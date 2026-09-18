“เพชร” ตากล้องที่ถูกกล่าวหา เคลื่อนไหวแล้ว ฝากถึงคู่กรณีติดต่อผ่านทนายเท่านั้น
เพชร ตากล้องที่ถูกกล่าวหาว่าลวนลามเลเยอร์สาว เคลื่อนไหวแล้ว ฝากถึงคู่กรณีติดต่อผ่านทนายเท่านั้น ขอไม่โพสต์อะไรจนกว่าจะจัดการทางกฎหมายเสร็จสิ้น
จากกรณีประเด็นร้อนในสื่อสังคมออนไลน์ภายหลังจากคอสเพลย์เยอร์ หรือเลเยอร์หญิงรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความกล่าวหาช่างภาพคนหนึ่งได้ลวนลามตนเอง โดยระบุว่า ‘มีคนฉวยโอกาสจับเข้าที่เอวเรา’ บริเวณซี่โครงอีกแค่คืบเดียวจะโดนหน้าอกแล้ว ย้ำว่า ‘จับ’ ไม่ใช่ ‘แตะ’
ในเวลาต่อมาทางเลเยอร์ชายอีกท่านที่ชื่อว่า “แป้ง” ได้นำคลิปหลักฐานมาโต้ตอบตากล้องที่ชื่อว่าเพชร โดยเป็นยืนยันว่าไม่ใช่การลวนลามอย่างที่ฝ่ายหญิงกล่าวหาและเป็นแค่การแตะเท่านั้น ซึ่งทางกล้องไม่ได้เจตนาจะสะกิดเลเยอร์หญิงแต่ถูกเพื่อนสนิทสะกิดทัก แต่ด้วยความมืดเลยสะกิดผิดคน นอกจากนี้ยังการระบุในสื่อสังคมออนไลน์ดว้ยว่าจากดราม่าดังกล่าวทำให้ตากล้องที่ชื่อว่าเพชรที่มีกำหนดจะออกงานถูกยกเลิกคิวและได้รับผลกระทบทางจิตใจเป็นอย่างมาก ก่อนที่ทางฝ่ายหญิงจะโพสต์ขอโทษตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดคุณเพชร ตากล้องที่ถูกพาดพิงโพสต์ข้อความระบุว่า “สำหรับเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้น ทางผมขอยังไม่โพสต์อะไรจนกว่าจะจัดการทางกฎหมายเรียบร้อย สำหรับผู้ที่พยายามติดต่อเข้ามาแทนคู่กรณีขอติดต่อผ่านทนายเท่านั้นไม่ต้องติดต่อตรงมาทางผม” ท่ามกลางคนในวงการและชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ทางสำนักข่าว TheThaiger ได้เขียนข้อความสอบถามแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับมาแต่อย่างใด
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