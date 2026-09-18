สลด! รถไฟเฉี่ยวหญิงวัย 50 นอนหมดสติ ย่านมักกะสัน แพทย์สุดยื้อ เสียชีวิตแล้ว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 11:38 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 11:38 น.
สลด! รถไฟเฉี่ยวหญิงวัย 50 นอนหมดสติ ย่านมักกะสัน แพทย์สุดยื้อ เสียชีวิตแล้ว

สลด! รถไฟเฉี่ยวหญิงวัย 50 นอนหมดสติ หน้าวัดอุทัยธาราม ย่านมักกะสัน กู้ภัยเร่งส่งโรงพยาบาล แพทย์สุดยื้อ ล่าสุดเสียชีวิตแล้ว

18 กันยายน 2569 เวลา 08.45 น. เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนเดินเท้าบริเวณหน้าวัดอุทัยธาราม ถนนกำแพงเพชร 7 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นหญิงวัย 50 ปี นอนหมดสติและไม่มีสัญญาณชีพ

เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจ (CPR) ทันที พร้อมประสานหน่วยกู้ชีพนเรนทร คันที่ 12 เข้าสนับสนุนอย่างเร่งด่วน จนสามารถช่วยให้ผู้บาดเจ็บกลับมามีชีพจรอีกครั้ง ก่อนที่หน่วยกู้ชีพนเรนทรจะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลพระราม 9 เพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป โดยพื้นที่เกิดเหตุอยู่ในความรับผิดชอบของ สน.มักกะสัน

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ล่าสุดมีรายงานว่า หญิงวัย 50 ปี ที่ถูกรถไฟเฉี่ยวบริเวณวัดอุทัยธาราม ย่านมักกะสัน ได้เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลพระราม 9

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 11:38 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 11:38 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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