คลิปแชร์ว่อน! กัน จอมพลัง สลิ้งแตก โวยนักข่าว-ตำรวจ ทำไมได้ลงพื้นที่ก่อน
คลิปแชร์ว่อน! กัน จอมพลัง สลิ้งแตก โวยนักข่าว-ตำรวจ ลงพื้นที่ก่อน ทำหมายแตก ถามลั่น “ทำไมไม่ทำตามนัดหมาย”
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2569 เพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 ออกมาโพสต์คลิป กัน จอมพลัง ขณะกำลังเกิดอารมณ์โมโหอย่างหนัก ระหว่างเดินทางไปยังพื้นที่เคสที่ได้รับแจ้ง แต่มารู้ว่ามีนักข่าวและตำรวจเข้าไปในพื้นที่ก่อนตนถึง ซึ่งผิดกับข้อตกลงที่คุยกันไว้ในตอนแรก
โดยทางเพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 ระบุข้อความประกอบคลิปว่า “กูก็งงนะ ทำไมตำรวจลงก่อนไม่ได้ สื่อลงก่อนไม่ได้ มันหน้าที่เขา บางทีอย่าว่าตำรวจไม่ทำงานเลยครับ เพราะบางทีตำรวจก็ต้องรอคนทำดีออกหน้าก่อน “
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อ้างอิงจาก : อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7
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