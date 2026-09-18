คปท. จับมือ “สนธิ” นัดบุก กกต. 25 ก.ย. รวมพลังแผ่นดิน เอาประเทศไทยคืนมา
คปท. จับมือ “สนธิ” นัดบุก กกต. 25 ก.ย. รวมพลังแผ่นดิน เอาประเทศไทยคืนมา หลังทาง กกต. มีมติตัดสินสั่งฟ้องแค่บางส่วนในดคีฮั้ว สว.
นายพิชิต ไชยมงคล แกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กนัดหมายมวลชนระบุว่า “ศุกร์ 25 ก.ย.69 คุณสนธิ – คปท.บุก กกต. 10 โมงเช้าเป็นต้นไป ใส่รองเท้าผ้าใบมาร่วมกัน” พร้อมกันนี้ยังได้โพสต์ภาพอีกชุดระบุว่า “รวมพลังแผ่นดิน เอาประเทศไทยคืนมา”
ก่อนหน้านี้นายพิชิต เคยได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงคดีฮั้ว สว. ว่า “ฮั้วประเทศ ทำไมชุดอธิบายของ กกต.เสียงข้างน้อยจึง มีน้ำหนักกว่า จำนวน กกต.เสียงข้างมาก นี่ถ้า เสียงข้างน้อย ไม่เสียงดังบ้าง ขบวนการที่ถูกเรียกว่า “ฮั้ว” จะกลายเป็นขบวนการ “ฮั้วประเทศ” ก็คงเป็นไปได้ เรื่องนี้คงไม่จบง่ายๆ เตรียมร้องเท้าผ้าใบรอได้เลยครับ
เมื่อ 2 มีค่ามากกว่า 5 สมการคณิตศาสตร์ ที่อธิบายไม่ยาก ในเมื่อคณิตศาสตร์ยุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่เน้นจำนวนแต่ถูกอธิบายด้วยข้อเท็จจริงแทน การแสวงหาข้อเท็จจริงที่ 2 อธิบายมาจึงชัดเจนกว่าที่ 5 อธิบาย ถ้าลองไม่แบก 5 แล้วฟัง 2 ดู คุณก็จะได้ยิน ได้เห็นว่า “ช้างทั้งตัวมันเป็นอย่างไร”
เมื่อฟัง 2 ก็จะสงสัยว่า 5 ก็อยู่ในขบวนการ “ฮั้ว” ด้วยใช่ไหม นี่มัน “ฮั้วประเทศ”กันเลยใช่ไหม” คปท.เห็นด้วยกับการจัดการ “ฮั้ว”ของทุกกลุ่มสี ทั้งน้ำเงินและส้ม ถ้า ฮั้ว ต้องจัดการ”
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