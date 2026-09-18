เอกชัย ศรีวิชัย ฝากสื่อลงพื้นที่เช็ก วัดดังภาคใต้ มั่นใจมีแน่ ลั่น เห็นกับตา แต่ไม่ขอพูด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 11:51 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 11:51 น.
เอกชัย ศรีวิชัย ฝากสื่อลงพื้นที่เช็ก วัดดังภาคใต้ มั่นใจมีแน่ ลั่น เห็นกับตา แต่ไม่ขอพูด

เอกชัย ศรีวิชัย รับข่าวฉาว สมีโชติ ทำชาวพุทธหดหู่ ก่อนทิ้งบอมบ์ปริศนาลูกใหญ่ ฝากสื่อลงพื้นที่เช็ก วัดดังภาคใต้ มั่นใจมีแน่ แต่ไม่ขอพูด

จากกรณีข่าวฉาววงการวงฆ์ กับเรื่องของ สมีโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา ยักยอกเงินวัด และเสพสังวาสสีกาเอ๋ จนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังเข้าจับกุม และฝากขังต่อศาล ตามที่ได้มีรายงานไปก่อนหน้านี้

ล่าสุดนักข่าวได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ถึงข่าวฉาวดังกล่าวจากทางนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ เอกชัย ศรีวิชัย โดยเจ้าตัวเปิดใจว่า “ดีใจที่หาเจอ ดีใจที่หาพบ และยังเชื่อว่ามีอีกหลายขุมทรัพย์ ก็ต้องหาให้เจอ อาจจะไม่ใช่โต๊ะกลม แต่อาจจะบนศาลาไหน ก็ต้องหาให้เจอ จริง ๆ เราในฐานะเป็นคนชาวพุทธ ก็เป็นเรื่องปกติ ที่เราต้องรู้สึกสลดหดหู่ แต่ว่าท้ายที่สุดแล้ว คนที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ก็ยังมีเยอะกว่าอยู่ดีนะครับ เพียงแต่ว่าในวันนี้อาจจะมีแรงบันดาลใจให้สิ่งที่ชั่วร้ายค่อยๆ หมดออกไป จะได้เหลือแต่ของดี ๆ เหมือนได้ขัดเกลาคนไม่ดีออกไป

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ตอนเห็นข่าวยอมรับว่าโกรธ ตั้งแต่ท่านก่อน ๆ มา บางรูปพ่อเคยกราบที่พื้นดิน เวลาท่านเดินมา เราก็กราบที่พื้นดิน แล้วพอมาเจอเหตุการณ์ เราก็เจ็บใจ แต่บางคนก็บอกว่า คิดซะว่าเราไหว้ผ้าเหลือง ถ้าเราไหว้ผ้าเหลืองก็ไปร้านสังฆทานเลย ไปกราบที่นั่นเลย ยังไงก็ต้องเป็นหูเป็นตาและตรวจสอบอย่างเข้มข้น อย่างที่บอก เจอมาก็ดีแล้วแต่เราก็ต้องหากันต่อ ตราบใดที่ยังมีกิเลศ พ่อว่าก็ต้องเจอ

เอาตามความเป็นจริงนะ ผมคิดว่าใครใคร่ค้าค้า ใครใคร่ขายขาย ตัดสินใจกันเองได้เพราะทุกคนเรียนหนังสือกันหมดแล้วก็พิจารณาตัวเองได้ และคิดว่ามันไม่ได้เป็นแบบนี้ มันเป็นแค่จำนวนน้อย แต่ก็ต้องเลือกเอาเองครับ ส่วนใครจะเลือกแล้วแจ็กพอตหรือไม่แจ็กพอตก็แล้วแต่บุญแต่กรรม แต่ยังไงเรานับถือศาสนาพุทธ เราก็ต้องเจออยู่อย่างนี้ครับ เราอ่านข่าวแบบนี้มาเยอะมาก ๆ เจอเยอะมาก ๆ จนไม่อยากอ่านด้วยซ้ำไป ไอ้ที่ตัวเองเห็นอยู่กับตาก็มีอยู่นะ ภาคใต้ก็ไม่ได้น้อยนะ มีแน่นอน ฝากนักข่าวนครศรีธรรมราชไปดูหน่อยแล้วกัน วัดดังไหมไม่ขอบอก ให้นักข่าวไปดูกันเองเลย พ่อมีหน้าที่ร้องเพลง ไม่รู้เหมือนกัน แต่คิดว่ามีแน่ ๆ บาปบุญคุณโทษเป็นเรื่องปกติ ยังไงทำอะไรไว้ก็ได้รับอย่างนั้นครับ”

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 11:51 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 11:51 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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