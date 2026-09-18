ด่วน! ลูกสาว ต๋อง วงทู ประกาศขอรับบริจาคเลือด หลังคุณพ่อเสียเลือดมากจากการผ่าตัด
ด่วน! ลูกสาว ต๋อง วงทู ประกาศขอรับบริจาคเลือดจำนวนมาก หลังคุณพ่อเสียเลือดและเกร็ดเลือดจากการผ่าตัด สามารถบริจาคได้ทุกกรุ๊ป ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
ช่วงบ่ายวันนี้ 18 กันยายน 2569 ลูกสาวของ ต๋อง วงทู ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ขออนุญาตฝากแชร์ข่าวสารและขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านค่ะ
เนื่องจากคุณพ่อเข้ารับการผ่าตัดและมีการเสียเลือดเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องใช้เลือดและเกล็ดเลือดจากโรงพยาบาลในการรักษาเป็นจำนวนมาก
จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สะดวก ร่วมบริจาคเลือด ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยสามารถบริจาคเลือดกรุ๊ปใดก็ได้ เพื่อทดแทนเลือดที่ทางโรงพยาบาลได้เบิกมาใช้ในการรักษา และเพื่อให้คลังเลือดของโรงพยาบาลมีเลือดสำรองสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นต่อไปค่ะ
สามารถแจ้งความประสงค์บริจาคในนามของ นายสุรพันธ์ จำลองกุล
สถานที่บริจาค กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00–16.00 น. (ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น. และไม่มีพักกลางวัน) ปิดทำการวันเสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สำหรับท่านที่ไม่สะดวกบริจาคเลือด สามารถช่วยแชร์ข้อความนี้เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่สามารถบริจาคได้ ก็ถือเป็นความช่วยเหลือที่มีคุณค่าอย่างมากสำหรับครอบครัวของเราค่ะ
ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับน้ำใจและความเมตตาที่มีให้คุณพ่อและครอบครัวของเรานะคะ
ปรีณาพรรณ เพบเบิ้ล (ลูกสาว)”
อ้างอิงจาก : FB โหนกระแส