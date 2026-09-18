สุดยื้อ น้องเมย์ เหยื่อกำนันเมาแล้วขับ สิ้นใจแล้ว พ่อใจสลาย ลูกฝันเป็นพยาบาล
น้องเมย์ สาววัย 18 ปี เหยื่อกำนันเมาขับเสียชีวิตแล้ว หลังศีรษะเจ็บสาหัส-ผ่าตัดกะโหลก 2 ครั้ง แพทย์ยื้อชีวิต แต่ไร้ปาฏิหาริย์ พ่อเศร้าลูกฝันอยากเป็นพยาบาล
จากกรณี น้องเมย์ หญิงสาวอายุ 18 ปี หลังจากกำนันในพื้นที่ขับรถยนต์พุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์อย่างแรง ขณะที่เธอกำลังซ้อนท้ายแม่วัย 46 ปี บริเวณหน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุตำรวจตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์กำนันคู่กรณีพบสูงถึง 121 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ทีมแพทย์พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ แต่น้องเมย์เสียชีวิตลงแล้ว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569
อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้น้องเมย์บาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะ ต้องผ่าตัดกะโหลกถึง 2 ครั้ง และมีค่าใช้จ่ายหลักแสนบาท
พ่อของน้องเมย์เปิดใจทั้งน้ำตาว่า ลูกสาวมีความฝันอยากเป็นพยาบาล ก่อนหน้านี้สามารถสอบติดอันดับที่ 5 เพื่อเข้าเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาล แต่ครอบครัวไม่มีเงินจึงต้องขอพักไว้ก่อน พ่อตั้งใจว่าปีหน้าจะเก็บเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ แต่ลูกต้องมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนฝันจะเป็นจริง
ส่วนความรับผิดชอบของคู่กรณี พ่อเผยว่ากำนันคนดังกล่าวเข้ามาเยี่ยมเพียง 2 ครั้ง โดยมอบเงินเยียวยาให้รวมเกือบ 30,000 บาท จากนั้นก็หายหน้าไปและไม่มาอีกเลยจนกระทั่งลูกสาวเสียชีวิต
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