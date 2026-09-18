ณวัฒน์ขีดเส้น 7 วัน ขู่ฟ้องผู้ว่าฯ เปอร์โตริโก ปมเงินจัดมิสยูนิเวิร์ส
ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน หลัง JKN Universe LLC ออกเอกสารระบุว่า Miss Universe Eastern ไม่มีอำนาจให้สิทธิ์แฟรนไชส์มิสยูนิเวิร์ส พร้อมประกาศไม่รับรองข้อตกลงของ 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว มาเลเซีย และสิงคโปร์ ส่งผลให้ตัวแทนจากประเทศดังกล่าวอาจไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 75 ที่กรุงซานฮวน ประเทศเปอร์โตริโก
ณวัฒน์วิจารณ์ว่า เอกสารออกมาโดยขาดวุฒิภาวะ เป็นการใช้อำนาจฝ่ายเดียว พร้อมอ้างว่าผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายขององค์กรไม่ได้รับทราบหรือให้ความเห็นชอบผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
การใช้ชื่อ JKN Universe LLC ในเอกสารอาจทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นจุดยืนขององค์กรมิสยูนิเวิร์สทั้งหมด ทั้งที่ข้อพิพาทครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มผู้ถือสิทธิ์ฝั่งตะวันออก หรือ MU East กับกลุ่มฝั่งตะวันตก หรือ MU West
“ถ้าเขามั่นใจจริง ต้องระบุว่าเป็นประกาศจากมิสยูนิเวิร์สฝั่งตะวันตก ไม่ใช่ทำให้ดูเหมือนว่าตัวเองเป็นเจ้าของเพียงคนเดียว เรื่องนี้ใหญ่เกินกว่าจะนิ่งอยู่ได้”
พร้อมๆ กันนี้ MU East ออกแถลงการณ์ เช่นกันว่า JKN Universe LLC มีโครงสร้างการถือครองในสัดส่วน 50 ต่อ 50 ระหว่าง MU East และ MU West โดยฝั่ง MU East ไม่ได้ตรวจสอบหรืออนุมัติเอกสารดังกล่าว จึงไม่ถือเป็นจุดยืนร่วมกันของเจ้าของทั้งสองฝ่าย
แถลงการณ์ของ MU East ยังยืนยันว่า ตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ฝั่งตะวันออกมีสิทธิ์ดำเนินงานและแต่งตั้งผู้ถือลิขสิทธิ์ใน 95 เขต รวมถึงมีสิทธิ์ส่งตัวแทนจาก 6 ประเทศเข้าร่วมประกวดมิสยูนิเวิร์ส
ณวัฒน์ไม่ไปเปอร์โตริโก แต่นางงาม 6 ชาติต้องได้ไป
ณวัฒน์ยอมรับว่า ตัวเขาจะไม่เดินทางไปเปอร์โตริโก แต่ยืนยันว่านางงามจากทั้ง 6 ประเทศต้องได้เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมกล่าวว่า ประเทศเจ้าภาพมีหน้าที่ดูแลและต้อนรับผู้เข้าประกวดจากต่างประเทศ
“ผมไม่ไปเปอร์โตริโก แต่นางงามจะไปแน่นอน ไม่เคยคิดจะกลัว ขอบคุณที่ออกเอกสารมา เพราะเราจะนำไปใช้ในกระบวนการทางกฎหมาย”
เขากล่าวเพิ่มเติมว่า หากตัวแทนทั้ง 6 ประเทศถูกห้ามเข้าร่วม ประเทศและดินแดนอื่นในเครือข่ายฝั่ง MU East ก็อาจต้องทบทวนการเข้าร่วมเช่นกัน
“ถ้า 6 ประเทศนี้ไม่ได้ไป อีก 95 เขตที่อยู่ภายใต้ฝั่งตะวันออกก็ไม่จำเป็นต้องไป”
ตั้งคำถามเงินจัดประกวด 8.7 ล้านดอลลาร์
นอกจากปัญหาเรื่องสิทธิ์แฟรนไชส์แล้ว ณวัฒน์ยังตั้งคำถามถึงเงินสาธารณะที่รัฐบาลเปอร์โตริโกสนับสนุนการจัดประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2026 มูลค่า 8.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 276 ล้านบาท
ณวัฒน์กล่าวว่า ฝ่ายของเขาส่งอีเมลถึงรัฐบาลเปอร์โตริโกแล้ว 3 ครั้ง เพื่อสอบถามเรื่องสัญญา การโอนเงิน และการใช้จ่ายเงินบางส่วน แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนจากผู้เกี่ยวข้อง
เขาอ้างว่า มีเงินประมาณ 4.2 ล้านดอลลาร์ที่ยังไม่ทราบรายละเอียดการใช้จ่าย พร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงแบ่งข้อตกลงออกเป็น 2 สัญญา รวมถึงเหตุผลของส่วนลดประมาณ 300,000 ดอลลาร์
