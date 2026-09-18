ย้อนเส้นทางรัก หมอปลาย พรายกระซิบ-พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ ก่อนประกาศแต่งงานสายฟ้าผ่า

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 14:34 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 14:38 น.
ย้อนเส้นทางรัก หมอปลาย พรายกระซิบ-พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ ก่อนประกาศแต่งงานสายฟ้าผ่า
ภาพจาก : ข่าวสด

ย้อนเส้นทางรัก หมอปลาย พรายกระซิบ กับสามี “พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ” ก่อนประกาศแต่งงานสายฟ้าผ่า เผย ท่านยม-พระศิวะ คัดสรรมาให้

ยังคงเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ทั้งคนในวงการ และชาวเน็ต เมื่อจู่ ๆ หมอปลาย พรายกระซิบ ก็ออกมาประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบกับผู้บริหารช่อง INTV พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ โดยแจ้งเชิญสื่อร่วมงานเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย (17 ก.ย. 69) และเข้าพิธีวิวาห์สุดหวานชื่น ด้วยสินสอดมูลค่ารวมกว่า 50 ล้านบาทในช่วงเช้าที่ผ่านมา (18 ก.ย. 69)

เปิดมูลค่าสินสอด งานแต่ง หมอปลาย-พัณวา ถือฤกษ์มงคลเข้าประตูวิวาห์

โฆษณา

ท่ามกลางความยินดีของคนทั้งประเทศ ก็ยังมีหลายคนสงสัยว่า หมอปลาย กับ คุณพัณวา ไปซุ่มกันตอนไหน จู่ ๆ ก็ประกาศแต่งงานกันเลย ล่าสุด หมอปลาย พรายกระซิบ เปิดใจเล่าเรื่องราวความรักกับ คุณพัณวา ผ่านการสัมภาษณ์แบบเอกซ์คลูซิฟกับเพจ ซีทรู ระบุว่า

“ไม่คิดว่าจะได้แต่งงาน ด้วยเวลาด้วยอายุแล้วก็ด้วยฤกษ์ ก็เลยตัดสินใจว่าแต่งเถอะถ้าอยากมีลูก ช้ากว่านี้ก็คงยากแล้ว บอกตั้งแต่แรกว่า หาให้นะหาให้ด้วย จัดการให้ด้วย หาฤกษ์ให้ด้วยหาทุกอย่าง หาได้แล้วเมื่อไหร่เมื่อนั้น บอกท่านยมแบบนี้เลย

คือตั้งแต่เริ่มเป็นหมอดูก็จะบอกพระศิวะว่า ถ้าจะให้เป็นหมอดูขอมีแฟนท่านก็ให้มีแฟน แต่ก็รู้ว่าขอแค่แฟนไม่ได้ขอสามี ก็มีแฟนและรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ได้มั่นคงอะไรขนาดนั้น จนวันนึงรู้สึกว่ามันโตแล้ว เราก็ป่วยเป็นนั้นเป็นนี่ คุณพ่อคุณแม่ก็อยู่กัน 2 คนไม่มีใครดูแลก็อยากมีครอบครัวแล้ว ท่านหาให้หน่อย ทุกอย่างก็แล้วแต่ท่าน

โฆษณา

ก็บอกตรง ๆ ว่าฉุกละหุกและยัง งง ว่าใช่คนนี้เหรอ ก็ยังคุยว่าใช่คนนี้เหรอ แล้วเราเจอกันยังไง แล้วเรามาจีบกันตอนไหนก็ยัง งง ๆ อยู่ ทุกอย่างเหมือนท่านส่งลงมาให้ทั้งหมด เตรียมไว้หมดแล้วไม่ต้องกังวลอะไรเลย ทุกอย่างมันถึงเวลาลงล็อกทุกอย่าง

ถ้าถามว่าเขากลัวเราไหม คือต้องบอกเลยว่าเขาเป็นคนแรกที่ไม่กลัวเราเยอะ แต่คนอื่นกลัว ทุกคนมีความกลัวอยู่แล้ว แล้วยิ่งเราเจอทัวร์ลงตลอดคนอื่น ๆ เขาก็ยิ่งกลัว คนนี้ไม่กลัวอะไรเลย น่าจะกลัวเรามากกว่า เขาไม่กังวลการใช้ชีวิตกับเรา เคยถามเขาเขาบอกว่าไม่กลัว

