เตรียมตัว! ไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2 ต้องลงทะเบียนใหม่ไหม หลังต่ออายุอีก 2 เดือน
เตรียมตัว! ไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2 ต้องลงทะเบียนใหม่ไหม หลังต่ออายุอีก 2 เดือน เช็กเงื่อนไข-รายละเอียด ได้ใช้สิทธิวันไหน
จากกรณีที่กระทรวงการคลังเปิดเผยว่า เตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 22 กันยายนนี้ เพื่อต่ออายุโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2” ออกไปอีก 2 เดือน คือช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2569 หลังโครงการเฟสแรกสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2569 โดยยังคงใช้สูตรเดิมคือรัฐสนับสนุน 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40% เช่นเดิม
ใครมีสิทธิได้รับ “ไทยช่วยไทยพลัส”
- ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านคุณสมบัติ
- ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านคุณสมบัติ แต่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569
สิทธิประโยชน์ของโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส”
- รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40%
- เริ่มใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 (เฟสแรก) ในช่วงเวลา 06.00-23.00 น.
- ใช้สิทธิได้สูงสุด 1,000 บาทต่อเดือน และไม่เกิน 200 บาทต่อวัน
หมายเหตุ: หากใช้สิทธิในแต่ละเดือนไม่หมด จะไม่สามารถทบยอดไปใช้ในเดือนถัดไปได้
วิธีใช้สิทธิโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส”
- เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง เติมเงินใน G Wallet
- เลือกแบนเนอร์โครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” (60/40)
- กดปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ โดยสแกน QR ร้านค้าถุงเงิน
- กดปุ่มยืนยันเพื่อยืนยันการชำระเงิน
ไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2 ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่
สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2 (ตุลาคม-พฤศจิกายน) ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างชัดเจน แต่คาดว่าผู้ที่ได้รับสิทธิอยู่แล้วจะสามารถกดยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิตั้งแต่เฟสแรก จะต้องรอรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบไหน ได้สิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส ต่อ หลังรัฐจ่อยืดอีก 2 เดอืน
- คลัง ไปต่อ “ไทยช่วยไทยพลัส 60/40” ยืดอีก 2 เดือน เตรียมชง ครม. 22 ก.ย.
- ลุ้นต่อ! คลังเล็งโยกงบเงินกู้ 2 แสนล้าน ต่ออายุ ไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2