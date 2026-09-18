พบร่างคนงานแล้ว เสียชีวิตหลังพลัดตกท่อระบายน้ำลึก 3 เมตร ใต้ BTS ปุณณวิถี
พบร่างคนงานแล้ว เสียชีวิตหลังพลัดตกท่อระบายน้ำลึก 3 เมตร ใต้ BTS ปุณณวิถี เบื้องต้นคาดว่าลื่นเลยทำให่ตกลงไป เตรียมส่งร่างให้ดำเนินการ
จากกรณีที่สายด่วน 199 รับแจ้งเหตุประชาชนพลัดตกท่อระบายน้ำ บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสปุณณวิถี ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. เมื่อช่วงเวลาประมาณ 7.00 น. ของวันที่ 18 ก.ย. 69 จึงรีบประสานกำลังรุดลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุพบเป็นท่อระบายน้ำ ความลึก 2-3 เมตร เบื้องต้นทราบว่าผู้ประสบเหตุเป็นชาย และเจ้าหน้าที่พยายามเร่งช่วยเหลือนั้น
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ หน่วยกู้ภัยป่อเต็กตึ๊ง ชุดปฏิบัติการใต้น้ำ พบร่างผู้เสียชีวิตภายในท่อและได้นำร่างขึ้นมา ทราบชื่อผู้ตายคือ นายพาโตะ บัตรประจำตัวที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือ คนไร้สัญชาติ อายุ 32 ปี มีภูมิลำเนา จ.ตาก โดยคาดว่าอาจเกิดจากการลื่น ทำให้พลัดตกลงไป
โดยหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ จะนำร่างส่งต่อให้แพทย์นิติเวชและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เจ้าหน้าที่เร่งช่วย ชายตกท่อระบายน้ำลึก 3 เมตร ใต้ BTS ปุณณวิถี
- สลด! 2 คนงานเมียนมาถูกไฟดูด ตกท่อร้อยสาย ลึก 15 เมตร ถ.ประชาชื่น
- หญิงตกท่อลึก 2 เมตรหน้าบ้าน เทศบาลรับผิด จนท. เปิดฝาแล้วไม่ปิด