“วัชรพงศ์” ป้อง “อนุทิน” หลังไม่รับร่างถอดสนุกเกอร์ออกจากบัญชีพนัน หวั่นกระทบเยาวชน
“วัชรพงศ์” ป้อง “อนุทิน” หลังไม่รับร่างถอดสนุกเกอร์ออกจากบัญชีพนัน หวั่นกระทบเยาวชน ย้ำเรื่องนี้ไม่ใช่การปิดกั้นกีฬาสนุกเกอร์
นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สส.สระบุรี พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถูกวิพากษ์วิจารณ์จาก นายอรรถสิทธิ์ มหิทธิ อดีตนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทย และอดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน สืบเนื่องจากที่รัฐบาล ไม่รับรองร่างแก้ไขพระราชบัญญัติการพนัน เพื่อถอดสนุกเกอร์ออกจากบัญชีการพนัน และทำให้ไม่สามารถผลักดันกีฬาชนิดนี้ได้
โดยนายวัชรพงศ์ ระบุว่า จุดยืนของ พรรคภูมิใจไทย และ นายอนุทิน ต่อเรื่องการพนันมีความชัดเจนมาโดยตลอด คือไม่สนับสนุนการขยายตัวของการพนันที่ถูกกฎหมาย และยึดหลักการควบคุมอย่างเข้มงวด
พรรคภูมิใจไทยมองว่าการพนัน ทุกรูปแบบเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคม ทั้งปัญหาอาชญากรรม ผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินของครัวเรือน ตลอดจนความเสี่ยงต่อเยาวชน ดังนั้น การพิจารณานโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันจึงต้องมองให้รอบด้าน ไม่ใช่พิจารณาเฉพาะประโยชน์ของกิจกรรมหรือผู้ประกอบการบางกลุ่ม
ที่ผ่านมา พรรคภูมิใจไทยได้แสดงจุดยืนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในอดีตสมัยที่นายอนุทินดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แสดงจุดยืนคัดค้านแนวคิดการเปิดกาสิโน ในโครงการ Entertainment Complex อย่างชัดเจน เนื่องจากไม่เชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ปัญหาพนันใต้ดินได้จริง
อีกทั้งยังมีความกังวลถึงผลกระทบต่อเยาวชนและระบบการศึกษา รวมถึงความคุ้มค่าที่รัฐจะได้รับ ซึ่งขณะนั้นความเห็นต่างเรื่องดังกล่าวนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมือง จนเกิดความต้องการยึดกระทรวงมหาดไทย และท้ายที่สุดพรรคภูมิใจไทยตัดสินใจถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล ส่งผลให้การผลักดันกฎหมายดังกล่าวในสภาฯ ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้
เมื่อพรรคภูมิใจไทยกลับมาเป็นแกนนำในการบริหารประเทศอีกครั้ง จุดยืนเรื่องการพนันก็ยังคงเหมือนเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ทางการเมือง โดยก่อนหน้านี้ในยุคที่มีความพยายามปลดล็อกให้ “ไพ่โป๊กเกอร์” หรือไพ่บางประเภทสามารถนำมาใช้เล่นในลักษณะกีฬาและการแข่งขันได้ นายอนุทินก็ได้ใช้อำนาจ สั่งยกเลิกคำสั่งดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องทางในการขยายตัวของการพนัน
เช่นเดียวกับกรณีล่าสุดที่ สส.พรรคประชาชน เสนอร่างกฎหมายเพื่อถอด สนุกเกอร์ ออกจากบัญชีการพนัน นายอนุทินจึงยึดหลักการเดียวกัน โดยไม่รับรองร่างกฎหมายที่มีลักษณะเป็นกฎหมายการเงิน เนื่องจากรัฐบาลจำเป็นต้องพิจารณาผลกระทบในภาพรวม ทั้งปัญหาสังคม ผลกระทบต่อเยาวชน ปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนความเสี่ยงจากการเข้ามาแทรกแซงของทุนสีเทา
“เรื่องนี้ไม่ใช่การปิดกั้นกีฬาสนุกเกอร์ หรือคนที่อยู่ในวงการ แต่เป็นการกำหนดกรอบเพื่อไม่ให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันขยายตัวจนยากต่อการควบคุม เพราะเมื่อเปิดช่องแล้ว สิ่งที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบไม่ใช่เฉพาะวันนี้ แต่ต้องมองไปถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมในระยะยาว” นายวัชรพงศ์ กล่าว
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