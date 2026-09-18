ปราง ปรางทิพย์ สุดทน ชายอ้างเป็นสามีตามคุกคาม ทำคุณแม่ป้ายแดงผวาหนัก
ปราง ปรางทิพย์ ศิลปินสาวและคุณแม่ป้ายแดงถูกชายปริศนาคุกคาม อ้างเป็นสามีตามประชิดตัวจนผวาหนัก ต้นสังกัดเตือนหากไม่หยุดเตรียมดำเนินคดีเด็ดขาด
แฟนเพลงห่วงหนัก กรณีศิลปินสาวและคุณแม่ป้ายแดง ปราง ปรางทิพย์ ถูกชายปริศนาที่คุกคามอ้างตัวว่าเป็นสามี โดยชายคนนี้พยายามเข้ามาประชิดตัวถึง 2 ครั้งตั้งแต่ตอนที่ศิลปินสาวเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลก ล่าสุดยังตามไปถึงคลินิกของพี่สาว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เธอรู้สึกหวาดระแวง ไม่ปลอดภัย และเดินทางไปไหนมาไหนลำบาก
ล่าสุดทางต้นสังกัดของสาวปราง MACHg ออกประกาศชี้แจงอย่างเป็นทางการ ระบุว่า “ประกาศเรื่องการคุกคามศิลปิน ปราง ปรางทิพย์ ศิลปินจากค่าย MACHg เนื่องจากทางต้นสังกัดได้รับแจ้งถึงเหตุการณ์ที่มีบุคคลเพศชายรายหนึ่งมีพฤติกรรมเข้าข่ายคุกคามศิลปิน ปราง ปรางทิพย์
ทางต้นสังกัด MACHg ได้รับทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวและขอยืนยันว่าไม่ได้เพิกเฉยต่อเรื่องที่เกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และสวัสดิภาพของศิลปิน
ทางค่ายขอแจ้งไปยังบุคคลดังกล่าวว่า ขอให้ยุติพฤติกรรมหรือการกระทำใด ๆ ที่เป็นการคุกคาม หรือทำให้ศิลปินเกิดความหวาดระแวงหรือไม่ปลอดภัย
หากยังคงมีพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นอีก ทางต้นสังกัดจะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อปกป้องความปลอดภัยและสิทธิส่วนบุคคลของศิลปิน และขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวและขอบเขตของศิลปิน หากผู้ใดพบเห็นเหตุการณ์หรือมีเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมคุกคามดังกล่าว สามารถส่งข้อมูลและหลักฐานมาได้ทางเพจ MACHg official
ทางต้นสังกัดขอขอบคุณทุกความรักและการสนับสนุนที่มีให้ศิลปินเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยร่วมกัน
ด้วยความเคารพ
MACHg
ต้นสังกัดศิลปิน ปราง ปรางทิพย์”
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