ก็ถือว่าเป็นคนทำงานคนนึงตั้งใจทำงาน ช่วยกันทำมาหากินดีกว่า เอาตรง ๆ ก็ยังคิดว่าเขาพูดเล่น มันไม่น่ามีเลยแบบ 100% มันคือปาฏิหาริย์สิ่งที่ท่านให้มา ตอนนี้ตื่นเต้นแบบงง ๆ เตรียมสถานที่นั่นนี่ก็ยังรู้สึกว่าจริงเหรอว่ะ ก็เป็นฤกษ์ที่เหมาะสม สิ่งศักดิ์สิทธิ์โอเค”

ย้อนเส้นทางรัก หมอปลาย พรายกระซิบ-พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ ก่อนประกาศแต่งงานสายฟ้าผ่า-1
ภาพจาก : FB ซีทรู

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB ซีทรู

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 14:34 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 14:38 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สามเณร 7 ขวบ จมน้ำดับปริศนาคาบึงวัดลำปาง พิรุธไม่แจ้งตำรวจ-เปิดบัญชีส่วนตัวรับเงินทำบุญ

สามเณร 7 ขวบ จมน้ำดับปริศนาคาบึงวัดลำปาง พิรุธไม่แจ้งตำรวจ-เปิดบัญชีส่วนตัวรับเงินทำบุญ

เผยแพร่: 18 กันยายน 2569

มาตรฐานตัวอักษร ป้าย Exit Light ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เผยแพร่: 18 กันยายน 2569
รวบหมอฟันเก๊ จบ ม.6 เปิดบ้านเป็นคลินิกทำฟัน รับเรียนจากยูทูป ลูกค้าต่อเดือนเพียบ

รวบหมอฟันเก๊ จบ ม.6 เปิดบ้านเป็นร้านทำฟัน รับเรียนจากยูทูป ลูกค้าต่อเดือนเพียบ

เผยแพร่: 18 กันยายน 2569

“อนุทิน” ขอตรวจสอบก่อน กรณีไม่เซ็นปลด “สนุกเกอร์” ในความรู้สึกตนเป็นกีฬา

เผยแพร่: 18 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
สามเณร 7 ขวบ จมน้ำดับปริศนาคาบึงวัดลำปาง พิรุธไม่แจ้งตำรวจ-เปิดบัญชีส่วนตัวรับเงินทำบุญ ข่าว

สามเณร 7 ขวบ จมน้ำดับปริศนาคาบึงวัดลำปาง พิรุธไม่แจ้งตำรวจ-เปิดบัญชีส่วนตัวรับเงินทำบุญ

7 นาที ที่แล้ว
กุ้งพลอย โพสต์คลิปพร้อมหน้า หนุ่ม ศรราม-น้องวีจิ เผยโมเมนต์ร่วมเฟรมครอบครัวอบอุ่น บันเทิง

กุ้งพลอย โพสต์คลิปพร้อมหน้า หนุ่ม ศรราม-น้องวีจิ เผยโมเมนต์ร่วมเฟรมครอบครัวอบอุ่น

15 นาที ที่แล้ว
ณวัฒน์ ดราม่าอิงฟ้า-ปอป้อ ชี้เป็นเรื่องส่วนตัว ข่าวดารา

ณวัฒน์ ตอบดราม่า อิงฟ้า-ปอป้อ เคารพการตัดสินใจ เตือนสติแฟนคลับให้ใจเย็น

19 นาที ที่แล้ว
รวบหมอฟันเก๊ จบ ม.6 เปิดบ้านเป็นคลินิกทำฟัน รับเรียนจากยูทูป ลูกค้าต่อเดือนเพียบ ข่าว

รวบหมอฟันเก๊ จบ ม.6 เปิดบ้านเป็นร้านทำฟัน รับเรียนจากยูทูป ลูกค้าต่อเดือนเพียบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ขอตรวจสอบก่อน กรณีไม่เซ็นปลด “สนุกเกอร์” ในความรู้สึกตนเป็นกีฬา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเส้นทางรัก หมอปลาย พรายกระซิบ-พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ ก่อนประกาศแต่งงานสายฟ้าผ่า บันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก หมอปลาย พรายกระซิบ-พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ ก่อนประกาศแต่งงานสายฟ้าผ่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักตะกร้อทีมชาติไทย รีวิวที่พักบนเรือเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าว

นักกีฬาไทย พาทัวร์ที่พักบนเรือสำราญญี่ปุ่น เตียงแคบ-พื้นที่จำกัด แต่ของครบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจโตเกียวรวบอินฟลูสาว ครอบครองยาเสพติด ไม่สลดโพสท่าให้ถ่ายรูปขณะอยู่บนรถ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ขีดเส้น 7 วัน ขู่ฟ้องผู้ว่าฯ เปอร์โตริโก ปมเงินจัดมิสยูนิเวิร์ส บันเทิง

