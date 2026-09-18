เปิดมูลค่าสินสอด งานแต่ง หมอปลาย-พัณวา ถือฤกษ์มงคลเข้าประตูวิวาห์
เปิดมูลค่าสินสอด งานแต่ง หมอปลาย พรายกระซิบ-พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ CEO สำนักข่าว INTV เจ้าบ่าวแห่ขันหมากอลังการ ถือฤกษ์มงคลเข้าประตูวิวาห์
เรียกได้ว่าเป็นการประกาศแต่งงานแบบสายฟ้าแลบที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในวงการบันเทิงไทย โดยช่วงบ่ายวานนี้ (17 ก.ย. 69) เพจเฟซบุ๊ก บีดี ครีเอชั่น จำกัด เรียนแจ้งและเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกสำนักร่วมงานมงคลสมรสระหว่าง หมอปลาย พรายกระซิบ และ พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ ผู้บริหารช่อง INTV ที่จัดขึ้น ณ ตำนักชคินมาตา ซอยคู้บอน 38 ในวันที่ 18 กันยายน 2569
ล่าสุดเช้าวันนี้ถึงเวลาฤกษ์งามยามดี หมอปลาย และ คุณพัณวา ควงคู่กันเข้าสู่ประตูวิวาห์อย่างชื่นมื่น โดยทางเจ้าบ่าวหอบสินสอดทองหมั้นทั้งเงินสด 5 ล้านบาท, ทองคำหนัก 500 บาท และแหวนเพชร 2 วง รวมมูลค่าสินสอดทั้งสิ้นกว่า 50 ล้านบาท
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