล้ว ยิ่งน้องอยู่กับเรามาอีกไม่กี่เดือนจะ 5 ปีแล้ว มันถึงเวลาที่เขาโตได้แล้ว

ฉะนั้นทุกการตัดสินใจขึ้นอยู่กับอิงฟ้าและชาล็อตว่าเขาตัดสินใจกับแบบไหน เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาสองคน แต่เรื่องของการงานเราดูภาพลักษณ์ให้ ตอนนี้พูดกันตรง ๆ ว่าเราพยายามประคับประคองหน้างานให้ตามความเหมาะสม ช่วงนี้พยายามหลีกเลี่ยงการสัมภาษณ์สื่อ ไม่อยากยืนสัมภาษณ์เพราะไม่ว่าฝ่ายใดพูดอะไรก็เจอกองทัพเอไอบ้าง อะไรบ้างถล่มอีก เพราะฉะนั้นปล่อยให้พายุมันโหมมาแล้วผ่านไปดีกว่า

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ไม่อยากให้เป็นการโยนกับไปมาด้วยอารมณ์ เอาจริง ๆ ศิลปินทั้งคู่ก็ไม่ได้โยนใส่กัน ส่วนมากเป็นที่แฟนคลับ

ผมอยากบอกว่าชีวิตจริงกับการแสดง บางทีมันก็ไม่ได้เป็นคนคนเดียวกันก็ไม่ได้อีก แล้วผมจะมีสิทธิพูดอะไร ขอให้แฟนคลับทุกคนมองเห็นและเข้าใจมากขึ้น สิ่งไหนที่มีความสุขก็อยู่กับมัน สิ่งไหนที่ทุกข์ก็ทิ้งมันไป

ถ้าศิลปินผมทำให้แฟนคลับต้องทุกข์ก็แค่เดินจากศิลปินผมไป บริษัทเราก็น้อมรับที่จะเสียหาย ดีกว่าที่ต้องทนทุกข์ทรมานแล้วมาด่ากันไม่เว้นชั่วโมง คนเราบางทีอยู่ด้วยกันแล้วมันหงุดหงิด จากกันก็ดีนะครับถือว่าเป็นสันติวิธีที่เราเลือกกันได้ครับ”

ปอป้อ ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย
ภาพจาก Instagram : popor_sapsiree
สรุปสถานะ ปอป้อ ทรัพย์สิรี ขอโทษแฟนคลับแท็กสตอรี่หา อิงฟ้า รับอยากพัฒนาความสัมพันธ์-2
ภาพจาก Instagram : popor_sapsiree

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 15:33 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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