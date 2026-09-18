เปิดกฎหมายไทย ลิซ่าดื่มเบียร์ใน The Tonight Show รายการสหรัฐ ผิดหรือไม่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 11:00 น.
เปิดกฎหมายไทย ลิซ่าดื่มเบียร์ใน The Tonight Show รายการสหรัฐ ผิดหรือไม่
  • ข้อสรุปเป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นจากข้อมูลสาธารณะ ไม่ใช่คำวินิจฉัยของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
  • ยังไม่พบคำยืนยันจากลิซ่า ต้นสังกัด รายการ NBC หรือผู้ผลิตเบียร์ว่าเป็นการโฆษณาแบบมีค่าตอบแทน

กลายเป็นคลิปที่ได้รับความสนใจในประเทศไทย หลัง “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” ศิลปินระดับโลกสายเลือดไทย ปรากฏตัวในรายการ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon เพื่อพูดคุยผลงานเพลงล่าสุด SaWaDiKa อวดความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลก

ช่วงหนึ่งของรายการ ลิซ่าได้นำโซจู เบียร์ไทย กับน้ำอัดลมมาผสมเป็นเครื่องดื่ม พร้อมชวน จิมมี ฟอลลอน ชิมส้มตำ ก่อนสอนพิธีกรพูดคำว่า “หมดแก้ว” แล้วดื่มพร้อมกัน จนเกิดคำถามตามในหมู่คนไทยว่า การแสดงตราสินค้าและดื่มเบียร์ผ่านรายการระดับโลกเช่นนี้จะผิดกฎหมายไทยหรือไม่

ดื่มเบียร์ออกโทรทัศน์ ไม่ได้ผิดอัตโนมัติ

ประเทศไทยใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ 2 พ.ศ. 2568 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2568

โฆษณา

กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ห้ามบุคคลบรรลุนิติภาวะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือปรากฏภาพขณะดื่มในทุกสถานการณ์ ประเด็นสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่ลิซ่ายกแก้วดื่มเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ภาพดังกล่าวมีลักษณะเป็น “การโฆษณา” หรือเป็นการใช้ชื่อเสียงชักจูงประชาชนให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่

มาตรา 32/1 กำหนดหลักห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เว้นแต่เป็นการให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ หรือประชาสัมพันธ์ภายใต้หลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ขณะที่มาตรา 32/2 มุ่งควบคุมกรณีบุคคลมีชื่อเสียง ดารา หรืออินฟลูเอนเซอร์ โดยการจะเข้าข่ายความผิดต้องพิจารณาองค์ประกอบสำคัญร่วมกัน ได้แก่

  • มีการใช้ชื่อเสียงเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
  • สื่อสารข้อมูลต่อสาธารณชน
  • แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • มีจุดมุ่งหมายชักจูงให้ผู้อื่นบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ดังนั้น การเห็นตราสินค้าหรือเห็นศิลปินดื่มผ่านหน้าจอเพียงอย่างเดียว ยังไม่เพียงพอที่จะสรุปว่ามีความผิดตามมาตรา 32/2 หากไม่มีหลักฐานเรื่องการรับค่าจ้าง ผลประโยชน์ทางการค้า หรือเจตนาส่งเสริมให้ผู้ชมซื้อและดื่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

โฆษณา

สถาบันเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย หรือ iLaw อธิบายตัวอย่างของการกระทำที่อาจเข้าข่ายมาตรานี้ว่า เป็นกรณีอินฟลูเอนเซอร์รับผู้สนับสนุนมาโฆษณาแฝง หรือผู้ประกอบการโพสต์เนื้อหาเพื่อชักชวนให้ประชาชนมาดื่มและเพิ่มยอดขาย

ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเป็นโฆษณาแบบมีค่าจ้าง

ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะระบุว่า ลิซ่านำเครื่องดื่มมาประกอบช่วงสนทนากับพิธีกร แนะนำว่าเป็นสูตรผสมที่พบจากอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยว่าป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงโฆษณา การวางสินค้าแบบมีค่าตอบแทน หรือความร่วมมือกับผู้ผลิตเบียร์

