ศุภมาส เผยไกล่เกลี่ยเป็นผล เคสรถ EV ป้ายแดงใช้ 2 วัน ล้อแม็กแตก ซ่อมฟรีทุกชิ้น
ศุภมาส สั่ง สคบ. เข้าช่วยไกล่เกลี่ย กรณีผู้บริโภคซื้อรถยนต์ EV ล้อแม็กแตก หลังใช้งานเพียง 2 วัน เผยบริษัทตกลงเปลี่ยนอะไหล่ฟรีทั้งหมด
น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยผลสำเร็จในการช่วยเหลือผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเกิดปัญหาล้อแม็กแตกหลังรับรถมาใช้งานเพียง 2 วัน
โดย สคบ. ได้เชิญผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้จำหน่าย เข้าเจรจาไกล่เกลี่ยร่วมกับผู้ร้อง จนบริษัททั้งสามตกลงเปลี่ยนอะไหล่และตรวจสอบสภาพรถโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ร้องยอมรับข้อตกลงและขอยุติเรื่องร้องทุกข์ พร้อมกำชับให้ติดตามการเยียวยาจนเสร็จสิ้น
น.ส.ศุภมาสกล่าวว่า การดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยตนมุ่งให้ สคบ. เป็นที่พึ่งของประชาชน เข้าช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือบริการ และประสานผู้ประกอบการให้ร่วมแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติที่เป็นธรรม
สำหรับกรณีนี้ ผู้ร้องได้ทำสัญญาซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่ง หลังรับรถมาใช้งานเพียง 2 วัน ล้อแม็กหน้าด้านซ้ายเกิดแตกขณะขับขี่ ส่งผลให้ลมยางรั่วและได้รับความเสียหาย จึงยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อ สคบ. เพื่อขอความเป็นธรรม
โดย สคบ. ได้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่ 3 (ด้านฉลาก) เพื่อให้ทุกฝ่ายชี้แจงข้อเท็จจริง รับทราบสิทธิและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเจรจาหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
ผลการไกล่เกลี่ย บริษัททั้งสามตกลงเปลี่ยนล้อแม็ก ยาง และชุดคาลิเปอร์เบรก (CALIPER ASSEM) พร้อมตรวจสอบสภาพรถยนต์ไฟฟ้าคันดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยผู้ร้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามข้อตกลง ซึ่งนำไปสู่การยุติข้อพิพาทระหว่างคู่กรณี
ทั้งนี้ น.ส.ศุภมาสได้สั่งการให้นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ติดตามให้บริษัททั้งสามดำเนินการตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน ทั้งการเปลี่ยนอะไหล่และการตรวจสอบสภาพรถ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างครบถ้วนและแล้วเสร็จตามข้อตกลง
“ผู้บริโภคซื้อรถยนต์ใหม่ ย่อมคาดหวังว่าจะได้รับรถที่มีคุณภาพและใช้งานได้อย่างปลอดภัย เมื่อเกิดปัญหา หน้าที่ของ สคบ. คือเข้าไปช่วยให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม
กรณีนี้เราได้นำผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาเจรจาจนได้ข้อตกลงในการแก้ไขปัญหา โดยผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และได้กำชับให้ติดตามการดำเนินการต่อจนแล้วเสร็จ เพื่อให้ผลการไกล่เกลี่ยนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างถูกต้องครบถ้วน” น.ส.ศุภมาสกล่าว
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