วงการลูกยางเศร้า! “อแมนดา แม็ก” นักวอลเลย์ดาวรุ่งวัย 20 ปี จากไปด้วยโรคหายาก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 13:26 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 13:26 น.
วงการลูกยางเศร้า! "อแมนดา แม็ก" นักวอลเลย์ดาวรุ่งวัย 20 ปี จากไปด้วยโรคหายาก

วงการลูกยางเศร้า! “อแมนดา แม็ก” นักวอลเลย์บอลดาวรุ่งวัย 20 ปี จากไปกะทันหัน ด้วยโรคเลือดหายาก อดีตเพื่อนร่วมแห่ไว้อาลัย

สื่อของสหรัฐฯ รายงานว่า อแมนดา แม็ค อดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงดาวรุ่ง วัย 20 ปี จากรัฐฟลอริดา เสียชีวิตลงอย่างกะทันหันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ข่าวการจากไปครั้งนี้สร้างความตกตะลึงและความเสียใจให้แก่ครอบครัวและเพื่อนร่วมทีมเป็นอย่างมาก

ทีมมวอลเลย์บอลของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเคนทักกี (EKU) ออกแถลงการณ์แจ้งข่าวการสูญเสียผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมโพสต์ข้อความไว้อาลัยเพื่อระลึกถึงอดีตนักกีฬาคนเก่งรายนี้ ทำให้บรรดาอดีตเพื่อนร่วมทีมและเพื่อนฝูงต่างเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจ พร้อมส่งกำลังใจให้ครอบครัวผู้สูญเสียกันอย่างล้นหลาม

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โพสต์ไว้อาลัยนักกีฬาของทีมวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัย
FB/ EKU Volleyball

เส้นทางนักกีฬาวอลเลย์บอลของอแมนดา แม็ค เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยซินซินแนติ ก่อนตัดสินใจย้ายมาลงแข่งขันให้กับทีมมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเคนทักกีเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาล หลังจากนั้นย้ายไปศึกษาต่อและลงแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยให้กับทีมโฮลีครอสในช่วงชั้นปีที่ 3

แถลงการณ์จากทีมวอลเลย์บอล EKU ยืนยันการร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของอแมนดา แม็ค โดยระบุว่าสมาชิกในทีมทุกคนจะเก็บความทรงจำที่ดีงามที่มีร่วมกันไว้ตลอดไป ข้อความดังกล่าวสะท้อนถึงความรักและความผูกพันที่บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีต่ออแมนดา แม็ค

ที่มา: SSB Crack NEWS

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 13:26 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 13:26 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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