บทวิเคราะห์ของ Marketeer Online จึงตั้งคำถามว่า การปรากฏของสินค้าเป็นการวางแผนทางการตลาดหรือเป็นพื้นที่สื่อที่แบรนด์ได้รับโดยไม่ได้ซื้อโฆษณา แต่ไม่ได้ยืนยันว่ามีการทำสัญญาหรือจ่ายค่าตอบแทนให้ลิซ่า

หากภายหลังพบหลักฐานว่าเป็นการโปรโมตแบบมีค่าจ้าง มีข้อตกลงกับผู้ผลิต หรือออกแบบเนื้อหาเพื่อชักจูงให้ผู้ชมซื้อและดื่มสินค้า การพิจารณาทางกฎหมายย่อมเปลี่ยนไป โดยอาจต้องตรวจสอบตามมาตรา 32/1 และมาตรา 32/2 อย่างละเอียด

โฆษณา

เหตุเกิดในสหรัฐฯ กฎหมายไทยใช้ได้หรือไม่

อีกประเด็นสำคัญคือ รายการ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ผลิตและบันทึกเทปในสหรัฐอเมริกา ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย

ประมวลกฎหมายอาญาไทย มาตรา 4 วางหลักว่า ผู้ที่กระทำความผิดในราชอาณาจักรต้องรับโทษตามกฎหมายไทย ส่วนมาตรา 5 เปิดช่องให้พิจารณากรณีที่การกระทำบางส่วนเกิดในประเทศไทย หรือผู้กระทำประสงค์ให้ผลของการกระทำเกิดขึ้นในประเทศไทย

การที่ลิซ่าเป็นคนไทยจึงไม่ได้หมายความว่าทุกการกระทำของเธอในต่างประเทศจะอยู่ภายใต้กฎหมายอาญาไทยโดยอัตโนมัติ ต้องตรวจสอบด้วยว่ามีการกระทำส่วนใดเกิดขึ้นในประเทศไทย เนื้อหามุ่งทำตลาดกับผู้บริโภคไทยหรือไม่ และใครเป็นผู้วางแผนหรือเผยแพร่เนื้อหาในแต่ละช่องทาง

การที่คลิปจากรายการต่างประเทศสามารถรับชมได้ในประเทศไทยก็ยังไม่ใช่คำตอบเด็ดขาด เพราะต้องพิจารณาลักษณะการเผยแพร่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ควบคุมเนื้อหา และเจตนาทางการค้าเป็นรายกรณี

โฆษณา

หากผิด มีโทษอย่างไร

ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 32/2 มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจถูกปรับอีกวันละไม่เกิน 50,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะดำเนินการให้ถูกต้อง

ส่วนความผิดฐานโฆษณาตามมาตรา 32/1 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยบทลงโทษจะนำมาใช้ได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่พิสูจน์องค์ประกอบความผิดครบถ้วน ไม่ใช่พิจารณาจากภาพกระป๋องเบียร์หรือการดื่มเพียงฉากเดียว

สรุป ลิซ่าผิดกฎหมายไทยหรือไม่

จากข้อเท็จจริงที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ณ วันที่ 18 กันยายน 2569 ยังไม่อาจสรุปได้ว่าลิซ่าฝ่าฝืนกฎหมายไทย และการดื่มเครื่องดื่มที่มีเบียร์เป็นส่วนผสมในรายการโทรทัศน์ของสหรัฐฯ ไม่ได้ทำให้เกิดความผิดตามกฎหมายไทยโดยทันที

จุดที่ต้องพิสูจน์เพิ่มเติมคือ ลิซ่าได้รับผลประโยชน์จากแบรนด์หรือไม่ การนำสินค้ามาแสดงเป็นส่วนหนึ่งของแผนโฆษณาหรือไม่ มีเจตนาชักจูงให้บริโภคหรือไม่ และมีการดำเนินการส่วนใดที่มุ่งให้เกิดผลทางการตลาดในประเทศไทยหรือไม่

