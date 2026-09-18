รวบหมอฟันเก๊ จบ ม.6 เปิดบ้านเป็นร้านทำฟัน รับเรียนจากยูทูป ลูกค้าต่อเดือนเพียบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 14:48 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 14:51 น.
รวบหมอฟันเก๊ จบ ม.6 เปิดบ้านเป็นคลินิกทำฟัน รับเรียนจากยูทูป ลูกค้าต่อเดือนเพียบ

ตำรวจสอบสวนกลาง บุกรวบหมอฟันเก๊ เรียนจบ ม.6 เปิดบ้านเป็นร้านทำฟัน รับเรียนจากยูทูป-ติ๊กต็อก ลูกค้าต่อเดือนเพียบ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569 เจ้าหน้าที่ตํารวจ กก.4 บก.ปคบ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา และเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจสอบ บ้านพักอาศัยในพื้นที่ ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา พบ น.ส.โชติกา (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี กําลังจัดเตรียมแบบ พิมพ์ฟัน และได้พิมพ์ฟันให้กับลูกค้า เพื่อทํารีเทนเนอร์สี

จากการตรวจสอบพบว่า น.ส.โชติกาฯ ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม และสถานที่ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ และไม่มีใบอนุญาตดําเนินการสถานพยาบาล โดยใช้วิธีเปิดเพจโฆษณาในเฟซบุ๊ก ชื่อบัญชี “ รีเทนเนอร์ อยุธยา สวยครบ จบที่นี่ ” ซึ่งมีผู้ติดตามถึงเกือบ 2,000 คน โดยเปิดบ้านพักของตนเองให้บริการทํารีเทนเนอร์-ทําฟันปลอมเดลิเวอรี ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยค่าบริการเริ่มต้นที่ 1,800 บาท

โฆษณา

ผู้ต้องหานี้รับว่าจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยก่อนหน้านี้เคยให้บริการรับทําเล็บแต่รายได้ไม่ดี จึงศึกษาวิธีการจัดฟันจากยูทูปและติ๊กต็อก พร้อมกับซื้ออุปกรณ์การจัดฟันจากแพลตฟอร์มออนไลน์ และทํามาประมาณ 1 ปี มีลูกค้ามาทํารีเทนเนอร์-ทําฟันปลอม เดือนละไม่ต่ำกว่า 40 ราย

ตำรวจ ปคบ. บุกจับกุมหมอฟันเถื่อนคาบ้านพักในจังหวัดอยุธยา
FB/ Thai Dental Council – ทันตแพทยสภา

เจ้าหน้าที่ตํารวจจึงจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดําเนินคดี โดยเบื้องต้นการกระทําดังกล่าวเป็นความผิดดังต่อไปนี้

1. พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 ฐาน “ประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต” มีอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

2. กรณีสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ฐาน “ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และดําเนินกิจการสถานพยาบาลโดย ไม่ได้รับอนุญาต” ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

โฆษณา

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระบวนการทันตกรรมมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาสุขภาพช่องปาก ป้องกันโรค และส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยรวม ดังนั้น ผู้รับบริการจะต้องเลือกรับบริการจากสถานพยาบาล และแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มิฉะนั้นก็อาจจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย

อย่างในกรณีการจัดทํารีเทนเนอร์โดยคลินิกเถื่อนนั้น อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงต่อเรื่องของความสะอาด เช่น ขั้นตอนของการพิมพ์ฟันที่ไม่ได้ฆ่าเชื้อโรค เมื่อนํามาพิมพ์ฟันผู้รับบริการรายถัดไป อาจเกิดการแพร่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย

อีกทั้งวัสดุที่นํามาทําให้ลูกค้าเป็นวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นวัสดุเลียนแบบอุปกรณ์จัดฟัน และอาจจะเป็นวัสดุที่ปนเปื้อนสารโลหะหนักมีพิษ หรือสีที่ใช้ อาจไม่ใช่สีที่ปลอดภัย หากมีการหลุดลอกหรือละลาย เมื่อร่างกายรับเข้าไปก็อาจจะเกิดโรค ประการสําคัญการใส่รีเทนเนอร์แฟชั่น มักจะก่อให้เกิดแรงกดที่ตัวฟัน ทําให้ฟันเคลื่อนที่ เหงือกอักเสบ รากฟันได้รับการกระทบกระเทือน หรือลวดที่ใส่อาจจะบาดเนื้อเยื่อในช่องปากกลายเป็นแผล ซึ่งอาจลุกลาม เป็นมะเร็งได้

