“อนุทิน” ขอตรวจสอบก่อน กรณีไม่เซ็นปลด “สนุกเกอร์” ในความรู้สึกตนเป็นกีฬา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 14:41 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 14:41 น.

“อนุทิน” ขอตรวจสอบก่อน กรณีไม่เซ็นปลด “สนุกเกอร์” ในความรู้สึกตนเป็นกีฬา ได้รู้สึกว่าเป็นอบายมุขหรือการพนัน อวดเคยเป็นรองแชมป์

จากที่ก่อนหน้านี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถูกวิพากษ์วิจารณ์จาก นายอรรถสิทธิ์ มหิทธิ อดีตนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทย และอดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน สืบเนื่องจากที่รัฐบาล ไม่รับรองร่างแก้ไขพระราชบัญญัติการพนัน เพื่อถอดสนุกเกอร์ออกจากบัญชีการพนัน และทำให้ไม่สามารถผลักดันกีฬาชนิดนี้ได้

นายอนุทิน เปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวว่า เรื่องไม่เซ็นเห็นชอบ ปลดล็อคเรื่องสนุกเกอร์ ออกจากพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งเดี๋ยวจะนำเรื่องมาตรวจสอบอีกครั้งพร้อมกับสอบถามไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา

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เมื่อถามต่อว่า เมื่อวานมีการเปิดเอกสารออกมา พบว่านายกรัฐมนตรีได้เซ็นไม่เห็นชอบ เนื่องจาก มีบางหน่วยงานมองว่าต้องแก้ไขเป็นกฎหมายการเงิน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เรื่องยังไม่ถึงตนสนุกเกอร์สำหรับตน ก่อนที่จะสายตาสั้นก็เป็นรองแชมป์มาก่อน ตนจะพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีที่สุด เพราะสนุกเกอร์ถือเป็นกีฬา ในความรู้สึกของตน สมัยที่ตนเล่นสนุกเกอร์และบิลเลียด ตอนเด็ก ๆ ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอบายมุขหรือการพนัน ตนเล่นเพื่อเสริมทักษะเพราะเป็นกีฬาอย่างหนึ่ง

ส่วนจะมีการปิดช่องว่าง เรื่องการกระทำผิดกฎหมายใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ถ้าจะทำผิดกฎหมายได้ก็คือการเล่นเป็นการพนัน แต่มันไม่ใช่การพนันที่เหมือนกับ กาสิโน หรือเหมือนบ่อน เรื่องนี้ถือเป็นความคิดของตน แต่ต้องไปฟังความเห็นก่อน ถ้าความเห็นส่วนราชการ ที่เขียนมาไม่เห็นด้วยตนก็จะเถียงให้

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 14:41 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 14:41 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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