ณวัฒน์ยังอ้างถึงการติดต่อเมื่อวันที่ 9 กันยายน ซึ่งบุคคลที่เขาระบุว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินของบริษัทในเครือราอูล โรชา ได้ขอรับเงินเพิ่มเติม 1 ล้านดอลลาร์จากรัฐบาลเปอร์โตริโก โดยให้เหตุผลว่าบริษัทกำลังประสบปัญหาทางการเงินและยังไม่มีผู้รับเหมาสำหรับจัดงาน
ตามคำกล่าวของณวัฒน์ หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวตอบรับคำขอดังกล่าว ก่อนมีการโอนเงินในวันที่ 10 กันยายน เขาจึงตั้งคำถามว่า ก่อนจ่ายเงินมีการตรวจสอบใบเรียกเก็บค่าใช้จ่าย รายชื่อศิลปิน บริษัทโปรดักชั่น และผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดหรือไม่
ข้อกล่าวหาและตัวเลขดังกล่าวเป็นข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของณวัฒน์ ขณะนี้ยังไม่มีผลการสอบสวนหรือคำตัดสินจากศาลมายืนยันว่ามีการกระทำผิด
ขู่ฟ้องผู้ว่าฯ และผู้อำนวยการการท่องเที่ยว
ณวัฒน์ประกาศเตรียมดำเนินคดีกับ เจนนิเฟอร์ กอนซาเลซ-โคลอน ผู้ว่าการเปอร์โตริโก และ วิลเลียเน็ต โรเบลส กันเซล ผู้อำนวยการบริหารบริษัทการท่องเที่ยวเปอร์โตริโก หากยังเดินหน้าโอนเงินโดยไม่ชี้แจงข้อสงสัย
เขาวิพากษ์วิจารณ์คำชี้แจงของผู้ว่าการเปอร์โตริโกที่ระบุว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นเพียงความขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้น และรัฐบาลได้ตรวจสอบสัญญาอย่างถูกต้องแล้ว
ณวัฒน์มองว่า รัฐบาลไม่ควรมองเรื่องนี้เป็นเพียงการทะเลาะกันภายในบริษัท เพราะเงินที่ใช้จัดงานเป็นเงินสาธารณะ พร้อมตั้งข้อสงสัยถึงผลประโยชน์ทับซ้อนและความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญา
เขายังกล่าวอ้างว่า มีการตั้งบริษัทชื่อ JKN Universe Texas และนำเอกสารของบริษัทไปใช้ประกอบการติดต่อกับรัฐบาลเปอร์โตริโก โดยตั้งข้อสงสัยว่าเอกสารบางส่วนอาจจัดทำย้อนหลังหรือมีข้อมูลไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหน่วยงานรัฐหรือศาลยืนยันข้อกล่าวหานี้
ณวัฒน์ขีดเส้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงภายใน 7 วัน หรือภายในวันที่ 25 กันยายน หากยังไม่มีคำตอบ เขาจะจัดแถลงข่าวครั้งใหญ่ เดินหน้าดำเนินคดี และส่งหนังสือถึงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
“ภายใน 7 วัน จะเดินหน้าต่อ ยุติเรื่อง หรือทำสัญญาใหม่ ต้องตอบมา ถ้ายังไม่มีการดำเนินการ เราจะฟ้องรัฐบาลเปอร์โตริโก”
ฝ่ายนิติบัญญัติเปอร์โตริโกเริ่มตรวจสอบสัญญา
ก่อนหน้านี้ ลิซี บูร์โกส มูนญิซ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเปอร์โตริโก ได้ยื่นมติสภาหมายเลข 801 ขอให้คณะกรรมาธิการรัฐบาลตรวจสอบสัญญาระหว่างรัฐบาลเปอร์โตริโกกับผู้จัดมิสยูนิเวิร์ส รวมถึงเงื่อนไขและขั้นตอนการจ่ายเงินสาธารณะสำหรับจัดงานในเดือนพฤศจิกายน
มติดังกล่าวไม่ได้สรุปว่ามีการทุจริต แต่มีเป้าหมายตรวจสอบเอกสารและเส้นทางการเบิกจ่ายเงิน หากมติผ่าน คณะกรรมาธิการจะสามารถเรียกบุคคล หน่วยงานรัฐ บริษัท และองค์กรที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลได้
ขณะนี้ข้อพิพาทเรื่องอำนาจบริหาร สิทธิ์แฟรนไชส์ และเงินสนับสนุนการจัดประกวดยังไม่มีข้อยุติ ขณะที่การประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 75 ยังมีกำหนดจัดที่กรุงซานฮวน ประเทศเปอร์โตริโก ในเดือนพฤศจิกายน 2569
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