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือทราบเบาะแสการกระทําที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสถานพยาบาลเอกชน คลินิกเถื่อน หมอเถื่อน สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่กรม สบส. ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-193-7002 เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 14:48 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 14:51 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กุ้งพลอย โพสต์คลิปพร้อมหน้า หนุ่ม ศรราม-น้องวีจิ เผยโมเมนต์ร่วมเฟรมครอบครัวอบอุ่น

กุ้งพลอย โพสต์คลิปพร้อมหน้า หนุ่ม ศรราม-น้องวีจิ เผยโมเมนต์ร่วมเฟรมครอบครัวอบอุ่น

เผยแพร่: 18 กันยายน 2569
ณวัฒน์ ดราม่าอิงฟ้า-ปอป้อ ชี้เป็นเรื่องส่วนตัว

ณวัฒน์ ตอบดราม่า อิงฟ้า-ปอป้อ เคารพการตัดสินใจ เตือนสติแฟนคลับให้ใจเย็น

เผยแพร่: 18 กันยายน 2569

มาตรฐานตัวอักษร ป้าย Exit Light ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เผยแพร่: 18 กันยายน 2569

“อนุทิน” ขอตรวจสอบก่อน กรณีไม่เซ็นปลด “สนุกเกอร์” ในความรู้สึกตนเป็นกีฬา

เผยแพร่: 18 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
สามเณร 7 ขวบ จมน้ำดับปริศนาคาบึงวัดลำปาง พิรุธไม่แจ้งตำรวจ-เปิดบัญชีส่วนตัวรับเงินทำบุญ ข่าว

สามเณร 7 ขวบ จมน้ำดับปริศนาคาบึงวัดลำปาง พิรุธไม่แจ้งตำรวจ-เปิดบัญชีส่วนตัวรับเงินทำบุญ

6 นาที ที่แล้ว
กุ้งพลอย โพสต์คลิปพร้อมหน้า หนุ่ม ศรราม-น้องวีจิ เผยโมเมนต์ร่วมเฟรมครอบครัวอบอุ่น บันเทิง

กุ้งพลอย โพสต์คลิปพร้อมหน้า หนุ่ม ศรราม-น้องวีจิ เผยโมเมนต์ร่วมเฟรมครอบครัวอบอุ่น

14 นาที ที่แล้ว
ณวัฒน์ ดราม่าอิงฟ้า-ปอป้อ ชี้เป็นเรื่องส่วนตัว ข่าวดารา

ณวัฒน์ ตอบดราม่า อิงฟ้า-ปอป้อ เคารพการตัดสินใจ เตือนสติแฟนคลับให้ใจเย็น

18 นาที ที่แล้ว
รวบหมอฟันเก๊ จบ ม.6 เปิดบ้านเป็นคลินิกทำฟัน รับเรียนจากยูทูป ลูกค้าต่อเดือนเพียบ ข่าว

รวบหมอฟันเก๊ จบ ม.6 เปิดบ้านเป็นร้านทำฟัน รับเรียนจากยูทูป ลูกค้าต่อเดือนเพียบ

60 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ขอตรวจสอบก่อน กรณีไม่เซ็นปลด “สนุกเกอร์” ในความรู้สึกตนเป็นกีฬา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเส้นทางรัก หมอปลาย พรายกระซิบ-พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ ก่อนประกาศแต่งงานสายฟ้าผ่า บันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก หมอปลาย พรายกระซิบ-พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ ก่อนประกาศแต่งงานสายฟ้าผ่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักตะกร้อทีมชาติไทย รีวิวที่พักบนเรือเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าว

นักกีฬาไทย พาทัวร์ที่พักบนเรือสำราญญี่ปุ่น เตียงแคบ-พื้นที่จำกัด แต่ของครบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจโตเกียวรวบอินฟลูสาว ครอบครองยาเสพติด ไม่สลดโพสท่าให้ถ่ายรูปขณะอยู่บนรถ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ขีดเส้น 7 วัน ขู่ฟ้องผู้ว่าฯ เปอร์โตริโก ปมเงินจัดมิสยูนิเวิร์ส บันเทิง

ณวัฒน์ขีดเส้น 7 วัน ขู่ฟ้องผู้ว่าฯ เปอร์โตริโก ปมเงินจัดมิสยูนิเวิร์ส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปแชร์ว่อน! กัน จอมพลัง สลิ้งแตก โวยนักข่าว-ตำรวจ ทำไมได้ลงพื้นที่ก่อน ข่าว

