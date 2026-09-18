จบไม่ลง! หนุ่ม กรรชัย เผยหลังไกล่เกลี่ยล่ม งงหนัก อีกฝ่ายสร้างหลักฐานปลอมสู้คดี
จบไม่ลง! หนุ่ม กรรชัย เผยเผชิญหน้า ปู มัณฑนา หลังไกล่เกลี่ยล่มคดีหมิ่นประมาท งงหนัก อีกฝ่ายสร้างหลักฐานปลอมสู้คดี
จากกรณีที่ “ปู-มัณฑนา หิมะทองคำ” ได้เดินทางไปที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา หลัง “หนุ่ม-กรรชัย กำเนิดพลอย” ยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา รวม 17 กรรม โดยศาลนัดสืบพยานโจทก์ในวันดังกล่าว ซึ่งทั้งสองฝ่ายใช้เวลาตลอดทั้งวันพูดคุยเพื่อไกล่เกลี่ยกัน แต่สุดท้ายยังไม่สามารถหาข้อยุติได้
หนุ่ม กรรชัย เปิดเผยว่า ได้ยื่นข้อเสนอต่อฝ่ายจำเลยว่า หากยอมรับสารภาพผิด ตนพร้อมถอนคดีให้ทั้งหมด และยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องออกมาขอโทษผ่านสื่อ แต่สุดท้ายฝ่ายจำเลยไม่รับข้อเสนอดังกล่าว ทำให้คดีต้องเดินหน้าต่อไปในชั้นศาล
เมื่อถูกถามถึงขั้นตอนการสืบพยาน หนุ่ม กรรชัย กล่าวว่า “ผมก็งงว่าทำไมถึงได้มีการสร้างหลักฐานปลอมและนำเข้าสู่ศาล มันมีหลักฐานบางอันซึ่งมีการเอาขึ้นมาเสนอต่อศาล และมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็ช็อกนะ”
ด้านนายพรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ หรือ ทนายตุ๋ย ชี้แจงกรณีที่ทนายฝ่ายจำเลยระบุว่ามีหลักฐานบางอย่างจากฝ่ายโจทก์ซึ่งดูเป็นการตัดต่อ โดยระบุว่า “มันไม่ได้ตัดต่อหรอกครับ ผมถ่ายคลิปเฟซบุ๊กเขาเมื่อปีที่แล้ว แล้วผมก็สไลด์ให้ดูตั้งแต่เริ่มต้น แต่เอกสารที่พรินต์มามันไม่ครบ แต่วันนี้ส่งคลิปให้เห็นเลยครับว่าเขาโพสต์ว่าอะไร ลนเฟซบุ๊กนั้นมีการกดไลก์ 211 ครั้ง มีการแสดงความคิดเห็น 16 ครั้ง แล้วก็แชร์ออกไปอีกกี่ครั้ง วันนี้พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่การตัดต่อ”
ที่มา: Bright TV
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! ศาลยกฟ้อง ปู มัณฑนา คดี ทนายแก้ว ฟ้องหมิ่นประมาท เรียก 5 แสน
- “ปู มัณฑนา” ถามตรงๆ ต้องการอะไรกันแน่ วอนกรุณา “ลูกหมี” ให้มีพื้นที่หายใจบ้าง
- “ลูกหมี รัศมี” ฟ้องล้มละลาย “ปู มัณฑนา” เพิ่มอีกคดี ยันไม่มีเจตนากลั่นแกล้ง