ณวัฒน์ขีดเส้น 7 วัน ขู่ฟ้องผู้ว่าฯ เปอร์โตริโก ปมเงินจัดมิสยูนิเวิร์ส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปแชร์ว่อน! กัน จอมพลัง สลิ้งแตก โวยนักข่าว-ตำรวจ ทำไมได้ลงพื้นที่ก่อน ข่าว

คลิปแชร์ว่อน! กัน จอมพลัง สลิ้งแตก โวยนักข่าว-ตำรวจ ทำไมได้ลงพื้นที่ก่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมตัว! ไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2 ต้องลงทะเบียนใหม่ไหม หลังต่ออายุอีก 2 เดือน เศรษฐกิจ

เตรียมตัว! ไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2 ต้องลงทะเบียนใหม่ไหม หลังต่ออายุอีก 2 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องเมย์ เหยื่อกำนันเมาแล้วขับเสียชีวิตแล้ว ข่าว

สุดยื้อ น้องเมย์ เหยื่อกำนันเมาแล้วขับ สิ้นใจแล้ว พ่อใจสลาย ลูกฝันเป็นพยาบาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คปท. จับมือ “สนธิ” นัดบุก กกต. 25 ก.ย. รวมพลังแผ่นดิน เอาประเทศไทยคืนมา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ลูกสาว ต๋อง วงทู ประกาศขอรับบริจาคเลือด หลังคุณพ่อเสียเลือดมากจากการผ่าตัด บันเทิง

ด่วน! ลูกสาว ต๋อง วงทู ประกาศขอรับบริจาคเลือด หลังคุณพ่อเสียเลือดมากจากการผ่าตัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซาโตะ เจ็บใจ ยังลืมวันแพ้ไทยไม่ได้ เผย &quot;แค่เห็นทีมชาติไทยก็ทำใจมองไม่ได้&quot; วอลเลย์บอล

ซาโตะ เจ็บใจ ยังลืมวันแพ้ไทยไม่ได้ เผย “แค่เห็นทีมชาติไทยก็ทำใจมองไม่ได้”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดมูลค่าสินสอด งานแต่ง หมอปลาย-พัณวา ถือฤกษ์มงคลเข้าประตูวิวาห์ บันเทิง

เปิดมูลค่าสินสอด งานแต่ง หมอปลาย-พัณวา ถือฤกษ์มงคลเข้าประตูวิวาห์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงการลูกยางเศร้า! &quot;อแมนดา แม็ก&quot; นักวอลเลย์ดาวรุ่งวัย 20 ปี จากไปด้วยโรคหายาก ข่าวกีฬา

วงการลูกยางเศร้า! “อแมนดา แม็ก” นักวอลเลย์ดาวรุ่งวัย 20 ปี จากไปด้วยโรคหายาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เพชร” ตากล้องที่ถูกกล่าวหา เคลื่อนไหวแล้ว ฝากถึงคู่กรณีติดต่อผ่านทนายเท่านั้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจขอนแก่นแจ้ง 4 ข้อหา “ป้าดา” พิพาทที่ดินวัดอดุลยาราม โดน ม.112 ด้วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ปราง ปรางทิพย์ สุดทน ชายอ้างเป็นสามีตามคุกคาม ทำคุณแม่ป้ายแดงผวาหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดข้อหา &quot;ป้าดา-ป้าบัวไข&quot; หลังเข้าพบตำรวจ ปมพิพาทที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม ข่าว

เปิดข้อหา “ป้าดา-ป้าบัวไข” หลังเข้าพบตำรวจ ปมพิพาทที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกชัย ศรีวิชัย ฝากสื่อลงพื้นที่เช็ก วัดดังภาคใต้ มั่นใจมีแน่ ลั่น เห็นกับตา แต่ไม่ขอพูด บันเทิง

เอกชัย ศรีวิชัย ฝากสื่อลงพื้นที่เช็ก วัดดังภาคใต้ มั่นใจมีแน่ ลั่น เห็นกับตา แต่ไม่ขอพูด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วัชรพงศ์” ป้อง “อนุทิน” หลังไม่รับร่างถอดสนุกเกอร์ออกจากบัญชีพนัน หวั่นกระทบเยาวชน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด! รถไฟเฉี่ยวหญิงวัย 50 นอนหมดสติ ย่านมักกะสัน แพทย์สุดยื้อ เสียชีวิตแล้ว ข่าว

สลด! รถไฟเฉี่ยวหญิงวัย 50 นอนหมดสติ ย่านมักกะสัน แพทย์สุดยื้อ เสียชีวิตแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล กวาดล้างทุนเทา อายัดทรัพย์สินกว่า 20,000 ล้านบาท เดินหน้าตรวจสอบไม่เว้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button