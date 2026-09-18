ตำรวจโตเกียวรวบอินฟลูสาว ครอบครองยาเสพติด ไม่สลดโพสท่าให้ถ่ายรูปขณะอยู่บนรถ
ตำรวจโตเกียวรวบอินฟลูสาววัย 27 ปี พร้อมแฟนหนุ่ม ครอบครองยาเสพติด ไม่สลดโพสท่าให้ถ่ายรูปขณะอยู่บนรถของเจ้าหน้าที่
เมื่อวันที่ 17 กันยายน สำนักข่าว นิวส์ออนเจแปน ได้รายงานกระแสไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมอินฟลูเอนเซอร์สาวทราบชื่อคือ ริโนะ ทาซาว่า วัย 27 ปี พร้อมด้วยแฟนหนุ่ม หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยครอบครอบโคเคน 0.4 กรัมในอพาร์เมนท์ภายในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
อย่างไรก็ตามการจับกุมครั้งนี้กลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่ ทาซาว่า ซึ่งประกอบอาชีพเป็นโฮสต์โพสท่า เล่นหูเล่นตาให้ผู้สื่อข่าวถ่ายภาพรูปขณะถูกคุมตัวบนรถตำรวจ
เบื้องต้นทางฝ่ายหญิงให้การสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยระบุว่าโคเคนเป็นของเธอและแฟนหนุ่ม อย่างไรก็ตามทางแฟนหนุ่มปฏิเสธข้อกล่าวหา
นอกจากนี้ ตำรวจยังพบสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นหลอดสำหรับใช้เสพยาเสพติด และถุงบรรจุผงสีขาวอีก 21 ถุง ซึ่งเชื่อว่าเป็นโคเคน ภายในอพาร์ตเมนต์ดังกล่าว ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนสอบสวนเพื่อหาที่มาของยาเสพติดเหล่านี้
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