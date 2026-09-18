ตำรวจขอนแก่นแจ้ง 4 ข้อหา “ป้าดา” พิพาทที่ดินวัดอดุลยาราม โดน ม.112 ด้วย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 12:39 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 12:39 น.
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ตำรวจขอนแก่นแจ้ง 4 ข้อหา “ป้าดา” พิพาทที่ดินวัดอดุลยาราม โดน ม.112 ด้วย ด้านป้าดาและพวกปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

น.ส.ชมมณี น้อยจันทร์ หรือ “ป้าดา” ได้เดินทางเข้าข้อกล่าวหาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นการออกหมายเรียกให้มาพบ เป็นครั้งที่ 2

พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น กล่าวว่า วันนี้พนักงานสอบสวนได้แจ้งสิทธิพร้อมแจ้งข้อหาป้าดา พร้อมพวก โดยทุกคนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยแต่ละคนมีข้อหา ดังนี้ ป้าดา ถูกแจ้ง 4 ข้อหา คือ 1.ซ่องโจร 2.ร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยไม่มีเหตุอันสมควร อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยปกติสุข

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3.ข่มขู่ผู้อื่นจนทำให้เกิดความกลัวและตกใจเป็นความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 210,362,363,365(3)และ 392 มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และข้อหาที่ 4. ความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น กล่าวอีกว่า ในส่วนของความผิดเกี่ยวกับ ม.112 พนักงานสอบสวนจะได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในคดี และสรุปความเห็นส่งให้บัญชาการ ทราบพร้อมความเห็นข้อเสนอแนะ โดยคาดว่า สำนวนการสอบสวนจะแล้วเสร็จและสามารถส่งให้พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น เพื่อดำเนินการต่อได้ ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 12:39 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 12:39 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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