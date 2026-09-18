สลด! รถไฟเฉี่ยวหญิงวัย 50 นอนหมดสติ ย่านมักกะสัน แพทย์สุดยื้อ เสียชีวิตแล้ว
สลด! รถไฟเฉี่ยวหญิงวัย 50 นอนหมดสติ หน้าวัดอุทัยธาราม ย่านมักกะสัน กู้ภัยเร่งส่งโรงพยาบาล แพทย์สุดยื้อ ล่าสุดเสียชีวิตแล้ว
18 กันยายน 2569 เวลา 08.45 น. เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนเดินเท้าบริเวณหน้าวัดอุทัยธาราม ถนนกำแพงเพชร 7 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นหญิงวัย 50 ปี นอนหมดสติและไม่มีสัญญาณชีพ
เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจ (CPR) ทันที พร้อมประสานหน่วยกู้ชีพนเรนทร คันที่ 12 เข้าสนับสนุนอย่างเร่งด่วน จนสามารถช่วยให้ผู้บาดเจ็บกลับมามีชีพจรอีกครั้ง ก่อนที่หน่วยกู้ชีพนเรนทรจะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลพระราม 9 เพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป โดยพื้นที่เกิดเหตุอยู่ในความรับผิดชอบของ สน.มักกะสัน
ล่าสุดมีรายงานว่า หญิงวัย 50 ปี ที่ถูกรถไฟเฉี่ยวบริเวณวัดอุทัยธาราม ย่านมักกะสัน ได้เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลพระราม 9
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