คลิปแชร์ว่อน! กัน จอมพลัง สลิ้งแตก โวยนักข่าว-ตำรวจ ทำไมได้ลงพื้นที่ก่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมตัว! ไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2 ต้องลงทะเบียนใหม่ไหม หลังต่ออายุอีก 2 เดือน เศรษฐกิจ

เตรียมตัว! ไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2 ต้องลงทะเบียนใหม่ไหม หลังต่ออายุอีก 2 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องเมย์ เหยื่อกำนันเมาแล้วขับเสียชีวิตแล้ว ข่าว

สุดยื้อ น้องเมย์ เหยื่อกำนันเมาแล้วขับ สิ้นใจแล้ว พ่อใจสลาย ลูกฝันเป็นพยาบาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คปท. จับมือ “สนธิ” นัดบุก กกต. 25 ก.ย. รวมพลังแผ่นดิน เอาประเทศไทยคืนมา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ลูกสาว ต๋อง วงทู ประกาศขอรับบริจาคเลือด หลังคุณพ่อเสียเลือดมากจากการผ่าตัด บันเทิง

ด่วน! ลูกสาว ต๋อง วงทู ประกาศขอรับบริจาคเลือด หลังคุณพ่อเสียเลือดมากจากการผ่าตัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซาโตะ เจ็บใจ ยังลืมวันแพ้ไทยไม่ได้ เผย &quot;แค่เห็นทีมชาติไทยก็ทำใจมองไม่ได้&quot; วอลเลย์บอล

ซาโตะ เจ็บใจ ยังลืมวันแพ้ไทยไม่ได้ เผย “แค่เห็นทีมชาติไทยก็ทำใจมองไม่ได้”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดมูลค่าสินสอด งานแต่ง หมอปลาย-พัณวา ถือฤกษ์มงคลเข้าประตูวิวาห์ บันเทิง

เปิดมูลค่าสินสอด งานแต่ง หมอปลาย-พัณวา ถือฤกษ์มงคลเข้าประตูวิวาห์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงการลูกยางเศร้า! &quot;อแมนดา แม็ก&quot; นักวอลเลย์ดาวรุ่งวัย 20 ปี จากไปด้วยโรคหายาก ข่าวกีฬา

วงการลูกยางเศร้า! “อแมนดา แม็ก” นักวอลเลย์ดาวรุ่งวัย 20 ปี จากไปด้วยโรคหายาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เพชร” ตากล้องที่ถูกกล่าวหา เคลื่อนไหวแล้ว ฝากถึงคู่กรณีติดต่อผ่านทนายเท่านั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจขอนแก่นแจ้ง 4 ข้อหา “ป้าดา” พิพาทที่ดินวัดอดุลยาราม โดน ม.112 ด้วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ปราง ปรางทิพย์ สุดทน ชายอ้างเป็นสามีตามคุกคาม ทำคุณแม่ป้ายแดงผวาหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดข้อหา &quot;ป้าดา-ป้าบัวไข&quot; หลังเข้าพบตำรวจ ปมพิพาทที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม ข่าว

เปิดข้อหา “ป้าดา-ป้าบัวไข” หลังเข้าพบตำรวจ ปมพิพาทที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกชัย ศรีวิชัย ฝากสื่อลงพื้นที่เช็ก วัดดังภาคใต้ มั่นใจมีแน่ ลั่น เห็นกับตา แต่ไม่ขอพูด บันเทิง

เอกชัย ศรีวิชัย ฝากสื่อลงพื้นที่เช็ก วัดดังภาคใต้ มั่นใจมีแน่ ลั่น เห็นกับตา แต่ไม่ขอพูด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วัชรพงศ์” ป้อง “อนุทิน” หลังไม่รับร่างถอดสนุกเกอร์ออกจากบัญชีพนัน หวั่นกระทบเยาวชน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด! รถไฟเฉี่ยวหญิงวัย 50 นอนหมดสติ ย่านมักกะสัน แพทย์สุดยื้อ เสียชีวิตแล้ว ข่าว

สลด! รถไฟเฉี่ยวหญิงวัย 50 นอนหมดสติ ย่านมักกะสัน แพทย์สุดยื้อ เสียชีวิตแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล กวาดล้างทุนเทา อายัดทรัพย์สินกว่า 20,000 ล้านบาท เดินหน้าตรวจสอบไม่เว้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button