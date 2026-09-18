นักกีฬาไทย พาทัวร์ที่พักบนเรือสำราญญี่ปุ่น เตียงแคบ-พื้นที่จำกัด แต่ของครบ
นักตะกร้อทีมชาติไทย เปิดห้องรีวิวที่พักบนเรือสำราญ พื้นที่ไม่ค่อยกว้าง-เตียงค่อนข้างแคบ แต่สิ่งอำนวยความสะดวกครบ เตรียมลุยเอเชียนเกมส์ 2026
เปิดให้เห็นครั้งแรก ยาว ปืนใหญ่ สิทธิพงศ์ คำจันทร์ นักตะกร้อทีมชาติไทย พาทัวร์ห้องพักบนเรือสำราญ Costa Serena ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทางเจ้าภาพจัดเตรียมไว้รองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026
เพจเฟซบุ๊ก สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย The Takraw Association of Thailand แชร์คลิปนาที ยาว ปืนใหญ่ พาชมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก เมื่อเปิดประตูเข้าไปจะพบกับตู้เสื้อผ้าพร้อมไม้แขวน โต๊ะเครื่องแป้ง ปลั๊กไฟ ทิชชู่ ชุดชากาแฟ กาน้ำร้อน ตู้เย็น โซฟา โต๊ะ โทรทัศน์ และตู้เซฟ
เจ้าตัวอธิบายว่าเนื่องจากเป็นห้องพักบนเรือ พื้นที่จึงไม่กว้างขวางมากนัก ภายในห้องมีเตียงนอนจำนวน 2 เตียงซึ่งค่อนข้างแคบ และเมื่อเปิดประตูด้านหลังห้องออกไปจะเป็นโซนระเบียง
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังเปิดกระเป๋าของที่ระลึกจากเจ้าภาพ ภายในมีแผ่นแม่เหล็ก ตุ๊กตา เข็มกลัด ผ้าลายมาสคอตประจำการแข่งขัน ขวดน้ำ รวมถึงชุดของใช้ส่วนตัวอย่างยาสีฟัน แปรงสีฟัน และครีมอาบน้ำจำนวน 2 ชุด
สำหรับทีมตะกร้อทีมชาติไทย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2569 นักกีฬาและทีมงานได้พักผ่อนอย่างเต็มที่หลังจากการเดินทาง และออกมาทำกิจกรรมยืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อเบา ๆ บริเวณที่พักบนเรือ เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย
ล่าสุดวันนี้ (18 กันยายน 2569) ทัพนักตะกร้อไทยเดินทางไปลงสนามฝึกซ้อมที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ก่อนลงชิงชัยอย่างเป็นทางการในศึกเอเชียนเกมส์ 2026
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