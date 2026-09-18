ย้อนเส้นทางรัก หมอปลาย พรายกระซิบ-พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ ก่อนประกาศแต่งงานสายฟ้าผ่า
ย้อนเส้นทางรัก หมอปลาย พรายกระซิบ กับสามี “พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ” ก่อนประกาศแต่งงานสายฟ้าผ่า เผย ท่านยม-พระศิวะ คัดสรรมาให้
ยังคงเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ทั้งคนในวงการ และชาวเน็ต เมื่อจู่ ๆ หมอปลาย พรายกระซิบ ก็ออกมาประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบกับผู้บริหารช่อง INTV พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ โดยแจ้งเชิญสื่อร่วมงานเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย (17 ก.ย. 69) และเข้าพิธีวิวาห์สุดหวานชื่น ด้วยสินสอดมูลค่ารวมกว่า 50 ล้านบาทในช่วงเช้าที่ผ่านมา (18 ก.ย. 69)
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ท่ามกลางความยินดีของคนทั้งประเทศ ก็ยังมีหลายคนสงสัยว่า หมอปลาย กับ คุณพัณวา ไปซุ่มกันตอนไหน จู่ ๆ ก็ประกาศแต่งงานกันเลย ล่าสุด หมอปลาย พรายกระซิบ เปิดใจเล่าเรื่องราวความรักกับ คุณพัณวา ผ่านการสัมภาษณ์แบบเอกซ์คลูซิฟกับเพจ ซีทรู ระบุว่า
“ไม่คิดว่าจะได้แต่งงาน ด้วยเวลาด้วยอายุแล้วก็ด้วยฤกษ์ ก็เลยตัดสินใจว่าแต่งเถอะถ้าอยากมีลูก ช้ากว่านี้ก็คงยากแล้ว บอกตั้งแต่แรกว่า หาให้นะหาให้ด้วย จัดการให้ด้วย หาฤกษ์ให้ด้วยหาทุกอย่าง หาได้แล้วเมื่อไหร่เมื่อนั้น บอกท่านยมแบบนี้เลย
คือตั้งแต่เริ่มเป็นหมอดูก็จะบอกพระศิวะว่า ถ้าจะให้เป็นหมอดูขอมีแฟนท่านก็ให้มีแฟน แต่ก็รู้ว่าขอแค่แฟนไม่ได้ขอสามี ก็มีแฟนและรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ได้มั่นคงอะไรขนาดนั้น จนวันนึงรู้สึกว่ามันโตแล้ว เราก็ป่วยเป็นนั้นเป็นนี่ คุณพ่อคุณแม่ก็อยู่กัน 2 คนไม่มีใครดูแลก็อยากมีครอบครัวแล้ว ท่านหาให้หน่อย ทุกอย่างก็แล้วแต่ท่าน
ก็บอกตรง ๆ ว่าฉุกละหุกและยัง งง ว่าใช่คนนี้เหรอ ก็ยังคุยว่าใช่คนนี้เหรอ แล้วเราเจอกันยังไง แล้วเรามาจีบกันตอนไหนก็ยัง งง ๆ อยู่ ทุกอย่างเหมือนท่านส่งลงมาให้ทั้งหมด เตรียมไว้หมดแล้วไม่ต้องกังวลอะไรเลย ทุกอย่างมันถึงเวลาลงล็อกทุกอย่าง
ถ้าถามว่าเขากลัวเราไหม คือต้องบอกเลยว่าเขาเป็นคนแรกที่ไม่กลัวเราเยอะ แต่คนอื่นกลัว ทุกคนมีความกลัวอยู่แล้ว แล้วยิ่งเราเจอทัวร์ลงตลอดคนอื่น ๆ เขาก็ยิ่งกลัว คนนี้ไม่กลัวอะไรเลย น่าจะกลัวเรามากกว่า เขาไม่กังวลการใช้ชีวิตกับเรา เคยถามเขาเขาบอกว่าไม่กลัว
ก็ถือว่าเป็นคนทำงานคนนึงตั้งใจทำงาน ช่วยกันทำมาหากินดีกว่า เอาตรง ๆ ก็ยังคิดว่าเขาพูดเล่น มันไม่น่ามีเลยแบบ 100% มันคือปาฏิหาริย์สิ่งที่ท่านให้มา ตอนนี้ตื่นเต้นแบบงง ๆ เตรียมสถานที่นั่นนี่ก็ยังรู้สึกว่าจริงเหรอว่ะ ก็เป็นฤกษ์ที่เหมาะสม สิ่งศักดิ์สิทธิ์โอเค”
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อ้างอิงจาก : FB ซีทรู