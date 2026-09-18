ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบไหน ได้สิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส ต่อ หลังรัฐจ่อยืดอีก 2 เดอืน
ไขข้อสงสัย คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบไหน จ่อได้สิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส” ต่อ หลังรัฐบาลขยายใช้สิทธิอีก 2 เดือน
รัฐบาลเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติขยายระยะเวลาโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส รูปแบบ 60/40 ออกไปอีก 2 เดือน เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง หลังจากมาตรการในเดือนกันยายน 2569 กำลังจะสิ้นสุดลง โดยจะใช้เม็ดเงินคงเหลือเกือบ 50,000 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 400,000 ล้านบาท ในส่วนของการเยียวยาประชาชน
การต่ออายุโครงการครั้งนี้ รัฐบาลจะเติมเงินสวัสดิการให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่ โดยจะเริ่มรับสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะยังคงได้รับสิทธิไทยช่วยไทย พลัส รูปแบบการร่วมจ่าย 60:40 เช่นเดิม
เช็กคุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569
สำหรับเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ กระทรวงการคลังได้กำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติไว้ ดังนี้
- ต้องมีสัญชาติไทย และอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันปิดรับลงทะเบียน
- มีรายได้และมีรายจ่ายให้บุคคลอื่น ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
- ต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน หรือมีรวมกันทุกประเภทไม่เกิน 100,000 บาท (ได้แก่ เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. และสลาก ธอส.)
- ไม่มีวงเงินสินเชื่อ หรือมีวงเงินรวมทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาท ตามฐานข้อมูลเครดิตบูโร และต้องไม่เป็นผู้มีบัตรเครดิต
- ไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 300 ซีซี, รถยนต์สามล้อ, รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง หรือรถใช้งานเกษตรกรรม โดยมีได้ประเภทละไม่เกิน 1 คัน
รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขการถือครองอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่
- ห้องชุดต้องมีพื้นที่รวมทุกแห่งไม่เกิน 35 ตารางเมตร
- กรณีเป็นเกษตรกร : มีบ้าน ทาวน์เฮาส์ หรือตึกแถว รวมไม่เกิน 25 ตารางวา และมีที่ดินเกษตรกรรมรวมกันไม่เกิน 10 ไร่
- กรณีไม่ได้เป็นเกษตรกร : มีบ้าน ทาวน์เฮาส์ หรือตึกแถว รวมไม่เกิน 25 ตารางวา และมีที่ดินรวมกันไม่เกิน 1 ไร่
กลุ่มบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ
- ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
- ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง และบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ
- นักเรียน นักศึกษา
- ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่รับค่าตอบแทนโดยตรง (ยกเว้นผู้ที่รับค่าตอบแทนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี)
- ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
- ข้าราชการการเมือง สส. และ สว.
- หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด/มหาชนจำกัด
- ผู้มีชื่อฝากหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ หรือถือครองตราสารหนี้ตามฐานข้อมูล ธปท.
- ผู้เอาประกันชีวิตประเภทสามัญที่ชำระเบี้ยตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไป
- พ่อ แม่ ลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย ลูกของคู่สมรส หรือลูกบุญธรรม รวมไปถึงคู่สมรส ที่ผู้มีเงินได้นำชื่อไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษี
ทั้งนี้ ฐานข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติจะยึดตามวันที่คณะกรรมการกำหนด และคำว่า “เกษตรกร” จะอ้างอิงจากผู้ที่มีรายชื่อตามฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง
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