ศุภมาส เผยไกล่เกลี่ยเป็นผล เคสรถ EV ป้ายแดงใช้ 2 วัน ล้อแม็กแตก ซ่อมฟรีทุกชิ้น

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 11:20 น.
ศุภมาส เผยไกล่เกลี่ยเป็นผล เคสรถ EV ป้ายแดงใช้ 2 วัน ล้อแม็กแตก ซ่อมฟรีทุกชิ้น

ศุภมาส สั่ง สคบ. เข้าช่วยไกล่เกลี่ย กรณีผู้บริโภคซื้อรถยนต์ EV ล้อแม็กแตก หลังใช้งานเพียง 2 วัน เผยบริษัทตกลงเปลี่ยนอะไหล่ฟรีทั้งหมด

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยผลสำเร็จในการช่วยเหลือผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเกิดปัญหาล้อแม็กแตกหลังรับรถมาใช้งานเพียง 2 วัน

โดย สคบ. ได้เชิญผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้จำหน่าย เข้าเจรจาไกล่เกลี่ยร่วมกับผู้ร้อง จนบริษัททั้งสามตกลงเปลี่ยนอะไหล่และตรวจสอบสภาพรถโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ร้องยอมรับข้อตกลงและขอยุติเรื่องร้องทุกข์ พร้อมกำชับให้ติดตามการเยียวยาจนเสร็จสิ้น

โฆษณา

น.ส.ศุภมาสกล่าวว่า การดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยตนมุ่งให้ สคบ. เป็นที่พึ่งของประชาชน เข้าช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือบริการ และประสานผู้ประกอบการให้ร่วมแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติที่เป็นธรรม

สำหรับกรณีนี้ ผู้ร้องได้ทำสัญญาซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่ง หลังรับรถมาใช้งานเพียง 2 วัน ล้อแม็กหน้าด้านซ้ายเกิดแตกขณะขับขี่ ส่งผลให้ลมยางรั่วและได้รับความเสียหาย จึงยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อ สคบ. เพื่อขอความเป็นธรรม

โดย สคบ. ได้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่ 3 (ด้านฉลาก) เพื่อให้ทุกฝ่ายชี้แจงข้อเท็จจริง รับทราบสิทธิและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเจรจาหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

ผลการไกล่เกลี่ย บริษัททั้งสามตกลงเปลี่ยนล้อแม็ก ยาง และชุดคาลิเปอร์เบรก (CALIPER ASSEM) พร้อมตรวจสอบสภาพรถยนต์ไฟฟ้าคันดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยผู้ร้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามข้อตกลง ซึ่งนำไปสู่การยุติข้อพิพาทระหว่างคู่กรณี

โฆษณา

ทั้งนี้ น.ส.ศุภมาสได้สั่งการให้นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ติดตามให้บริษัททั้งสามดำเนินการตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน ทั้งการเปลี่ยนอะไหล่และการตรวจสอบสภาพรถ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างครบถ้วนและแล้วเสร็จตามข้อตกลง

“ผู้บริโภคซื้อรถยนต์ใหม่ ย่อมคาดหวังว่าจะได้รับรถที่มีคุณภาพและใช้งานได้อย่างปลอดภัย เมื่อเกิดปัญหา หน้าที่ของ สคบ. คือเข้าไปช่วยให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม

กรณีนี้เราได้นำผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาเจรจาจนได้ข้อตกลงในการแก้ไขปัญหา โดยผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และได้กำชับให้ติดตามการดำเนินการต่อจนแล้วเสร็จ เพื่อให้ผลการไกล่เกลี่ยนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างถูกต้องครบถ้วน” น.ส.ศุภมาสกล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 11:20 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปราง ปรางทิพย์ สุดทน ชายอ้างเป็นสามีตามคุกคาม ทำคุณแม่ป้ายแดงผวาหนัก

เผยแพร่: 18 กันยายน 2569
เอกชัย ศรีวิชัย ฝากสื่อลงพื้นที่เช็ก วัดดังภาคใต้ มั่นใจมีแน่ ลั่น เห็นกับตา แต่ไม่ขอพูด

เอกชัย ศรีวิชัย ฝากสื่อลงพื้นที่เช็ก วัดดังภาคใต้ มั่นใจมีแน่ ลั่น เห็นกับตา แต่ไม่ขอพูด

เผยแพร่: 18 กันยายน 2569

“วัชรพงศ์” ป้อง “อนุทิน” หลังไม่รับร่างถอดสนุกเกอร์ออกจากบัญชีพนัน หวั่นกระทบเยาวชน

เผยแพร่: 18 กันยายน 2569

รัฐบาล กวาดล้างทุนเทา อายัดทรัพย์สินกว่า 20,000 ล้านบาท เดินหน้าตรวจสอบไม่เว้น

เผยแพร่: 18 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าว

ตำรวจขอนแก่นแจ้ง 4 ข้อหา “ป้าดา” พิพาทที่ดินวัดอดุลยาราม โดน ม.112 ด้วย

28 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ปราง ปรางทิพย์ สุดทน ชายอ้างเป็นสามีตามคุกคาม ทำคุณแม่ป้ายแดงผวาหนัก

31 นาที ที่แล้ว
เปิดข้อหา &quot;ป้าดา-ป้าบัวไข&quot; หลังเข้าพบตำรวจ ปมพิพาทที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม ข่าว

เปิดข้อหา “ป้าดา-ป้าบัวไข” หลังเข้าพบตำรวจ ปมพิพาทที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกชัย ศรีวิชัย ฝากสื่อลงพื้นที่เช็ก วัดดังภาคใต้ มั่นใจมีแน่ ลั่น เห็นกับตา แต่ไม่ขอพูด บันเทิง