โฆษณา

หากไม่มีหลักฐานเรื่องค่าตอบแทน ข้อตกลงส่งเสริมการขาย หรือการทำตลาดที่มุ่งชักจูงผู้บริโภคไทย การเอาผิดลิซ่าตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยย่อมมีข้อจำกัดทั้งด้านองค์ประกอบความผิดและเขตอำนาจของกฎหมาย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 11:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจขอนแก่นแจ้ง 4 ข้อหา “ป้าดา” พิพาทที่ดินวัดอดุลยาราม โดน ม.112 ด้วย

เผยแพร่: 18 กันยายน 2569
เปิดข้อหา &quot;ป้าดา-ป้าบัวไข&quot; หลังเข้าพบตำรวจ ปมพิพาทที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม

เปิดข้อหา “ป้าดา-ป้าบัวไข” หลังเข้าพบตำรวจ ปมพิพาทที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม

เผยแพร่: 18 กันยายน 2569

“วัชรพงศ์” ป้อง “อนุทิน” หลังไม่รับร่างถอดสนุกเกอร์ออกจากบัญชีพนัน หวั่นกระทบเยาวชน

เผยแพร่: 18 กันยายน 2569
สลด! รถไฟเฉี่ยวหญิงวัย 50 นอนหมดสติ ย่านมักกะสัน แพทย์สุดยื้อ เสียชีวิตแล้ว

สลด! รถไฟเฉี่ยวหญิงวัย 50 นอนหมดสติ ย่านมักกะสัน แพทย์สุดยื้อ เสียชีวิตแล้ว

เผยแพร่: 18 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าว

ตำรวจขอนแก่นแจ้ง 4 ข้อหา “ป้าดา” พิพาทที่ดินวัดอดุลยาราม โดน ม.112 ด้วย

18 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ปราง ปรางทิพย์ สุดทน ชายอ้างเป็นสามีตามคุกคาม ทำคุณแม่ป้ายแดงผวาหนัก

21 นาที ที่แล้ว
เปิดข้อหา &quot;ป้าดา-ป้าบัวไข&quot; หลังเข้าพบตำรวจ ปมพิพาทที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม ข่าว

เปิดข้อหา “ป้าดา-ป้าบัวไข” หลังเข้าพบตำรวจ ปมพิพาทที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกชัย ศรีวิชัย ฝากสื่อลงพื้นที่เช็ก วัดดังภาคใต้ มั่นใจมีแน่ ลั่น เห็นกับตา แต่ไม่ขอพูด บันเทิง

เอกชัย ศรีวิชัย ฝากสื่อลงพื้นที่เช็ก วัดดังภาคใต้ มั่นใจมีแน่ ลั่น เห็นกับตา แต่ไม่ขอพูด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วัชรพงศ์” ป้อง “อนุทิน” หลังไม่รับร่างถอดสนุกเกอร์ออกจากบัญชีพนัน หวั่นกระทบเยาวชน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด! รถไฟเฉี่ยวหญิงวัย 50 นอนหมดสติ ย่านมักกะสัน แพทย์สุดยื้อ เสียชีวิตแล้ว ข่าว

สลด! รถไฟเฉี่ยวหญิงวัย 50 นอนหมดสติ ย่านมักกะสัน แพทย์สุดยื้อ เสียชีวิตแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล กวาดล้างทุนเทา อายัดทรัพย์สินกว่า 20,000 ล้านบาท เดินหน้าตรวจสอบไม่เว้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ด่วน องค์กร Miss Universe ฟันโมฆะ MU East ที่ณวัฒน์เป็น ซีอีโอ ไม่ให้ ทารีนา ประกวดเวทีแม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุภมาส เผยไกล่เกลี่ยเป็นผล เคสรถ EV ป้ายแดงใช้ 2 วัน ล้อแม็กแตก ซ่อมฟรีทุกชิ้น ข่าว

ศุภมาส เผยไกล่เกลี่ยเป็นผล เคสรถ EV ป้ายแดงใช้ 2 วัน ล้อแม็กแตก ซ่อมฟรีทุกชิ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐต่ออายุไทยช่วยไทย พลัส อีก 2 เดือน เปิดเงื่อนไขผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 การเงิน

ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบไหน ได้สิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส ต่อ หลังรัฐจ่อยืดอีก 2 เดอืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” วอนอย่ากล่าวหาว่า “ทุจริต” กรณีรถขยะ EV ยืนยันโปร่งใส มีคนตรวจสอบตลอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดกฎหมายไทย ลิซ่าดื่มเบียร์ใน The Tonight Show รายการสหรัฐ ผิดหรือไม่ ข่าวดารา

เปิดกฎหมายไทย ลิซ่าดื่มเบียร์ใน The Tonight Show รายการสหรัฐ ผิดหรือไม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจรจาล้มเหลว! หนุ่ม กรรชัย ปิดประตูตาย เดินหน้าฟ้อง ปู มัณฑนา ต่อ หลังคู่กรณีปฏิเสธโอกาส บันเทิง

เจรจาล้มเหลว! หนุ่ม กรรชัย ปิดประตูตาย ลุยฟ้อง ปู มัณฑนา ต่อ หลังคู่กรณีปฏิเสธโอกาส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบไม่ลง! หนุ่ม กรรชัย เผยหลังไกล่เกลี่ยล่ม งงหนัก อีกฝ่ายสร้างหลักฐานปลอมสู้คดี บันเทิง

จบไม่ลง! หนุ่ม กรรชัย เผยหลังไกล่เกลี่ยล่ม งงหนัก อีกฝ่ายสร้างหลักฐานปลอมสู้คดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลอังกฤษพิพากษาจำคุกชายตาบอด เมาซิ่งรถบนทางด่วน โชคดีไม่เกิดอุบัติเหตุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พบร่างคนงานแล้ว เสียชีวิตหลังพลัดตกท่อระบายน้ำลึก 3 เมตร ใต้ BTS ปุณณวิถี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิด เผยความทรงจำใส่ชุดโขนวัย 10 ขวบ ข่าว

ครูเดวิด อวดรูปเล่นโขนวัยเด็ก ซัดคนแซะอวยไทยเรียกวิว ยันภูมิใจความเป็นไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เชิญร่วมงานเสวนาเจาะลึกเรื่อง “คดีฮั้ว สว.” 30 ก.ย.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง พร้อมริบบิ้นธงไตรรงค์ วางบนหมอนกำมะหยี่ สื่อถึงเงินอัดฉีดนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

เปิดยอดเงินอัดฉีด เอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทองรับ 2 ล้าน โค้ชและสมาคมได้ด้วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเกิดผล เผยพระมาขอคำปรึกษาหลังหมอดูร่างทรงหลอกเอาเงิน ข่าว

พระสงฆ์ถูกร่างทรงตุ๋น 4 หมื่น อ้างทำพิธีให้ได้พัดยศ โซเชียลสวดยับ กิเลสเป็นเหตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เผยกัมพูชามีท่าทีประนีประนอม อาจเปิดพื้นที่ให้คุยกันได้ หลัง UNCLOS นัดแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวโคราชอาลัย สิ้น &quot;กุ๊ก ดีเจตัวกลม&quot; เสียชีวิต ในวัย 56 ปี หลังป่วยมะเร็งปอด บันเทิง

ชาวโคราชอาลัย สิ้น “กุ๊ก ดีเจตัวกลม” เสียชีวิต ในวัย 56 ปี หลังป่วยมะเร็งปอด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกสนั่น! ลิซ่า พูดถึงเบียร์ไทย ในรายการดัง กูรูคราฟต์เบียร์หวั่น โดนกฎหมายไทยเล่นงาน ข่าว

ถกสนั่น! ลิซ่า พูดถึงเบียร์ไทย ในรายการดัง กูรูคราฟต์เบียร์หวั่น โดนกฎหมายไทยเล่นงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ทนายไข่มุก” เข้าแจ้งความล็อตแรก 7 คดี เตือนเป็นคนปากดีก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อย.อินเดีย สั่งระงับใบอนุญาตร้านกาแฟเก่า เจอโถปัสสาวะ-แมลงสาบในห้องเก็บวัตถุดิบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button