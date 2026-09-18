ด่วน องค์กร Miss Universe ฟันโมฆะ MU East ที่ณวัฒน์เป็น ซีอีโอ ไม่ให้ ทารีนา ประกวดเวทีแม่
ทารีน่า ส่อชวดประกวด JKN ร่อนแถลงการณ์เบรก ณวัฒน์ อ้างไร้สิทธิ์ขายแฟรนไชส์ กระทบนางงาม 6 ชาติ
วงการนางงามโลกเผชิญความวุ่นวายครั้งใหม่ เมื่อมีการเผยแพร่เอกสาร 2 หน้า ภายใต้ตรา Miss Universe Organization เนื้อหาในเอกสารอ้างว่า บริษัท Miss Universe Eastern Pte. Ltd. ซึ่งบอสใหญ่ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล นั่งเก้าอี้ซีอีโอ ไม่มีอำนาจออกใบอนุญาตหรือมอบสิทธิ์ดำเนินงานแบรนด์มิสยูนิเวิร์สในประเทศใด
เอกสารดังกล่าวออกในนาม JKN Universe LLC ซึ่งระบุว่าตนเป็นผู้ถือสิทธิ์ตามกฎหมายในการอนุญาตให้ใช้ชื่อและแบรนด์ Miss Universe พร้อมประกาศไม่รับรองข้อตกลงแฟรนไชส์ที่ทำผ่าน Miss Universe Eastern หรือบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับณวัฒน์
ข้อพิพาทครั้งนี้อาจส่งผลให้ตัวแทนนางงามจาก 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว มาเลเซีย และสิงคโปร์ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งที่ 75 ที่เปอร์โตริโก
ฝั่ง JKN อ้าง Miss Universe Eastern ไม่มีอำนาจขายสิทธิ์
ใจความส่วนแรกของเอกสารระบุว่า Miss Universe Eastern ไม่ใช่บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้มอบ โอน หรือขายสิทธิ์ในการใช้แบรนด์ Miss Universe ไม่ว่าจะดำเนินการด้วยตัวเองหรือผ่านข้อตกลงรูปแบบใดก็ตาม
ด้วยเหตุนี้ สัญญาสปอนเซอร์ สัญญาสิทธิ์รายประเทศ สัญญาแฟรนไชส์ และข้อตกลงทางธุรกิจที่ Miss Universe Eastern จัดทำขึ้น จึงถูกมองว่าไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีผลตั้งแต่แรก
เอกสารยืนยันว่า อำนาจในการออกใบอนุญาตใช้แบรนด์อยู่กับ JKN Universe LLC หาก Miss Universe Eastern หรือบริษัทในเครือมอบสิทธิ์ให้บุคคลหรือองค์กรใด การมอบสิทธิ์นั้นจะไม่ทำให้ผู้รับได้สิทธิ์ในชื่อ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินของ Miss Universe อย่างถูกต้อง
เอกสารยังตั้งคำถามถึงบทบาทของ Monil R. Hathi ซึ่งแสดงตัวเป็นกรรมการหรือตัวแทนของ Miss Universe Eastern โดยฝั่ง JKN กล่าวหาว่า แท้จริงแล้วเขาทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นฝ่ายหนึ่ง ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัทที่ครอบครองเครื่องหมายการค้า Miss Universe
พูดให้เข้าใจง่ายคือ ฝั่ง JKN กำลังตั้งข้อสงสัยว่า Monil Hathi ทำงานเพื่อประโยชน์ของ Miss Universe Eastern โดยตรง หรือกำลังทำตามแนวทางของผู้ถือหุ้นเพียงฝ่ายเดียว อย่างไรก็ตาม เอกสารไม่ได้ระบุว่าเขาฝ่าฝืนสัญญาหรือกฎข้อใด จึงยังเป็นข้อกล่าวหาจากฝ่าย JKN ที่ต้องรอคำชี้แจงจากเจ้าตัวและผู้เกี่ยวข้อง
ปฏิเสธข้อมูลการเงินที่ณวัฒน์เปิดเผย
อีกประเด็นสำคัญคือการกล่าวถึงข้อมูลด้านการเงินขององค์กรมิสยูนิเวิร์ส ซึ่งณวัฒน์เคยเปิดเผยต่อสาธารณะ JKN Universe LLC อ้างว่าเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ ไม่มีหลักฐานรองรับ และอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิด พร้อมระบุว่าณวัฒน์ไม่มีช่องทางเข้าถึงข้อมูลทางการเงินที่ผ่านการรับรองจากผู้บริหารที่มีอำนาจขององค์กร
ฝั่ง JKN Universe LLC ยังกล่าวหาว่า การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนอาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของแบรนด์ เครือข่ายแฟรนไชส์ ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกวด พร้อมสงวนสิทธิ์ดำเนินการทั้งทางแพ่งและอาญากับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลชวนให้เข้าใจผิด
6 ประเทศถูกระบุว่าอาจหมดสิทธิ์ประกวด Miss Universe ครั้งที่ 75
ส่วนที่สร้างแรงสั่นสะเทือนมากที่สุด คือการประกาศไม่รับรองข้อตกลงแฟรนไชส์ระดับประเทศที่ทำผ่านณวัฒน์หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเอกสารระบุรายชื่อ 6 ประเทศ ได้แก่
- Miss Universe Thailand ช่วงสิทธิ์ที่อ้างว่าครอบคลุมปี 2025–2029
- Miss Universe Indonesia ปี 2026
- Miss Universe Vietnam ปี 2026
- Miss Universe Laos ปี 2026
- Miss Universe Malaysia ปี 2026
- Miss Universe Singapore ปี 2026
JKN Universe LLC อ้างว่าบริษัทหรือบุคคลที่ทำข้อตกลงเหล่านี้ไม่ได้รับสิทธิ์จากตนโดยตรง จึงไม่สามารถรับรองสถานะแฟรนไชส์ได้ ตัวแทนจากประเทศข้างต้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งที่ 75 เนื่องจากไม่มีข้อตกลงรองรับที่ฝั่ง JKN ยอมรับ
MU East โต้ แถลงการณ์ไม่ใช่มติของทั้งองค์กร
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2569 MU East ได้เผยแพร่แถลงการณ์ตอบโต้ผ่านเว็บไซต์ Miss Universe โดยอธิบายว่า JKN Universe LLC มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นแบบ 50 ต่อ 50 ระหว่าง MU East และ MU West ผ่านบริษัท JKN Legacy Inc.
