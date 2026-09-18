“วัชรพงศ์” ป้อง “อนุทิน” หลังไม่รับร่างถอดสนุกเกอร์ออกจากบัญชีพนัน หวั่นกระทบเยาวชน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 11:43 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 11:43 น.

“วัชรพงศ์” ป้อง “อนุทิน” หลังไม่รับร่างถอดสนุกเกอร์ออกจากบัญชีพนัน หวั่นกระทบเยาวชน ย้ำเรื่องนี้ไม่ใช่การปิดกั้นกีฬาสนุกเกอร์

นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สส.สระบุรี พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถูกวิพากษ์วิจารณ์จาก นายอรรถสิทธิ์ มหิทธิ อดีตนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทย และอดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน สืบเนื่องจากที่รัฐบาล ไม่รับรองร่างแก้ไขพระราชบัญญัติการพนัน เพื่อถอดสนุกเกอร์ออกจากบัญชีการพนัน และทำให้ไม่สามารถผลักดันกีฬาชนิดนี้ได้

โดยนายวัชรพงศ์ ระบุว่า จุดยืนของ พรรคภูมิใจไทย และ นายอนุทิน ต่อเรื่องการพนันมีความชัดเจนมาโดยตลอด คือไม่สนับสนุนการขยายตัวของการพนันที่ถูกกฎหมาย และยึดหลักการควบคุมอย่างเข้มงวด

โฆษณา

พรรคภูมิใจไทยมองว่าการพนัน ทุกรูปแบบเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคม ทั้งปัญหาอาชญากรรม ผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินของครัวเรือน ตลอดจนความเสี่ยงต่อเยาวชน ดังนั้น การพิจารณานโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันจึงต้องมองให้รอบด้าน ไม่ใช่พิจารณาเฉพาะประโยชน์ของกิจกรรมหรือผู้ประกอบการบางกลุ่ม

ที่ผ่านมา พรรคภูมิใจไทยได้แสดงจุดยืนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในอดีตสมัยที่นายอนุทินดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แสดงจุดยืนคัดค้านแนวคิดการเปิดกาสิโน ในโครงการ Entertainment Complex อย่างชัดเจน เนื่องจากไม่เชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ปัญหาพนันใต้ดินได้จริง

อีกทั้งยังมีความกังวลถึงผลกระทบต่อเยาวชนและระบบการศึกษา รวมถึงความคุ้มค่าที่รัฐจะได้รับ ซึ่งขณะนั้นความเห็นต่างเรื่องดังกล่าวนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมือง จนเกิดความต้องการยึดกระทรวงมหาดไทย และท้ายที่สุดพรรคภูมิใจไทยตัดสินใจถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล ส่งผลให้การผลักดันกฎหมายดังกล่าวในสภาฯ ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้

เมื่อพรรคภูมิใจไทยกลับมาเป็นแกนนำในการบริหารประเทศอีกครั้ง จุดยืนเรื่องการพนันก็ยังคงเหมือนเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ทางการเมือง โดยก่อนหน้านี้ในยุคที่มีความพยายามปลดล็อกให้ “ไพ่โป๊กเกอร์” หรือไพ่บางประเภทสามารถนำมาใช้เล่นในลักษณะกีฬาและการแข่งขันได้ นายอนุทินก็ได้ใช้อำนาจ สั่งยกเลิกคำสั่งดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องทางในการขยายตัวของการพนัน

โฆษณา

เช่นเดียวกับกรณีล่าสุดที่ สส.พรรคประชาชน เสนอร่างกฎหมายเพื่อถอด สนุกเกอร์ ออกจากบัญชีการพนัน นายอนุทินจึงยึดหลักการเดียวกัน โดยไม่รับรองร่างกฎหมายที่มีลักษณะเป็นกฎหมายการเงิน เนื่องจากรัฐบาลจำเป็นต้องพิจารณาผลกระทบในภาพรวม ทั้งปัญหาสังคม ผลกระทบต่อเยาวชน ปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนความเสี่ยงจากการเข้ามาแทรกแซงของทุนสีเทา

“เรื่องนี้ไม่ใช่การปิดกั้นกีฬาสนุกเกอร์ หรือคนที่อยู่ในวงการ แต่เป็นการกำหนดกรอบเพื่อไม่ให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันขยายตัวจนยากต่อการควบคุม เพราะเมื่อเปิดช่องแล้ว สิ่งที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบไม่ใช่เฉพาะวันนี้ แต่ต้องมองไปถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมในระยะยาว” นายวัชรพงศ์ กล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 11:43 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 11:43 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจขอนแก่นแจ้ง 4 ข้อหา “ป้าดา” พิพาทที่ดินวัดอดุลยาราม โดน ม.112 ด้วย

เผยแพร่: 18 กันยายน 2569

ปราง ปรางทิพย์ สุดทน ชายอ้างเป็นสามีตามคุกคาม ทำคุณแม่ป้ายแดงผวาหนัก

เผยแพร่: 18 กันยายน 2569
เปิดข้อหา &quot;ป้าดา-ป้าบัวไข&quot; หลังเข้าพบตำรวจ ปมพิพาทที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม

เปิดข้อหา “ป้าดา-ป้าบัวไข” หลังเข้าพบตำรวจ ปมพิพาทที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม

เผยแพร่: 18 กันยายน 2569
เอกชัย ศรีวิชัย ฝากสื่อลงพื้นที่เช็ก วัดดังภาคใต้ มั่นใจมีแน่ ลั่น เห็นกับตา แต่ไม่ขอพูด

เอกชัย ศรีวิชัย ฝากสื่อลงพื้นที่เช็ก วัดดังภาคใต้ มั่นใจมีแน่ ลั่น เห็นกับตา แต่ไม่ขอพูด

เผยแพร่: 18 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าว

ตำรวจขอนแก่นแจ้ง 4 ข้อหา “ป้าดา” พิพาทที่ดินวัดอดุลยาราม โดน ม.112 ด้วย

29 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ปราง ปรางทิพย์ สุดทน ชายอ้างเป็นสามีตามคุกคาม ทำคุณแม่ป้ายแดงผวาหนัก

32 นาที ที่แล้ว
เปิดข้อหา &quot;ป้าดา-ป้าบัวไข&quot; หลังเข้าพบตำรวจ ปมพิพาทที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม ข่าว

เปิดข้อหา “ป้าดา-ป้าบัวไข” หลังเข้าพบตำรวจ ปมพิพาทที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกชัย ศรีวิชัย ฝากสื่อลงพื้นที่เช็ก วัดดังภาคใต้ มั่นใจมีแน่ ลั่น เห็นกับตา แต่ไม่ขอพูด บันเทิง

เอกชัย ศรีวิชัย ฝากสื่อลงพื้นที่เช็ก วัดดังภาคใต้ มั่นใจมีแน่ ลั่น เห็นกับตา แต่ไม่ขอพูด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วัชรพงศ์” ป้อง “อนุทิน” หลังไม่รับร่างถอดสนุกเกอร์ออกจากบัญชีพนัน หวั่นกระทบเยาวชน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด! รถไฟเฉี่ยวหญิงวัย 50 นอนหมดสติ ย่านมักกะสัน แพทย์สุดยื้อ เสียชีวิตแล้ว ข่าว

สลด! รถไฟเฉี่ยวหญิงวัย 50 นอนหมดสติ ย่านมักกะสัน แพทย์สุดยื้อ เสียชีวิตแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล กวาดล้างทุนเทา อายัดทรัพย์สินกว่า 20,000 ล้านบาท เดินหน้าตรวจสอบไม่เว้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ด่วน องค์กร Miss Universe ฟันโมฆะ MU East ที่ณวัฒน์เป็น ซีอีโอ ไม่ให้ ทารีนา ประกวดเวทีแม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุภมาส เผยไกล่เกลี่ยเป็นผล เคสรถ EV ป้ายแดงใช้ 2 วัน ล้อแม็กแตก ซ่อมฟรีทุกชิ้น ข่าว

ศุภมาส เผยไกล่เกลี่ยเป็นผล เคสรถ EV ป้ายแดงใช้ 2 วัน ล้อแม็กแตก ซ่อมฟรีทุกชิ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐต่ออายุไทยช่วยไทย พลัส อีก 2 เดือน เปิดเงื่อนไขผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 การเงิน

ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบไหน ได้สิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส ต่อ หลังรัฐจ่อยืดอีก 2 เดอืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” วอนอย่ากล่าวหาว่า “ทุจริต” กรณีรถขยะ EV ยืนยันโปร่งใส มีคนตรวจสอบตลอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดกฎหมายไทย ลิซ่าดื่มเบียร์ใน The Tonight Show รายการสหรัฐ ผิดหรือไม่ ข่าวดารา

เปิดกฎหมายไทย ลิซ่าดื่มเบียร์ใน The Tonight Show รายการสหรัฐ ผิดหรือไม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจรจาล้มเหลว! หนุ่ม กรรชัย ปิดประตูตาย เดินหน้าฟ้อง ปู มัณฑนา ต่อ หลังคู่กรณีปฏิเสธโอกาส บันเทิง

เจรจาล้มเหลว! หนุ่ม กรรชัย ปิดประตูตาย ลุยฟ้อง ปู มัณฑนา ต่อ หลังคู่กรณีปฏิเสธโอกาส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบไม่ลง! หนุ่ม กรรชัย เผยหลังไกล่เกลี่ยล่ม งงหนัก อีกฝ่ายสร้างหลักฐานปลอมสู้คดี บันเทิง

จบไม่ลง! หนุ่ม กรรชัย เผยหลังไกล่เกลี่ยล่ม งงหนัก อีกฝ่ายสร้างหลักฐานปลอมสู้คดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลอังกฤษพิพากษาจำคุกชายตาบอด เมาซิ่งรถบนทางด่วน โชคดีไม่เกิดอุบัติเหตุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พบร่างคนงานแล้ว เสียชีวิตหลังพลัดตกท่อระบายน้ำลึก 3 เมตร ใต้ BTS ปุณณวิถี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิด เผยความทรงจำใส่ชุดโขนวัย 10 ขวบ ข่าว

ครูเดวิด อวดรูปเล่นโขนวัยเด็ก ซัดคนแซะอวยไทยเรียกวิว ยันภูมิใจความเป็นไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เชิญร่วมงานเสวนาเจาะลึกเรื่อง “คดีฮั้ว สว.” 30 ก.ย.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง พร้อมริบบิ้นธงไตรรงค์ วางบนหมอนกำมะหยี่ สื่อถึงเงินอัดฉีดนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

เปิดยอดเงินอัดฉีด เอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทองรับ 2 ล้าน โค้ชและสมาคมได้ด้วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเกิดผล เผยพระมาขอคำปรึกษาหลังหมอดูร่างทรงหลอกเอาเงิน ข่าว

พระสงฆ์ถูกร่างทรงตุ๋น 4 หมื่น อ้างทำพิธีให้ได้พัดยศ โซเชียลสวดยับ กิเลสเป็นเหตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เผยกัมพูชามีท่าทีประนีประนอม อาจเปิดพื้นที่ให้คุยกันได้ หลัง UNCLOS นัดแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวโคราชอาลัย สิ้น &quot;กุ๊ก ดีเจตัวกลม&quot; เสียชีวิต ในวัย 56 ปี หลังป่วยมะเร็งปอด บันเทิง

ชาวโคราชอาลัย สิ้น “กุ๊ก ดีเจตัวกลม” เสียชีวิต ในวัย 56 ปี หลังป่วยมะเร็งปอด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกสนั่น! ลิซ่า พูดถึงเบียร์ไทย ในรายการดัง กูรูคราฟต์เบียร์หวั่น โดนกฎหมายไทยเล่นงาน ข่าว

ถกสนั่น! ลิซ่า พูดถึงเบียร์ไทย ในรายการดัง กูรูคราฟต์เบียร์หวั่น โดนกฎหมายไทยเล่นงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ทนายไข่มุก” เข้าแจ้งความล็อตแรก 7 คดี เตือนเป็นคนปากดีก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อย.อินเดีย สั่งระงับใบอนุญาตร้านกาแฟเก่า เจอโถปัสสาวะ-แมลงสาบในห้องเก็บวัตถุดิบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button