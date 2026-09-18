ปราง ปรางทิพย์ สุดทน ชายอ้างเป็นสามีตามคุกคาม ทำคุณแม่ป้ายแดงผวาหนัก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 12:36 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 12:36 น.

ปราง ปรางทิพย์ ศิลปินสาวและคุณแม่ป้ายแดงถูกชายปริศนาคุกคาม อ้างเป็นสามีตามประชิดตัวจนผวาหนัก ต้นสังกัดเตือนหากไม่หยุดเตรียมดำเนินคดีเด็ดขาด

แฟนเพลงห่วงหนัก กรณีศิลปินสาวและคุณแม่ป้ายแดง ปราง ปรางทิพย์ ถูกชายปริศนาที่คุกคามอ้างตัวว่าเป็นสามี โดยชายคนนี้พยายามเข้ามาประชิดตัวถึง 2 ครั้งตั้งแต่ตอนที่ศิลปินสาวเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลก ล่าสุดยังตามไปถึงคลินิกของพี่สาว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เธอรู้สึกหวาดระแวง ไม่ปลอดภัย และเดินทางไปไหนมาไหนลำบาก

ล่าสุดทางต้นสังกัดของสาวปราง MACHg ออกประกาศชี้แจงอย่างเป็นทางการ ระบุว่า “ประกาศเรื่องการคุกคามศิลปิน ปราง ปรางทิพย์ ศิลปินจากค่าย MACHg เนื่องจากทางต้นสังกัดได้รับแจ้งถึงเหตุการณ์ที่มีบุคคลเพศชายรายหนึ่งมีพฤติกรรมเข้าข่ายคุกคามศิลปิน ปราง ปรางทิพย์

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ทางต้นสังกัด MACHg ได้รับทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวและขอยืนยันว่าไม่ได้เพิกเฉยต่อเรื่องที่เกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และสวัสดิภาพของศิลปิน

ทางค่ายขอแจ้งไปยังบุคคลดังกล่าวว่า ขอให้ยุติพฤติกรรมหรือการกระทำใด ๆ ที่เป็นการคุกคาม หรือทำให้ศิลปินเกิดความหวาดระแวงหรือไม่ปลอดภัย

หากยังคงมีพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นอีก ทางต้นสังกัดจะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อปกป้องความปลอดภัยและสิทธิส่วนบุคคลของศิลปิน และขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวและขอบเขตของศิลปิน หากผู้ใดพบเห็นเหตุการณ์หรือมีเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมคุกคามดังกล่าว สามารถส่งข้อมูลและหลักฐานมาได้ทางเพจ MACHg official

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ทางต้นสังกัดขอขอบคุณทุกความรักและการสนับสนุนที่มีให้ศิลปินเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยร่วมกัน

ด้วยความเคารพ

MACHg

ต้นสังกัดศิลปิน ปราง ปรางทิพย์”

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แถลงการณ์ ปราง ปรางทิพย์ ถูกคุกคาม
ภาพจาก Facebook : MACHg
ปราง ปรางทิพย์
ภาพจาก Facebook : Prangthip Talang
ปราง ปรางทิพย์-3
ภาพจาก Facebook : Prangthip Talang

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 12:36 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 12:36 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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