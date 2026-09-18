เปิดข้อหา “ป้าดา-ป้าบัวไข” หลังเข้าพบตำรวจ ปมพิพาทที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 11:56 น.
เปิดข้อหา "ป้าดา-ป้าบัวไข" หลังเข้าพบตำรวจ ปมพิพาทที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม

เปิดข้อหา “ป้าดา-ป้าบัวไข” หลังเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.ขอนแก่น  ตามหมายเรียกครั้งที่ 2 ปมพิพาทที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม 

18 กันยายน 2569 น.ส.ชมมณี น้อยจันทร์ หรือ “ป้าดา” ทายาทนายเฮียง พิมพ์ศรี และนางบัวไข สรสมุทร หรือ “ป้าบัวไข” ผู้จัดการมรดกนายเฮียง เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ตามหมายเรียกในกรณีข้อพิพาทวัดป่าอดุลยาราม เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา

พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น เปิดเผยว่า การดำเนินคดีในครั้งนี้แบ่งออกเป็นหลายส่วน โดยในส่วนของป้าดา พนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบปากคำและแจ้งข้อหาตามขั้นตอน ประกอบด้วย

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  • ข้อหาร่วมกันบุกรุก ข่มขู่ให้ตกใจกลัว จากกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าข่มขู่จะนำรถแบ็กโฮไปพังรั้ว
  • ข้อหาอั้งยี่ซ่องโจร
  • ข้อหาตามความผิดมาตรา 112

สำหรับส่วนนี้มีผู้ถูกกล่าวหารวม 3 คน ได้แก่ ลุงเสื้อม่วง ป้าเสื้อดำ และป้าดา ทั้งนี้ยังเป็นการดำเนินการตามกระบวนการสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมาย และยังไม่ใช่ข้อยุติว่าบุคคลใดกระทำผิดจริง

ส่วนคดีของนางบัวไข สรสมุทร ผู้จัดการมรดกนายเฮียง พิมพ์ศรี เป็นคดีเกี่ยวกับข้อกล่าวหาแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ในกรณีขอออกใบแทนโฉนด โดยข้อมูลก่อนหน้านี้ระบุว่า นางบัวไขเคยยื่นคัดสำเนาโฉนดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 และยื่นคำขอออกใบแทนเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ก่อนที่ฝ่ายวัดจะนำโฉนดฉบับจริงมาแสดง และยื่นคัดค้านต่อสำนักงานที่ดินในวันที่ 14 สิงหาคม 2569

ต่อมาวันที่ 18 สิงหาคม 2569 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนำเรื่องเข้าแจ้งความต่อ สภ.เมืองขอนแก่น โดยตำรวจได้สอบปากคำพยาน 2 คนที่ลงชื่อรับรองการแจ้งโฉนดหายและการขอออกฉบับใหม่ไปแล้ว ก่อนนัดนางบัวไขเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและให้ปากคำในวันนี้

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 11:56 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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