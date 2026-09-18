ซาโตะ เจ็บใจ ยังลืมวันแพ้ไทยไม่ได้ เผย “แค่เห็นทีมชาติไทยก็ทำใจมองไม่ได้”

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 13:33 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 13:36 น.
ซาโตะ เจ็บใจ ยังลืมวันแพ้ไทยไม่ได้ เผย "แค่เห็นทีมชาติไทยก็ทำใจมองไม่ได้"

ซาโตะ โยชิโนะ นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่น ยอมรับว่ายังลืมความพ่ายแพ้ต่อทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียไม่ได้ “แค่เห็นทีมชาติไทยก็ทำใจมองไม่ได้แล้ว” พร้อมนำความผิดหวังมาเป็นแรงผลักดัน ก่อนรับบทแกนหลักล่าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2026

สำนักข่าวเกาหลี MyDaily รายงานว่า ซาโตะ โยชิโนะ ผู้เล่นตำแหน่งหัวเสาของทีมชาติญี่ปุ่น ยังคงรู้สึกเจ็บใจกับความพ่ายแพ้ต่อทีมชาติไทยในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ซึ่งทำให้ญี่ปุ่นพลาดโอกาสคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 โดยตรง

รายงานอ้างข้อมูลจาก Game Hub เว็บไซต์ข้อมูลอย่างเป็นทางการของการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ว่า ซาโตะกล่าวถึงความรู้สึกหลังเกมดังกล่าวว่า

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“แม้แต่ตอนนี้ เมื่อย้อนกลับไปนึกถึงการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย ฉันก็ยังรู้สึกเจ็บใจมาก พูดตามตรง ฉันยังไม่สามารถสลัดความรู้สึกนั้นออกไปได้ทั้งหมด ถึงขั้นแทบไม่อยากเห็นทีมชาติไทยเลยด้วยซ้ำ”

คำพูดดังกล่าวเป็นการอธิบายถึงความผิดหวังจากการแข่งขัน ไม่ได้หมายความว่าเธอมีปัญหาส่วนตัวกับนักกีฬาทีมชาติไทย โดยในรอบรองชนะเลิศของศึกชิงแชมป์เอเชีย ญี่ปุ่นพ่ายไทย 1-3 เซต ก่อนพลาดตั๋วโอลิมปิกที่มอบให้แก่ทีมแชมป์รายการนี้

ซาโตะกล่าวต่อว่า ทุกวันนับจากความพ่ายแพ้ครั้งนั้นมีความสำคัญต่อเส้นทางไปโอลิมปิก หากปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ แม้เพียงวันเดียวก็อาจส่งผลต่อการพัฒนาของทีมได้

“ตั้งแต่วันถัดจากวันที่เราแพ้ ฉันก็คิดมาตลอดว่า เราควรคิดและทำอะไรบ้างเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น”

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ทีมชาติญี่ปุ่นเริ่มต้นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 ไอจิ–นาโกยา ด้วยการเอาชนะเนปาล 3-0 เซต ด้วยคะแนน 25-8, 25-12 และ 25-11 เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่พาร์ก อารีนา โคมากิ จังหวัดไอจิ โดยซาโตะทำได้ 10 คะแนน ช่วยให้เจ้าภาพคว้าชัยชนะในนัดแรกได้ตามเป้าหมาย

สำหรับเอเชียนเกมส์ 2026 ในฐานะเจ้าภาพ ญี่ปุ่นปรับรายชื่อผู้เล่นจากทีมชุดชิงแชมป์เอเชีย โดยไม่มี มายุ อิชิกาวะ ผู้เล่นตำแหน่งหัวเสา, เอริกะ ซาคาเอะ มือเซต และ ฮารุโยะ ชิมามูระ ผู้เล่นตำแหน่งบอลเร็ว ซึ่งเคยเล่นให้กับสโมสรเปปเปอร์ เซฟวิ่งส์ แบงก์ ในเกาหลีใต้เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา

การขาดผู้เล่นมากประสบการณ์ทำให้ซาโตะต้องรับผิดชอบบทบาทภายในทีมมากขึ้น เจ้าตัวยอมรับว่า ก่อนหน้านี้เธอได้เล่นเคียงข้างนักกีฬาที่คอยนำทีมมาโดยตลอด แต่หากยังพึ่งพาผู้เล่นเหล่านั้นต่อไป เธออาจไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงตัวเอง

“ในฐานะหนึ่งในผู้เล่นแกนหลักของทีม ฉันอยากรับผิดชอบให้มากขึ้น และอยากนำประสบการณ์ที่ได้รับจากตรงนี้ไปต่อยอดในปีหน้าด้วย”

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ร่างกายยังไม่เต็มร้อย แต่พร้อมสู้ทีละนัด

ซาโตะยอมรับว่า ระยะเวลาระหว่างศึกชิงแชมป์เอเชียกับเอเชียนเกมส์ค่อนข้างสั้น ทำให้สภาพร่างกายของเธอยังไม่กลับมาเต็มร้อย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำได้คือเตรียมตัวให้พร้อมและมีสมาธิกับการแข่งขันทีละนัด

ก่อนเดินทางเข้าสู่การแข่งขัน นักกีฬาญี่ปุ่นได้เข้าแคมป์ฝึกซ้อมที่จังหวัดคาโกชิมะ พร้อมใช้เวลาพูดคุยและทำความเข้าใจกันภายในทีมมากขึ้น

“เราพูดคุยกันในฐานะทีมมากกว่าเดิมมาก สำหรับพวกเราแล้ว มันเป็นช่วงเวลาที่ดี ฉันหวังว่าสิ่งที่เตรียมมาจะแสดงออกมาให้เห็นได้อย่างเต็มที่ในสนาม”

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ทีมชาติญี่ปุ่นมีกำหนดลงแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดต่อไป พบกับทีมชาติอินโดนีเซีย วันที่ 18 กันยายน โดยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรกในรอบ 48 ปี

อ้างอิงจาก: MyDaily และ Olympics.com – ผลวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026

 

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 13:33 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 13:36 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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