ศาลอังกฤษพิพากษาจำคุกชายตาบอด เมาซิ่งรถบนทางด่วน โชคดีไม่เกิดอุบัติเหตุ
ศาลอังกฤษพิพากษาจำคุกชายตาบอด เมาซิ่งรถบนทางด่วน เป็นระยะเวลา 36 เดือน ขับไปไกลกว่า 240 กิโลเมตร โชคดีไม่เกิดอุบัติเหตุ
เมื่อวันที่ 17 กันยายน เว็บไซต์ ออดิตีเซ็นทรัล รายงานว่า ศาลอังกฤษได้พิพากษาจำคุกนายแอนโธนี่ ฮอลล์ ชายวัย 50 ปี เป็นระยะเวลา 36 เดือน รอลงอาญาไว้ 18 เดือน และต้องเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูสภาพ รวมถึงห้ามดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลา 90 วัน ภายหลังจากที่เขาก่อเหตุเมาแล้วขับบนทางด่วนในคาร์ไลล์ อย่างไรก็ตามสาเหตุที่ข่าวนี้กลายเป็นข่าวฮือฮาเนื่องจากนายฮอลล์นั้นเป็นชายตาบอด
โดยนายฮอลล์ซึ่งเป็นชายต่างบอดได้ขับรถบนทางด่วน M6 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ก่อนที่สายตรวจจะพบรถของเขาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมา จึงเรียกให้หยุด ทว่าเมื่อตำรวจเข้าตรวจสอบก็พบว่าชายคนดังกล่าวเมา ไม่มีใบขับขี่ และที่ช็อกสุดคือตาบอด
นายฮอลล์ยอมรับว่าตัวเองดื่มจริง และรถคันดังกล่าวเป็นของภรรยาเขา และขับไปไกลกว่า 241 กิโลเมครโชคดีไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้น ซึ่งทางทนายระบุว่าเขาทำไปเพราะว่าเขาต้องการหนีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินและเรื่องความสัมพันธ์ โดยเขาหวังว่าจะขับหนีไปสกอตแลนด์ ซึ่งเขาเล่าว่าเขาเพิ่งสูญเสียการมองเห็นเมื่อสองเดือนก่อน และเขารู้เรื่องรถยนต์ดี เนื่องจากเขาประกอบอาชีพที่ทำงานกับรถยนต์
ทั้งนี้จากการตรวจสอบเพิ่มเติมทำให้ทราบว่าเขาไม่ได้ตาบอดสนิท เขายังพอมองเห็นแสงไฟอยู่บ้าง ทำให้เขาเลือกจะขับตามแสง อย่างไรก็ตามปัญหาของเขาคือเขาไม่สามารถทำรถให้นิ่งได้
ซึ่งนอกจากโทษจำคุกแล้ว เขายังถูกแบนห้ามขับรถ 12 เดือน และสั่งให้ต้องชดใช้ 12,000 บาท (272 ปอนด์)
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