MU East ระบุว่า ผู้ถือหุ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ควรนำความเห็นของตัวเองมาเสนอเสมือนเป็นมติร่วมขององค์กรมิสยูนิเวิร์ส พร้อมยืนยันว่าแถลงการณ์ของวันที่ 8 กันยายนไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจาก MU East
ในแถลงการณ์ฉบับเดียวกัน MU East ยืนยันว่า ณวัฒน์ยังคงเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MU East ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง และเป็นผู้ถือสิทธิ์แฟรนไชส์ Miss Universe ที่ MU East ให้การรับรอง
MU East ยังประกาศว่าจะจัดการข้อพิพาทผ่านกระบวนการตามสัญญาและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง พร้อมเดินหน้าสนับสนุนการจัดประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งที่ 75 ที่เปอร์โตริโก รวมถึงตัวแทน ผู้จัดระดับประเทศ และพันธมิตรทุกฝ่าย
สิทธิ์ของไทยยังต้องรอข้อยุติ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงการประกาศตัดสิทธิ์จากองค์กรที่มีผู้บริหารเป็นเสียงเดียวกัน แต่เป็นความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายที่ต่างอ้างอำนาจในการบริหารแบรนด์ Miss Universe
ฝั่ง JKN Universe LLC ไม่ยอมรับอำนาจของ Miss Universe Eastern และสัญญาที่ทำผ่านณวัฒน์ ขณะที่ MU East ยืนยันว่าสถานะของณวัฒน์และสิทธิ์แฟรนไชส์ยังถูกต้อง พร้อมชี้ว่าอีกฝ่ายไม่สามารถประกาศจุดยืนแทนองค์กรทั้งหมดได้โดยลำพัง
ดังนั้น ตัวแทนจากประเทศไทยและอีก 5 ประเทศยังไม่ได้หมดสิทธิ์เข้าประกวดอย่างเด็ดขาด จนกว่าจะมีข้อยุติเรื่องอำนาจบริหาร สัญญาแฟรนไชส์ หรือประกาศร่วมที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย
แหล่งอ้างอิง
- เอกสารภายใต้ตรา Miss Universe Organization ที่เผยแพร่ผ่าน Instagram Story ของณวัฒน์ อิสรไกรศีล
- MU East Response to the Public Statement Dated 8 September 2026
- MU East Statement on Transparency and the Miss Universe 2026 Event
- Miss Universe Eastern Press Release วันที่ 4 สิงหาคม 2569
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English Headline: JKN rejects six Miss Universe franchises as MU East backs Nawat
หมายเหตุถึงบรรณาธิการ (ห้ามเผยแพร่)
- เอกสารภาพที่ได้รับไม่มีวันที่ออกเอกสาร เลขอ้างอิง ชื่อหรือลายเซ็นผู้รับผิดชอบ จึงใช้คำว่า “เอกสารในนาม JKN Universe LLC” และหลีกเลี่ยงการยืนยันว่าเป็นมติสุดท้ายขององค์กรมิสยูนิเวิร์ส
- ยังไม่พบเอกสาร 2 หน้านี้เผยแพร่เป็นบทความโดยตรงบนเว็บไซต์ Miss Universe ณ เวลาตรวจสอบ แต่พบแถลงการณ์ของ MU East ซึ่งยืนยันว่ามีข้อพิพาทกับอีกฝ่ายจริง
- เว็บไซต์ Miss Universe เคยเผยแพร่ข่าวเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 โดยระบุณวัฒน์เป็น CEO ของ Miss Universe Eastern และกล่าวถึงการทำงานร่วมกับแฟรนไชส์ แต่ต่อมาเกิดความขัดแย้งภายใน
- ห้ามพาดหัวว่า “ไทยถูกตัดสิทธิ์แน่นอน” เพราะ MU East ปฏิเสธอำนาจของฝ่ายที่ออกเอกสาร และยังไม่มีประกาศร่วม คำสั่งศาล หรือผลตัดสินที่ยุติข้อพิพาท
- คำกล่าวเรื่องข้อมูลเท็จ สัญญาไม่มีผล และการดำเนินคดีเป็นข้อกล่าวหาจากฝ่าย JKN ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว