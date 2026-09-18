รวบหมอฟันเก๊ จบ ม.6 เปิดบ้านเป็นร้านทำฟัน รับเรียนจากยูทูป ลูกค้าต่อเดือนเพียบ
ตำรวจสอบสวนกลาง บุกรวบหมอฟันเก๊ เรียนจบ ม.6 เปิดบ้านเป็นร้านทำฟัน รับเรียนจากยูทูป-ติ๊กต็อก ลูกค้าต่อเดือนเพียบ
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569 เจ้าหน้าที่ตํารวจ กก.4 บก.ปคบ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา และเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจสอบ บ้านพักอาศัยในพื้นที่ ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา พบ น.ส.โชติกา (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี กําลังจัดเตรียมแบบ พิมพ์ฟัน และได้พิมพ์ฟันให้กับลูกค้า เพื่อทํารีเทนเนอร์สี
จากการตรวจสอบพบว่า น.ส.โชติกาฯ ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม และสถานที่ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ และไม่มีใบอนุญาตดําเนินการสถานพยาบาล โดยใช้วิธีเปิดเพจโฆษณาในเฟซบุ๊ก ชื่อบัญชี “ รีเทนเนอร์ อยุธยา สวยครบ จบที่นี่ ” ซึ่งมีผู้ติดตามถึงเกือบ 2,000 คน โดยเปิดบ้านพักของตนเองให้บริการทํารีเทนเนอร์-ทําฟันปลอมเดลิเวอรี ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยค่าบริการเริ่มต้นที่ 1,800 บาท
ผู้ต้องหานี้รับว่าจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยก่อนหน้านี้เคยให้บริการรับทําเล็บแต่รายได้ไม่ดี จึงศึกษาวิธีการจัดฟันจากยูทูปและติ๊กต็อก พร้อมกับซื้ออุปกรณ์การจัดฟันจากแพลตฟอร์มออนไลน์ และทํามาประมาณ 1 ปี มีลูกค้ามาทํารีเทนเนอร์-ทําฟันปลอม เดือนละไม่ต่ำกว่า 40 ราย
เจ้าหน้าที่ตํารวจจึงจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดําเนินคดี โดยเบื้องต้นการกระทําดังกล่าวเป็นความผิดดังต่อไปนี้
1. พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 ฐาน “ประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต” มีอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2. กรณีสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ฐาน “ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และดําเนินกิจการสถานพยาบาลโดย ไม่ได้รับอนุญาต” ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระบวนการทันตกรรมมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาสุขภาพช่องปาก ป้องกันโรค และส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยรวม ดังนั้น ผู้รับบริการจะต้องเลือกรับบริการจากสถานพยาบาล และแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มิฉะนั้นก็อาจจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย
อย่างในกรณีการจัดทํารีเทนเนอร์โดยคลินิกเถื่อนนั้น อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงต่อเรื่องของความสะอาด เช่น ขั้นตอนของการพิมพ์ฟันที่ไม่ได้ฆ่าเชื้อโรค เมื่อนํามาพิมพ์ฟันผู้รับบริการรายถัดไป อาจเกิดการแพร่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
อีกทั้งวัสดุที่นํามาทําให้ลูกค้าเป็นวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นวัสดุเลียนแบบอุปกรณ์จัดฟัน และอาจจะเป็นวัสดุที่ปนเปื้อนสารโลหะหนักมีพิษ หรือสีที่ใช้ อาจไม่ใช่สีที่ปลอดภัย หากมีการหลุดลอกหรือละลาย เมื่อร่างกายรับเข้าไปก็อาจจะเกิดโรค ประการสําคัญการใส่รีเทนเนอร์แฟชั่น มักจะก่อให้เกิดแรงกดที่ตัวฟัน ทําให้ฟันเคลื่อนที่ เหงือกอักเสบ รากฟันได้รับการกระทบกระเทือน หรือลวดที่ใส่อาจจะบาดเนื้อเยื่อในช่องปากกลายเป็นแผล ซึ่งอาจลุกลาม เป็นมะเร็งได้
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือทราบเบาะแสการกระทําที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสถานพยาบาลเอกชน คลินิกเถื่อน หมอเถื่อน สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่กรม สบส. ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-193-7002 เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
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