เอกชัย ศรีวิชัย ฝากสื่อลงพื้นที่เช็ก วัดดังภาคใต้ มั่นใจมีแน่ ลั่น เห็นกับตา แต่ไม่ขอพูด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วัชรพงศ์” ป้อง “อนุทิน” หลังไม่รับร่างถอดสนุกเกอร์ออกจากบัญชีพนัน หวั่นกระทบเยาวชน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด! รถไฟเฉี่ยวหญิงวัย 50 นอนหมดสติ ย่านมักกะสัน แพทย์สุดยื้อ เสียชีวิตแล้ว ข่าว

สลด! รถไฟเฉี่ยวหญิงวัย 50 นอนหมดสติ ย่านมักกะสัน แพทย์สุดยื้อ เสียชีวิตแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล กวาดล้างทุนเทา อายัดทรัพย์สินกว่า 20,000 ล้านบาท เดินหน้าตรวจสอบไม่เว้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ด่วน องค์กร Miss Universe ฟันโมฆะ MU East ที่ณวัฒน์เป็น ซีอีโอ ไม่ให้ ทารีนา ประกวดเวทีแม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุภมาส เผยไกล่เกลี่ยเป็นผล เคสรถ EV ป้ายแดงใช้ 2 วัน ล้อแม็กแตก ซ่อมฟรีทุกชิ้น ข่าว

ศุภมาส เผยไกล่เกลี่ยเป็นผล เคสรถ EV ป้ายแดงใช้ 2 วัน ล้อแม็กแตก ซ่อมฟรีทุกชิ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐต่ออายุไทยช่วยไทย พลัส อีก 2 เดือน เปิดเงื่อนไขผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 การเงิน

ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบไหน ได้สิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส ต่อ หลังรัฐจ่อยืดอีก 2 เดอืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” วอนอย่ากล่าวหาว่า “ทุจริต” กรณีรถขยะ EV ยืนยันโปร่งใส มีคนตรวจสอบตลอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดกฎหมายไทย ลิซ่าดื่มเบียร์ใน The Tonight Show รายการสหรัฐ ผิดหรือไม่ ข่าวดารา

เปิดกฎหมายไทย ลิซ่าดื่มเบียร์ใน The Tonight Show รายการสหรัฐ ผิดหรือไม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจรจาล้มเหลว! หนุ่ม กรรชัย ปิดประตูตาย เดินหน้าฟ้อง ปู มัณฑนา ต่อ หลังคู่กรณีปฏิเสธโอกาส บันเทิง

เจรจาล้มเหลว! หนุ่ม กรรชัย ปิดประตูตาย ลุยฟ้อง ปู มัณฑนา ต่อ หลังคู่กรณีปฏิเสธโอกาส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบไม่ลง! หนุ่ม กรรชัย เผยหลังไกล่เกลี่ยล่ม งงหนัก อีกฝ่ายสร้างหลักฐานปลอมสู้คดี บันเทิง

จบไม่ลง! หนุ่ม กรรชัย เผยหลังไกล่เกลี่ยล่ม งงหนัก อีกฝ่ายสร้างหลักฐานปลอมสู้คดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลอังกฤษพิพากษาจำคุกชายตาบอด เมาซิ่งรถบนทางด่วน โชคดีไม่เกิดอุบัติเหตุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พบร่างคนงานแล้ว เสียชีวิตหลังพลัดตกท่อระบายน้ำลึก 3 เมตร ใต้ BTS ปุณณวิถี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิด เผยความทรงจำใส่ชุดโขนวัย 10 ขวบ ข่าว

ครูเดวิด อวดรูปเล่นโขนวัยเด็ก ซัดคนแซะอวยไทยเรียกวิว ยันภูมิใจความเป็นไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เชิญร่วมงานเสวนาเจาะลึกเรื่อง “คดีฮั้ว สว.” 30 ก.ย.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง พร้อมริบบิ้นธงไตรรงค์ วางบนหมอนกำมะหยี่ สื่อถึงเงินอัดฉีดนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

เปิดยอดเงินอัดฉีด เอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทองรับ 2 ล้าน โค้ชและสมาคมได้ด้วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเกิดผล เผยพระมาขอคำปรึกษาหลังหมอดูร่างทรงหลอกเอาเงิน ข่าว

พระสงฆ์ถูกร่างทรงตุ๋น 4 หมื่น อ้างทำพิธีให้ได้พัดยศ โซเชียลสวดยับ กิเลสเป็นเหตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เผยกัมพูชามีท่าทีประนีประนอม อาจเปิดพื้นที่ให้คุยกันได้ หลัง UNCLOS นัดแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวโคราชอาลัย สิ้น &quot;กุ๊ก ดีเจตัวกลม&quot; เสียชีวิต ในวัย 56 ปี หลังป่วยมะเร็งปอด บันเทิง

ชาวโคราชอาลัย สิ้น “กุ๊ก ดีเจตัวกลม” เสียชีวิต ในวัย 56 ปี หลังป่วยมะเร็งปอด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกสนั่น! ลิซ่า พูดถึงเบียร์ไทย ในรายการดัง กูรูคราฟต์เบียร์หวั่น โดนกฎหมายไทยเล่นงาน ข่าว

ถกสนั่น! ลิซ่า พูดถึงเบียร์ไทย ในรายการดัง กูรูคราฟต์เบียร์หวั่น โดนกฎหมายไทยเล่นงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ทนายไข่มุก” เข้าแจ้งความล็อตแรก 7 คดี เตือนเป็นคนปากดีก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อย.อินเดีย สั่งระงับใบอนุญาตร้านกาแฟเก่า เจอโถปัสสาวะ-แมลงสาบในห้องเก็บวัตถุดิบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button